Ukraine-Krieg: Schiffsverkehr in ukrainische Häfen eingestellt

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Ukrainische Häfen werden aufgrund russischer Angriffe vorerst nicht mehr von Schiffen angelaufen.

Ukraine - Der russische Außenminister Sergej Lawrow (76) will sich am Donnerstag in der philippinischen Hauptstadt Manila mit seinem US-Kollegen Marco Rubio (55) treffen.

Für Donnerstag wird ein Treffen von Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76, l.) und seinem US-Kollegen Marco Rubio (55) erwartet.
Für Donnerstag wird ein Treffen von Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76, l.) und seinem US-Kollegen Marco Rubio (55) erwartet.  © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Bei der Begegnung am Rande des Außenministertreffen der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (Asean) dürfte es vor allem um die Kriege in der Ukraine und im Iran gehen.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump ukrainische Angriffe auf Energie-Infrastruktur tief auf russischem Gebiet befürwortet, weil dies dazu beitragen könne, "dass es (der Krieg) zu einem Ende kommt".

Die Ukraine hat zuletzt ihre Drohnenangriffe auf russische Raffinerien, Öllager und Frachtschiffe verstärkt, was zu Treibstoffknappheit in vielen Landesteilen geführt hat.

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Ukraine Ukraine-Krieg: Angriff mit Oreschnik-Rakete - Zahl der Verletzten steigt immer weiter

Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

23. Juli, 14.29 Uhr: Mehrere Tote nach russischen Bomben auf Pawlohrad

Bei russischen Bombenangriffen auf die Industriestadt Pawlohrad in der Ostukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Gut ein Dutzend seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Angegriffen worden sei das Gelände eines Unternehmens. Verletzte habe es auch bei Attacken auf die Stadt Cherson in der Südukraine gegeben. Selenskyj forderte die westlichen Partnerstaaten erneut zur Lieferung von Flugabwehrraketen für das Patriot-System auf.

Auf diesem vom ukrainischen Rettungsdienst zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk den Brand in einem Wohnhaus, der durch einen russischen Luftangriff ausgelöst wurde.
Auf diesem vom ukrainischen Rettungsdienst zur Verfügung gestellten Foto löschen Feuerwehrleute in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk den Brand in einem Wohnhaus, der durch einen russischen Luftangriff ausgelöst wurde.  © Uncredited/Ukrainian Emergency Service via AP/dpa

23. Juli, 14 Uhr: Schiffsverkehr in ukrainische Häfen eingestellt

Ukrainische Häfen werden aufgrund russischer Angriffe vorerst nicht mehr von Schiffen angelaufen.

"Wir als Staat haben keine Einschränkungen gemacht, das ist eine Entscheidung der Schiffseigner", sagte Agrarminister Taras Wyssozkyj gemäß der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform. Noch am Vortag hätten "vier bis fünf Schiffe" in ukrainischen Häfen angelegt.

Wyssozkyj machte demnach keine Angaben, ob das nur die Seehäfen betrifft oder auch der Schiffsverkehr zu den Donauhäfen eingestellt wurde.

Der Schiffsverkehr in ukrainische Häfen – wie etwa Odessa – ist eingestellt worden. (Archivbild)
Der Schiffsverkehr in ukrainische Häfen – wie etwa Odessa – ist eingestellt worden. (Archivbild)  © Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

23. Juli, 12.34 Uhr: Lawrow und Rubio sprachen über Krieg in der Ukraine

Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow (76) und Marco Rubio (55), haben bei einem Treffen in Manila über Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen.

Lawrow habe seinen US-Kollegen über die Lage an der Front aus russischer Sicht informiert und sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Demnach warf Lawrow auch den europäischen Staaten vor, mit einer Politik der Destabilisierung auf eine strategische Niederlage Russlands hinzuarbeiten.

Wie das Ministerium in Moskau weiter mitteilte, betonte Lawrow dabei erneut die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges. Grundlage dafür müssten jene Vereinbarungen sein, denen Kremlchef Wladimir Putin (73) bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump (80) voriges Jahr im August in Anchorage zugestimmt habe.

Am Donnerstag trafen Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76, r.) und sein US-Kollege Marco Rubio (55) aufeinander.
Am Donnerstag trafen Russlands Außenminister Sergej Lawrow (76, r.) und sein US-Kollege Marco Rubio (55) aufeinander.  © Brendan Smialowski/Pool AFP/AP/dpa

23. Juli, 12.09 Uhr: Tote in Russland und auf der Krim

Bei ukrainischen Gegenangriffen sind in Russland und auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim nach russischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden.

Durch einen Drohnenangriff sei ein Brand in einem Wohnhaus in einem Vorort von Woronesch ausgebrochen, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, bei Telegram. Ein Dreijähriger sei dabei ums Leben gekommen. Seine Eltern wurden demnach verletzt.

Gussew sprach von einem weiteren Verletzten und Schäden am Gebäude eines Versandhändlers. Die Ukraine hatte in den vergangenen Tagen mehrfach Zentren des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries angegriffen.

23. Juli, 11.31 Uhr: EU verhängt neue Russland-Sanktionen

Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt.

Die Pläne sehen unter anderem weitere Maßnahmen gegen den russischen Finanz- und Energiesektor sowie ein Einreiseverbot für russische Soldaten vor, wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten.

EU-Ratspräsident António Costa (65) und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) begrüßten die Entscheidung in sozialen Medien. "Zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine militärisch an Schwung gewonnen hat, schwächen unsere Sanktionen weiterhin die wirtschaftlichen Grundlagen der russischen Kriegsführung", schrieb von der Leyen auf X. Costa teilte mit, es sei ein "entschiedener Schritt, um den Druck auf Russland zu verstärken."

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) begrüßt die neuen Russland-Sanktionen.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) begrüßt die neuen Russland-Sanktionen.  © Metin Aktas/Anadolu Pool via AP/dpa

23. Juli, 6.41 Uhr: Ukraine attackiert erneut Logistikzentren von russischem Online-Händler

Die Ukraine hat nach Behörden-Angaben erneut den größten russischen Online-Händler Wildberries ins Visier genommen und Angriffe auf dessen Logistikzentren durchgeführt.

Die Wildberries-Gründerin Tatyana Kim schrieb auf Telegram, dass die Angriffe Logistikzentren in Krasnodar und Nevinnomyssk im Süden Russlands getroffen hätten. In den sozialen Medien kursierten unbestätigte Aufnahmen, die angeblich große Brände zeigen. Nach Angaben der russischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben, mindestens 14 weitere wurden verletzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) schrieb in den sozialen Medien, die Angriffe hätten "Logistikzentren" zum Ziel gehabt, "die an der Versorgung der russischen Armee mit Drohnenkomponenten, Navigationsausrüstung und anderer Ausrüstung beteiligt sind – sowie ein weiteres Öldepot".

22. Juli, 17.17 Uhr: Wadephul sucht Gespräch nach Militärwechsel in der Ukraine

Außenminister Johann Wadephul (63) will sich bei seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha über den Austausch an der Spitze der ukrainischen Armee informieren.

Er wolle kurzfristig mit Kiews geschäftsführendem Außenminister über die Sicherheitslage sowie die Personalentscheidungen, die Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) jüngst getroffen habe, sprechen, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.

"Sie wissen, Deutschland zählt, und das wird so bleiben, zu den größten Unterstützern der Ukraine, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Und deswegen haben wir natürlich ein großes Interesse daran, auch zu wissen, was dort im Einzelnen stattfindet. Aber ich bin ganz sicher, dass das Entscheidungen sind, die wir nachvollziehen können und dass insgesamt der Reformprozess innerhalb der Ukraine weiter vorangetrieben wird."

22. Juli, 16.40 Uhr: EU gegen Russlands Schattenflotte - Öltanker überprüft

Marinekräfte der EU haben im Einsatz gegen Russlands Schattenflotte einen verdächtigen Öltanker auf dem Mittelmeer überprüft.

"Jede illegale Fahrt trägt dazu bei, Russlands Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten. Wir setzen unsere Sanktionen auch auf See konsequent durch", teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (49) auf X mit. Man erhöhe den Druck auf Russlands Schattenflotte.

Der Öltanker "MV South Star" werde verdächtigt, unter falscher Flagge und damit unter Verstoß gegen das internationale Seerecht zu fahren. Er sei am Montag zur Überprüfung seiner Flaggenregistrierung geentert worden.

22. Juli, 15.00 Uhr: Selenskyj verlangt mehr Offensive von neuem Armeechef

Der neue ukrainische Armeechef Mychajlo Drapatyj (43) hat nach eigenen Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) "klare Aufgaben" gestellt bekommen.

"Die Offensivhandlungen in allen Bereichen fortsetzen und verstärken", schrieb Drapatyj auf seiner Facebookseite. Dazu gehören demnach auch neue Operationen im russischen Hinterland und ein Ausbau der Streitkräfte in technologischer Hinsicht.

Drapatyj dankte Selenskyj für die Ernennung von Ihor Skybjuk zum Chef des Generalstabs. Er kenne Skybjuk bereits seit 2022. "Vor uns liegt eine schwierige Arbeit, daher gehen wir ohne vollmundige Versprechungen vor", schrieb der Generalmajor.

Für Entscheidungen werde Verantwortung übernommen, und den Soldaten an der Front werde mit Respekt begegnet.

Präsident Selenskyj (48) gibt dem neuen Oberbefehlshaber Drapatyj (43) einen klaren Auftrag.
Präsident Selenskyj (48) gibt dem neuen Oberbefehlshaber Drapatyj (43) einen klaren Auftrag.  © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

22. Juli, 7.41 Uhr: Nächtliche Drohnenangriffe

In der Nacht herrschte wieder Luftalarm über der Ost- und Zentralukraine wegen angreifender russischer Drohnen.

Auch die Hauptstadt Kiew war betroffen. Gleichzeitig meldeten russische Gebiete wie Orjol, Kaluga oder Woronesch zeitweise Drohnen- oder Raketengefahr.

Titelfoto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

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