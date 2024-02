Pistorius zu Besuch auf Truppenübungsplatz: Ausbildung ukrainischer Soldaten verlängern

Klietz - Vor zwei Jahren begann der russische Angriff auf die Ukraine. Im Rahmen einer europäischen Mission werden auch in Deutschland ukrainische Soldaten ausgebildet. Die Unterstützung soll weitergehen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l., 68) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) beobachteten in Klietz ein Übungsmanöver. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Deutschland sollen nach dem Willen der Bundesregierung weiter ukrainische Soldaten für die Verteidigung ihres Landes gegen den Angriffskrieg Russlands ausgebildet werden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) sagte am Freitag auf dem Truppenübungsplatz Klietz an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg, man habe Interesse an der Verlängerung des Mandats für die Ausbildungsmission über November hinaus.

In Klietz ist ein Standort für die Ausbildung ukrainischer Soldaten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) sagte bei dem Besuch: "10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten sind im vergangenen Jahr ausgebildet worden und 10.000 werden in diesem Jahr, in 2024, ausgebildet werden."

Die Verantwortung für die Gräuel und das Blutvergießen trage Russland und die dortige politische Führung. "Russland will der Ukraine ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit nehmen. Russland begeht Landraub in der Ukraine und Russland verletzt fundamentale Prinzipien des Völkerrechts", sagte Steinmeier.

"In einer solchen Situation darf es keinen Zweifel geben, wo wir, wo unser Land, wo Deutschland steht – an der Seite der Ukraine. Da sind wir und da bleiben wir."