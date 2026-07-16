Ukraine-Krieg: Polen fängt dritten Tag in Folge russische Flugzeuge ab

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Die polnische Luftwaffe hat nach Militärangaben drei Tage in Folge russische Kampfflugzeuge über der Ostsee abfangen müssen.

Ukraine - Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.

Weitere Stadtteile in Kiew wurden durch ballistische Raketen angegriffen. (Symbolbild)
Weitere Stadtteile in Kiew wurden durch ballistische Raketen angegriffen. (Symbolbild)  © Foto von TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Nach Auskunft von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) bei Telegram gab es Einschläge in zwei Stadtteilen.

In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab.

Ukraine-Krieg: Angriff mit Oreschnik-Rakete - Zahl der Verletzten steigt immer weiter
Ukraine Ukraine-Krieg: Angriff mit Oreschnik-Rakete - Zahl der Verletzten steigt immer weiter

Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

16. Juli, 16.55 Uhr: Polen fängt dritten Tag in Folge russische Flugzeuge ab

Die polnische Luftwaffe hat nach Militärangaben drei Tage in Folge russische Kampfflugzeuge über der Ostsee abfangen müssen.

"Die Russen testen erneut die Leistungsfähigkeit unserer Flugabwehrsysteme", schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf dem Portal X.

Demnach fingen zwei polnische Maschinen aus Malbork (früher Marienburg) zunächst zwei russische Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 ab. Dann sei ein russisches Aufklärungsflugzeug etwa 30 Kilometer vor der pommerschen Ostseeküste bei Jastrebia Gora gesichtet worden.

Die polnischen Flieger hätten die Iljuschin Il-20 weiter aufs Meer hinaus eskortiert, wo schwedische Jets die Begleitung übernommen hätten. Der polnische Luftraum sei in beiden Fällen nicht verletzt worden, teilte der Verteidigungsminister mit.

Russische Jets vor Polens Küste, polnische Piloten im Einsatz – wie gefährlich sind solche Zwischenfälle in der Luft?
Russische Jets vor Polens Küste, polnische Piloten im Einsatz – wie gefährlich sind solche Zwischenfälle in der Luft?  © Vitaliy Timkiv/AP/dpa

16. Juli, 16.53 Uhr: Ukrainisches Parlament bestätigt neue Regierung

Im Rahmen eines von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeleiteten Kabinettumbaus hat das ukrainische Parlament einer neuen Regierung zugestimmt.

Für die insgesamt 16 Minister stimmte eine deutliche Mehrheit von 264 Abgeordneten. 226 wären notwendig gewesen. Die Kandidaturen wurden vom kurz vorher bestätigten Regierungschef Serhij Korezkyj vorgestellt und in einem Paket zur Abstimmung gestellt.

Ausgenommen sind der Außen- und der Verteidigungsminister. Für diese hat Selenskyj gemäß Verfassung das Vorschlagsrecht. Erwartet wird, dass der bisherige Außenminister Andrij Sybiha seinen Posten behält.

Für die Leitung des Verteidigungsressorts ist Ex-Innenminister Ihor Klymenko im Gespräch. Der bisherige Amtsinhaber Mychajlo Fedorow hofft jedoch vor dem Hintergrund von Demonstrationen zu seiner Unterstützung, dass Selenskyj sich erneut für ihn ausspricht.

16. Juli, 15.32 Uhr: Proteste überschatten Wahl der neuen Regierung

Begleitet von Protesten vor allem in Kiew hat das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, mit der Wahl einer neuen Regierung begonnen.

Für die Ernennung von Ministerpräsident Serhij Korezkyj stimmte eine deutliche Mehrheit von 289 Abgeordneten. Korezkyj, der bislang den staatlichen Energiekonzern Naftogaz leitete, soll das Land vor allem auf den nächsten Winter vorbereiten.

Korezkyjs Ernennung lief weitgehend geräuschlos ab, aber die im Raum stehende Ablösung des populären Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow gerät zur Schlammschlacht. Die Ukraine droht sich im Abwehrkampf gegen Russland damit selbst zu schwächen.

16. Juli, 15.30 Uhr: Scheidender Verteidigungsminister bestätigt Konflikt mit Armeeführung

In der Ukraine hat der populäre scheidende Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (35) einen Konflikt mit der Armeeführung bestätigt.

"Wir mussten feststellen, dass alle unsere Initiativen blockiert wurden und (Oberbefehlshaber Olexander) Syrskyj nicht bereit ist, offen und direkt über die Probleme zu sprechen", sagte Fedorow in Kiew.

Er warf Syrskyj vor, intrigiert zu haben. Syrskyj habe Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) ultimativ vor die Wahl gestellt, sich zwischen ihm - Fedorow - und Syrskyj zu entscheiden.

Gleichzeitig erklärte Fedorow aber auch, dass er selbst eine Ablösung von Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnatow angestrebt habe. "Wir haben keine andere Wahl, wenn wir den Feind asymmetrisch mit minimalen Verlusten besiegen wollen", begründete er das Vorhaben.

Fedorow machte noch einmal deutlich, dass er auf die Weiterentwicklung der Drohnentruppen setze. Seit mehreren Wochen erzielen die ukrainischen Drohneneinheiten teils spektakuläre Erfolge mit Angriffen auf Ziele tief im russischen Hinterland.

16. Juli, 15.04 Uhr: Kriegsparteien tauschen weitere Soldatenleichen aus

Die Ukraine und Russland haben inmitten laufender Kampfhandlungen erneut Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht.

Kiew habe 501 Soldatenleichen erhalten, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange bei Telegram mit. Moskau sind Medienberichten zufolge wiederum die Überreste von 31 russischen Soldaten übergeben worden.

Seit Anfang 2025 hat die Ukraine damit fast 21.000 Gefallene zurückerhalten. Gleichzeitig wurden Russland nur etwas über 660 Soldatenleichen übergeben.

Der massive Unterschied wird mit dem stetigen Vorrücken der russischen Armee erklärt, bei dem die ukrainischen Truppen ihre Toten nur zum Teil bergen können.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert bereits über vier Jahre - und er ist verlustreich.
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert bereits über vier Jahre - und er ist verlustreich.  © Tass/TASS via ZUMA Press/dpa

16. Juli, 14.50 Uhr: Postenwechsel in Kiew - Nato erwartet keine Kursänderung

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59) erwartet durch die Neubesetzung des Postens des ukrainischen Verteidigungsministers keine großen Änderungen an der Strategie im Abwehrkampf gegen Russland.

Rutte sagte der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel, er gehe davon aus, dass der nächste Verteidigungsminister der künftigen Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) den Kurs von Mychajlo Fedorow fortsetzen werde.

Im Abwehrkampf gegen die russischen Invasionstruppen stünden die Ukrainer heute deutlich besser da als noch Anfang des Jahres. "Schauen Sie sich die Front an: Die Russen erzielen zwar weiterhin kleinere Geländegewinne, aber deutlich geringere als noch vor vier oder fünf Monaten", sagte er.

Gleichzeitig gelinge es auch den Ukrainern, den Russen wieder Gelände abzunehmen. Rutte verwies zudem darauf, dass die Ukrainer den russischen Streitkräften nach wie vor Monat für Monat erhebliche Verluste zufügten, die zwischen 25.000 und 35.000 Toten oder Verwundeten lägen.

"Wenn Sie ein junger russischer Mann sind und darüber nachdenken, sich dem Krieg anzuschließen, könnten Sie schon in diesem oder im nächsten Monat zu diesen rund 30.000 gehören", warnte er in Richtung Russland.

Ändert die Ukraine mit einem neuen Verteidigungsminister die Strategie im Abwehrkampf gegen Russland? Im Brüssel Nato-Hauptquartier wird nicht damit gerechnet. Mark Rutte (59) verweist auf die Lage.
Ändert die Ukraine mit einem neuen Verteidigungsminister die Strategie im Abwehrkampf gegen Russland? Im Brüssel Nato-Hauptquartier wird nicht damit gerechnet. Mark Rutte (59) verweist auf die Lage.  © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

16. Juli, 14.49 Uhr: Ukraine attackiert Großstadt und Öldepots an der Wolga

Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Großstadt Engels an der Wolga eingeschlagen.

Schrieb Gouverneur Roman Bassurgin zunächst in sozialen Netzwerken, dass es keine Verletzten gebe, teilte die Staatsanwaltschaft später mit, dass Menschen zu Schaden gekommen seien. Details gab die Behörde nicht bekannt.

Medienberichten zufolge haben die Drohnen zudem ein Feuer auf dem Militärflugplatz der dort stationierten Bomberflotte ausgelöst. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt. Offizielle Stellen haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.

16. Juli, 6.11 Uhr: Russland feuert wieder ballistische Raketen auf Kiew

Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.

Nach Auskunft von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) bei Telegram gab es Einschläge in zwei Stadtteilen: In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab.

15. Juli, 22.30 Uhr: Erneut Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja

Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind mindestens fünf Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden.

Allein in der gleichnamigen Gebietshauptstadt seien drei Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Zuvor hatte er über zwei getötete Männer infolge von Angriffen mit ferngesteuerten Drohnen in der frontnahen Stadt Orichiw informiert.

Die Großstadt Saporischschja ist ebenso nur etwas über 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Aufgrund der ständigen russischen Angriffe mit Drohnen, Bomben und Raketen herrscht in der Industriestadt fast rund um die Uhr Luftalarm.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion.

Ständige russische Drohnen- und Bombenattacken lassen die Großstadt Saporischschja und andere frontnahe Gebiete in der Ukraine nicht zur Ruhe kommen.
Ständige russische Drohnen- und Bombenattacken lassen die Großstadt Saporischschja und andere frontnahe Gebiete in der Ukraine nicht zur Ruhe kommen.  © Kateryna Klochko/AP/dpa

15. Juli, 20.47 Uhr: Drohne tötet Chefingenieur des AKW Saporischschja

Eine ukrainische Drohne soll nach russischen Angaben den Chefingenieur des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südostukraine getötet haben.

"Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte griff einen Dienstwagen des AKWs an der Grenze zwischen dem Werksgelände des Kraftwerks und der Stadt Enerhodar an", sagte der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, gemäß einer Mitteilung bei Telegram.

Es sei ein zielgerichteter Angriff gewesen. Ebenso sei der Fahrer des Dienstwagens bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Lichatschow verlangte demnach von der internationalen Atomaufsicht IAEA eine "klare Reaktion". Die russische Führung sei informiert worden.

Titelfoto: Vitaliy Timkiv/AP/dpa

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