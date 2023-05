Blutiger Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes: Ukraine-Aktivistin wird abgeführt

Cannes (Frankreich) - Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes, sorgte eine Frau in einem blau-gelben Kleid für Aufsehen auf dem roten Teppich. Die Aktion, bei der sie sich mit Kunstblut übergoss, galt einem Protest zum Ukrainekrieg .

Fotografen dokumentierten die Handlungen der Aktion, ehe sie in weniger als einer Minute vom Security-Personal abgeführt wurde. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Zwischen Hollywood-Stars und anderen Prominenten tauchte am gestrigen Sonntagabend des Cannes Festivals auch eine Frau in einem Kleid in den Landesfarben der Ukraine auf. Laut dem US-Magazin Insider, sollte das juwelenbesetzte Kleidungsstück nicht nur der Solidarität des osteuropäischen Staates darstellen, sondern ebenfalls einer Protest-Aktion dienen.

Als die Dame die Treppenstufen zur Veranstaltung für den Film "Acide" hinaufstieg, blieb sie stehen und platzierte sich gut sichtbar für die Fotografen. Dann holte sie zwei versteckte Beutel aus ihrem Ausschnitt, die sie über ihrem Kopf zerdrückte.

Daraufhin lief ihr rote Flüssigkeit den Körper hinab. Die Frau begann es sich mit den Händen über Oberkörper und Gesicht zu schmieren, doch bevor sie zu mehr kam, griff bereits das Security-Personal ein.

Nur einige umherstehenden Gäste bekamen überhaupt mit, was die Frau tat, ehe sie vom roten Teppich geführt wurde.