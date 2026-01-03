 50.986

Ukraine-Krieg: Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt

In der Ukraine sind Sicherheitsberater zu Gesprächen über die Zukunft des Landes zusammengekommen.

Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow (43) möchte, dass 2026 das Jahr des Friedens wird.  © Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

In Kiew haben sich Sicherheitsberater aus mehreren Staaten erneut zu Verhandlungen über die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes getroffen.

"Ich hoffe, dass 2026 das Jahr des Friedens wird", sagte Chefunterhändler Rustem Umjerow (43) Medien zufolge. Bei Telegram veröffentlichte er auch Fotos von der Zusammenkunft. Gekommen seien Diplomaten und Sicherheitsberater aus 14 Staaten der EU und aus Kanada.

Per Video sei der US-Beauftragte Steve Witkoff (68) zugeschaltet worden. Vor allem sollte es um weitere Vereinbarungen über die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer gehen.

3. Januar, 16.25 Uhr: Gespräche zur Ukraine mit Sicherheitsberatern fortgesetzt

Seit Wochen laufen die von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Friedensverhandlungen intensiv. Russland sitzt bei den Terminen aber nicht mit am Verhandlungstisch.

Es sei in verschiedenen Blöcken um militärisch-politische Fragen, aber auch um die wirtschaftliche Entwicklung und den Wiederaufbau der Ukraine gegangen. Details nannte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow (43) nicht.

Ziel des Treffens sei die Abstimmung über die Dokumente für einen künftigen Friedensvertrag, sagte Umjerow, der Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine ist.

Nationale Sicherheitsberater europäischer Länder nehmen an einem Sicherheitsforum in Kiew teil.  © Danylo Antoniuk/AP/dpa

3. Januar, 11.20 Uhr: Präsident Selenskyj räumt Probleme in der Vergangenheit ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) zieht Lehren aus den vergangenen Jahren.

"Heute haben wir einen grundlegenden Neustart begonnen - interne Veränderungen, damit die Ukraine stabiler wird", sagte Selenskyj. Wegen Problemen in der Vergangenheit gebe es eine "Welle personeller Veränderungen". Weitere sollen demnach folgen, darunter auch ein neuer Leiter der Grenztruppen.

Selenskyj machte Budanow zum neuen Chef seiner Präsidialkanzlei, nachdem seine bisherige rechte Hand auf dem Posten, Andrij Jermak (54), im Zuge eines Korruptionsskandals zurückgetreten war. Russland betrachtet Budanow nach einer Vielzahl tödlicher Bombenattentate auf Generäle als Terroristen, als einen der wichtigsten Feinde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) stellt weitere personelle Änderungen in Aussicht.  © Leszek Szymanski/PAP/dpa

3. Januar, 11.01 Uhr: Ukraine verlangt robuste Sicherheitsgarantien

Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) erwartet Fortschritte beim schwierigen Thema Sicherheitsgarantien für sein Land.

Diese gelten als zentral in einem möglichen künftigen Friedensabkommen, um Kiew einen zuverlässigen Schutz vor neuen russischen Angriffen zu gewährleisten. Dazu müssten noch Details geklärt werden, sagte Selenskyj.

Die Gespräche gelten als wichtige Vorbereitung für ein geplantes Gipfeltreffen der Unterstützerstaaten der Ukraine aus der sogenannten Koalition der Willigen am Dienstag in Paris.

2. Januar, 21.49 Uhr: Selenskyj will schon wieder Verteidigungsminister auswechseln

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) will erneut den Posten des Verteidigungsministers für den Kampf gegen den russischen Angriffskrieg neu besetzen.

Der Vizeregierungschef und Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorow (34), solle das Amt von Denys Schmyhal (50) übernehmen, kündigte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft an. Das ukrainische Parlament muss der Personalie zustimmen.

Schmyhal war erst im Sommer als Regierungschefs entlassen und anstelle von Rustem Umjerow als Verteidigungsminister eingesetzt worden. Er solle eine andere, für die Stabilität des Landes nicht weniger wichtige Aufgabe übernehmen, sagte Selenskyj. "Ich habe beschlossen, die Arbeitsweise des Verteidigungsministeriums zu ändern", sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) schraubt schon wieder an seinem Kabinett.  © Michael Kappeler/dpa

2. Januar, 19.57 Uhr: Kiew ordnet Evakuierung von 3000 Kindern aus Saporischschja und Dnipropetrowsk an

Die ukrainischen Behörden haben die Evakuierung von mehreren tausend Kindern und deren Eltern aus umkämpften Gebieten in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk angeordnet.

Wegen der "schwierigen Sicherheitslage" sei beschlossen worden, mehr als 3000 Kinder sowie deren Eltern aus 44 Ortschaften in Sicherheit zu bringen, die an vorderster Front in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk liegen, erklärte Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba am Freitag im Onlinedienst Telegram.

2. Januar, 17.03 Uhr: Selenskyj bestimmt neuen Chef des Militärgeheimdienstes

Der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Oleh Iwaschtschenko übernimmt in Kiew die Leitung des Militärgeheimdienstes HUR.

Das teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) mit, nachdem er den bisherigen HUR-Chef Kyrylo Budanow zum Chef seiner Kanzlei gemacht hat. Der 56 Jahre alte Generalleutnant Iwaschtschenko hatte die Auslandsaufklärung seit 2024 geführt. Er solle in der neuen Aufgabe weiter an der wirtschaftlichen Schwächung Russlands und an der Einschränkung von Moskaus Militärpotenzial arbeiten, teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit.

2. Januar, 15.02 Uhr: Viele Verletzte nach Einschlag in Wohngebiet in Charkiw

In der Ukraine sind bei einem Angriff auf die Großstadt Charkiw nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Nach vorläufigen Informationen hätten zwei Raketen ein Wohngebiet getroffen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) in sozialen Medien.

Die genaue Zahl der Opfer sei noch unbekannt. Selenskyj warf Russland vor, trotz internationaler diplomatischer Bemühungen das Töten fortzusetzen.

Der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow schrieb bei Telegram zunächst von 16 Verletzten und erheblichen Schäden nach einem Treffer auf ein Hochhaus.

Ukrainische Soldaten der 48. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Charkiw.  © Yevhen Titov/AP/dpa

2. Januar, 14.55 Uhr: Selenskyj macht Geheimdienstchef zu neuem Büroleiter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) hat Geheimdienstchef Kyrylo Budanow (39) die Leitung des Präsidialamts übertragen.

Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak (54), der nach Hausdurchsuchungen der Korruptionsbehörden Ende November zurückgetreten war. Selenskyj berichtete in den sozialen Medien über eine Sitzung mit Budanow, in der er ihm den Posten angeboten habe.

Budanow leitete bisher den Militärgeheimdienst HUR. Selenskyj teilte mit, die Ukraine müsse sich stärker auf Sicherheitsfragen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und den diplomatischen Weg der Verhandlungen konzentrieren.

Geheimdienstchef Kyrylo Budanow (39) übernimmt die Leitung des Präsidialamts.  © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa

2. Januar, 12.16 Uhr: USA wissen über Drohnenangriffe Bescheid

Putin hatte am Montag auch US-Präsident Donald Trump über die Drohnenangriffe informiert.

Der Kreml erklärte, dass Russland zwar nicht aussteigen wolle aus den von Trump angestoßenen Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges, aber eine härtere Position einnehmen werde. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, den Vorfall zu benutzen, um die Friedensverhandlungen zu stören.

Unstrittig ist, dass die Ukraine in ihrem Kampf gegen Putins Angriffskrieg täglich auch russische Ziele angreift. Zweifel gibt es aber an der russischen Darstellung, dass Putins Residenz das Ziel gewesen sein soll.

Ein Mann in Tarnkleidung steht neben einer abgeschossenen Drohne, deren Ziel die Putin-Residenz gewesen sein soll.  © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

1. Januar, 15.57 Uhr: Ukrainischer Geheimdienst täuschte Tod von Milizenführer vor

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat Ende Dezember den Tod eines russischen Milizenführers fingiert, der in der Ukraine gegen Moskaus Truppen kämpft.

Geheimdienstchef Kyrylo Budanow zeigte am Neujahrstag in einem Video den totgeglaubten Denis Kapustin, Chef des russischen Freiwilligenkorps RDK. Es kämpft an der Seite ukrainischer Truppen gegen die russische Invasion.

