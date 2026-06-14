Ukraine-Krieg: Selenskyj gratuliert Trump zum 80. Geburtstag

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinem US-Kollegen Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag gratuliert.

Ukraine - Die Ukraine versetzt Russlands Kriegswirtschaft mit Drohnenangriffen zunehmend empfindliche Gegenschläge. Treffer gibt es diesmal in einem Chemiebetrieb und einem Treibstoffdepot.

Soldaten des ukrainischen Verteidigungsministeriums stellen an einem ungenannten Ort in der Ukraine Drohnen gegen Russland auf. (Archivbild)
Soldaten des ukrainischen Verteidigungsministeriums stellen an einem ungenannten Ort in der Ukraine Drohnen gegen Russland auf. (Archivbild)  © picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky

Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen auf Russland in Industrieanlagen in den Gebieten Tula und Jaroslawl Brände ausgelöst.

In der Region Tula berichtete Gouverneur Dmitri Miljajew, dass Trümmer einer abgeschossenen Drohne auf das Gelände einer Chemiefabrik in Nowomoskowsk gefallen seien. Laut Berichten soll, der für die Kriegswirtschaft wichtige Betrieb Asot, in Brand geraten sein.

Im Gebiet Jaroslawl sprach Gouverneur Michail Jewrajew von einem Drohnenangriff auf Industrieobjekte für die Lagerung von Kraftstoffen.

Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen in der Nordostukraine
Ukraine Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen in der Nordostukraine

Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

14. Juni, 22.01 Uhr: Selenskyj gratuliert Trump zum 80. Geburtstag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat seinem US-Kollegen Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag gratuliert.

"Es gab nicht nur die Gratulationen, sondern auch viele Schlüsselthemen: über den Krieg, dessen Wurzeln, diplomatische Möglichkeiten und die Positionen unserer Partner", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Es sei ein langes und detailliertes Telefonat gewesen. Dabei sei ein Treffen beim am Montag im französischen Évian startenden G7-Gipfel vereinbart worden. Zuvor hatte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn Journalisten gegenüber von einer Gesprächsdauer von rund 30 Minuten gesprochen.

Wolodymyr Selenskyj (48, l.) hat Donald Trump zu seinem 80. Geburtstag gratuliert.
Wolodymyr Selenskyj (48, l.) hat Donald Trump zu seinem 80. Geburtstag gratuliert.  © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

14. Juni, 19.23 Uhr: EU startet Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

Die EU beginnt am Montag am Rande eines Außenministertreffens in Luxemburg die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau.

Der Schritt gilt nach einer zweijährigen Hängepartie wegen einer Blockade Ungarns als wichtiges Zeichen an die beiden Länder, dass sich ihre Reformanstrengungen lohnen. Die Ukraine und Moldau werden nun im Zuge der vermutlich jahrelangen Verhandlungen zeigen müssen, dass sie reif für einen EU-Beitritt sind. Dafür sind auch noch zahlreiche weitere Reformen erforderlich.

14. Juni, 18.10 Uhr: Russische Drohne tötet 73-Jährige nahe Saporischschja

In der Südostukraine ist eine 73-jährige Frau durch eine ferngesteuerte russische Drohne getötet worden.

Vier weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Auto beim Dorf Bilenke verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Alle Insassen waren demnach über 70 Jahre. Bilenke liegt unweit des Westufers des Flusses Dnipro, der in dieser Region ukrainische und russische Truppen voneinander trennt.

Nahe Saporischschja ist eine ältere Frau (73) durch eine russische Drohne ums Leben gekommen. (Symbolfoto)
Nahe Saporischschja ist eine ältere Frau (73) durch eine russische Drohne ums Leben gekommen. (Symbolfoto)  © Uncredited/AP/dpa

14. Juni, 17.20 Uhr: Russische Truppen rücken in Kostjantyniwka vor

Die russischen Truppen rücken nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei einem Häuserkampf in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk immer weiter vor.

Erstürmungstrupps hätten erneut mehr als 100 Gebäude der Stadt unter russische Kontrolle gebracht, teilte das Ministerium in Moskau mit. Im Südwesten der Stadt seien eingeschlossene Einheiten der ukrainischen Streitkräfte vernichtet worden. Das ukrainische Militär hatte zuletzt eine schwierige Lage in der Stadt eingeräumt.

Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington stellte in einer Analyse fest, dass sich die ukrainischen Fähigkeiten einer Verteidigung von Kostjantyniwka verschlechterten. Zugleich meinten die Experten, dass Moskau mit seinen detailreichen Angaben versuche, einen größeren Eindruck der russischen Präsenz zu erzeugen – als tatsächlich vorhanden.

Russische Truppen rücken in Kostjantyniwka vor. (Archivbild)
Russische Truppen rücken in Kostjantyniwka vor. (Archivbild)  © Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade via AP/dpa

14. Juni, 10.48 Uhr: Britische Armee stoppt russischen Schattenflotte-Tanker

Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen zu umgehen. Nun stoppen die britischen Streitkräfte einen Öltanker im Ärmelkanal.

Das britische Militär hat nach Angaben von Premierminister Keir Starmer einen Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte gestoppt, der den Ärmelkanal passieren wollte. Er habe die Streitkräfte am frühen Morgen angewiesen, das Schiff abzufangen, teilte der Regierungschef auf der Plattform X mit. Der erfolgreiche Einsatz versetze Russland einen weiteren Schlag und erinnere diejenigen, die Putins Krieg in der Ukraine befeuern, dass sie sich nicht verstecken könnten.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums handelt es sich bei dem Schiff um den knapp 244 Meter langen Öltanker "Smyrtos".

Kräfte der Marine und speziell ausgebildete Beamte der nationalen Kriminalpolizei hätten das Schiff geentert, hieß es in einer Mitteilung des britischen Ministeriums. Die Militäroperation habe sechs Stunden gedauert. "Das Schiff wird nun vor der Südküste festgehalten und überwacht, während die Ermittlungen andauern."

Das vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Foto zeigt, wie britische Streitkräfte in den frühen Morgenstunden ein Schiff der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal abfangen. Die Einsatzkräfte gelangen per Fast-Roping aus einem CH-47 Chinook-Hubschrauber an Bord des Schiffes.
Das vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Foto zeigt, wie britische Streitkräfte in den frühen Morgenstunden ein Schiff der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal abfangen. Die Einsatzkräfte gelangen per Fast-Roping aus einem CH-47 Chinook-Hubschrauber an Bord des Schiffes.  © picture alliance/dpa/MoD Crown copyright/PA Wire | Lphot Hutchins

14. Juni, 08.35 Uhr: Moskau meldet Einschränkungen im Flugverkehr

Der Flughafen Schukowski musste laut Behörden wegen Luftalarms geschlossen werden. Einschränkungen gab es demnach auch am Hauptstadtflughafen Domodedowo.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von insgesamt 249 Flugobjekten in verschiedenen Regionen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete, es seien mehrere Drohnenangriffe abgewehrt worden.

Die Schäden der ukrainischen Angriffe sind bisweilen massiv und wirken sich inzwischen auch auf die Versorgung mit Kraftstoffen aus. Berichte über Benzin-Engpässe an Tankstellen gibt es inzwischen sogar aus dem weit von der Ukraine entfernten Tatarstan, aber auch aus Moskau und St. Petersburg.

Besonders schwierig ist die Lage auf der von Russland schon 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die russische Regierung betont, dass die Lage unter Kontrolle sei.

Aufgrund der Engpässe stehen an einer Tankstelle auf der Krim die Autos schonSchlange.
Aufgrund der Engpässe stehen an einer Tankstelle auf der Krim die Autos schonSchlange.  © picture alliance/dpa/AP | Uncredited

13. Juni, 22.16 Uhr: Selenskyj kündigt Reisen zu Gipfeln von G7, EU und Nato an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat für die kommenden Wochen intensive Gespräche mit den Partnerstaaten auf mehreren Gipfeltreffen angekündigt.

Es gehe um neue Sanktionen gegen den Kriegsgegner Russland, mehr Unterstützung für die Ukraine und dabei besonders Flugabwehr und weitreichende Waffen, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Kiew hofft zudem auf Fortschritte beim Abschluss von Abkommen, die Investitionen in die ukrainische Drohnenproduktion gegen die Lieferung fertiger Drohnen vorsehen.

Ausdrücklich nannte er dabei das Treffen der wirtschaftsstarken G7-Staaten in Frankreich zu Beginn der Woche und im Anschluss den EU-Gipfel in Brüssel. Zudem führte Selenskyj den Nato-Gipfel in der zweiten Juliwoche in der Türkei an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) will zu Gipfeln von G7, EU und Nato reisen. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) will zu Gipfeln von G7, EU und Nato reisen. (Archivbild)  © Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

13. Juni, 22.06 Uhr: Atomkraftwerk Saporischschja wieder am Stromnetz

Nach fast drei Tagen ist das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine wieder an das Stromnetz angeschlossen worden.

Eine beschädigte Hochspannungsleitung sei repariert worden, teilten die von Moskau eingesetzte Kraftwerksleitung und der ukrainische Atomkonzern Energoatom übereinstimmend auf Telegram mit. Die seit Mittwoch zur Stromversorgung eingesetzten Dieselgeneratoren sind demnach wieder im Bereitschaftszustand.

Nach ukrainischen Angaben war es bereits der 19. Stromausfall, seitdem russische Truppen zu Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 das Kraftwerk eroberten. Beide Kriegsparteien werfen einander regelmäßig vor, durch Kampfhandlungen für die Stromausfälle verantwortlich zu sein.

Das AKW Saporischschja ist wieder mit dem Stromnetz verbunden. (Archivbild)
Das AKW Saporischschja ist wieder mit dem Stromnetz verbunden. (Archivbild)  © -/AP/dpa

13. Juni, 10.19 Uhr: Mensch von Drohnen-Trümmern in Südrussland getötet

Die Ukraine hat nach russischen Behördenangaben ein Seeterminal in Südrussland angegriffen.

Durch herabfallende Drohnentrümmer seien im Kreis Temrjuk ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram.

12. Juni, 22.10 Uhr: Laut UN Höchststand ziviler Opfer in der Ukraine seit April 2022

Die Vereinten Nationen haben in der von Russland angegriffenen Ukraine im Mai einen Höchststand an verletzten und getöteten Zivilisten innerhalb eines Monats seit April 2022 registriert.

Mindestens 274 Menschen seien im Mai getötet und weitere 1763 verletzt worden, heißt es in einem Bericht des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte. Das entspreche einem Anstieg um 93 Prozent im Vergleich zum Mai 2025, wo demnach 191 Tote und 865 Verletzte registriert worden waren.

Titelfoto: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

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