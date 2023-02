Im Kreml-TV: UFOs, rostige Stahlplatten und die "richtige Mentalität" - Es geht um die großen Fragen

Moskau - Kreml-Propagandistin Olga Skabejewa (38) lief in ihrer Show vom Mittwoch mal wieder zu Höchstform auf und hatte Erstaunliches zu erzählen. Es ging um Ufos, warum die US-amerikanischen Atombomben allesamt "verrottet" sind und nur die "wenigsten" EU-Bürger einen Platz in Russland verdient hätten.

Am Mittwoch ging es unter anderem um die Frage, was es denn mit den chinesischen Spionageballons auf sich habe.

Witali Tretjakow (70) ist glühender Putinist und will Außerirdische gesehen haben. Er will mit schonungslosen Analysen punkten. © Russisches Staatsfernsehen "Rossija 1"

"Ich kenne mich auch aus mit Aliens. Ich habe fliegende Untertassen gesehen", sagte der Journalismus-Professor sogleich und erklärte:

"Ufologie ist die Wissenschaft der fliegenden Untertassen." Der überzeugte Putinist Tretjakow erinnerte sich, was er vor 40 Jahren in einem Dorf in Kasachstan gesehen haben will:

"Ich war draußen eine rauchen, als ich hochschaute, waren da drei oder vier Lichter, weiter will ich es nicht erzählen." Staunen, aber auch Befremden im Studio.

Skabejewa wollte die Situation entschärfen, zeigte auf das eingeblendete Titelblatt eines bekannten britischen Revolverblattes mit E.T. als Titelfoto und fragte: "Waren es solche Aliens, die Sie gesehen haben?"

"Kann ich nicht sagen, ich habe sie nicht lebend gesehen", erklärte der Ufologe.