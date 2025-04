Ukraine-Krieg: Russischer Vormarsch offenbar verlangsamt

Die Gespräche in Saudi-Arabien finden vor dem Hintergrund statt, dass Russland seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt hat und Kiew zurückgeschlagen hat, unter anderem mit einem nächtlichen Angriff auf Moskau mit Dutzenden Drohnen, sagte der Bürgermeister der Stadt am Dienstag.

AFP PHOTO / PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES

Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson in der Südukraine berichtete die Besatzungsverwaltung vom Einschlag ukrainischer Artillerieraketen in dem Dorf Welyki Kopani.

Bislang ist nicht geplant, dass die Öffentlichkeit über die Ergebnisse des Treffens informiert wird. Am Mittwoch wollen dann Verteidigungsminister der Fünfer-Gruppe wichtiger Nato-Staaten in Paris über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten.

Die Generalstabschefs von Unterstützerländern der Ukraine beraten am Dienstag (17.30 Uhr) in Paris über eine Entsendung von Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens.

In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda werden am Dienstag Gespräche zwischen den USA und der Ukraine erwartet für ein Ende des russischen Angriffskriegs erwartet.

Dabei handele es sich um die Dörfer Kossiza, Malaja Loknja und Tscherkasskoje Poretschnoje, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Zudem seien drei ukrainische Gegenangriffe abgewehrt worden.

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht nach ukrainischen Angaben eine russische Ölraffinerie in Samara an der Wolga angegriffen.

Der Leiter des staatlichen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation in Kiew, Andrij Kowalenko, bestätigte den Angriff auf die Anlage in der Stadt Nowokuibyschewsk. Die Raffinerie sei für die russische Armee von strategischer Bedeutung, weil sie deren stabile Versorgung mit Treibstoff sicherstelle, schrieb Kowalenko bei Telegram.

Zuvor war in russischen Telegram-Kanälen die Rede von Explosionen und einem Brand in der Raffinerie gewesen. Die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete am Morgen von einem Brand einer Lagerhalle in der Stadt.