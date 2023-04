Krieg tobt in der Heimat: So viele Ukrainer kamen 2022 nach NRW und kehrten zurück

Düsseldorf - Infolge des brutalen Krieges in der Ukraine sind im vergangenen Jahr 227.100 Menschen aus der Ukraine nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Nur jeder Neunte von ihnen kehrte im selben Zeitraum zurück.

Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer kamen gleich zu Beginn des Krieges nach NRW - 146.000 Personen an der Zahl. © Henning Kaiser/dpa

24.600 Menschen seien demnach im Lauf des Jahres aus NRW in die Ukraine gezogen oder dorthin zurückgekehrt, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Im gesamten Jahr 2021, also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, waren nur 1700 Zuzüge aus der Ukraine nach NRW gezählt worden. Die meisten Menschen (146.000) kamen unmittelbar nach dem Kriegsbeginn in den Monaten von März bis Mai.