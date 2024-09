Ukraine-Krieg: Große Trauer nach russischem Raketenangriff

Kiew - In der Ukraine herrscht Trauer nach der verheerenden Raketenattacke auf die Großstadt Poltawa - eine der folgenreichsten seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zweieinhalb Jahren.

Alle Infos zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Ticker.

Derweil stehen die ukrainischen Streitkräfte an der Front weiter unter Druck. Laut dem abendlichen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs gab es erneut fast 200 Gefechte.

Zudem kündigte Selenskyj den Umbau der Regierung an, um die außen- und innenpolitischen Herausforderungen des bevorstehenden Herbstes zu meistern.

Die Opferzahl stieg nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) bis in die Abendstunden auf 51 Tote und 271 Verletzte.

Zweieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn sichert Irlands Regierungschef der Ukraine weitere Unterstützung zu.

Regierungschef Simon Harris (37) werde sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) in Kiew treffen, teilte die Regierung in Dublin vorab mit. Irland will auch ein Paket von rund 36 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und späteren Wiederaufbau zur Verfügung stellen.

Der Angriff auf Poltawa sei eine düstere und schreckliche Erinnerung an die Bedrohung, der die Ukraine jeden Tag ausgesetzt sei, teilte Harris mit.