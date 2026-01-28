Ukraine-Krieg: Selenskyj ist zu Treffen mit Putin bereit

Bei russischen Angriffen in der Region Kiew sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden.

Immer wieder werden die Hauptstadt Kiew und umliegende Regionen zum Ziel russischer Angriffe. © Sergei GAPON / AFP Ein Mann und eine Frau seien bei den Angriffen auf das Dorf Bilohorodka südöstlich der russischen Hauptstadt getötet worden, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew, Mykola Kalaschnyk, am Mittwochmorgen im Onlinedienst Telegram. Vier weitere Menschen seien medizinisch versorgt worden. Am Dienstag hatten russische Angriffe auf die Ukraine nach Angaben aus Kiew mindestens zwölf Menschen getötet. Fünf Menschen verloren bei einem Drohnenangriff auf einen Zug in Charkiw ihr Leben. Ukraine Ukraine-Krieg: Selenskyj erwartet Details aus Ukraine-Gesprächen in den USA Die Attacken würden die derzeit laufende Diplomatie "untergraben", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) im Onlinedienst Telegram. Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.



28. Januar, 6.47 Uhr: Selenskyj ist zu Treffen mit Putin bereit

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut seinem Außenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Im Ringen um eine Friedenslösung seien die sensibelsten Fragen noch nicht geklärt, sagte Chefdiplomat Andrij Sybiha in einem Interview mit dem ukrainischen Portal "Jewropejska Prawda". Dabei gehe es um Gebietsfragen und das russische besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja. Um diese Fragen zu klären, sei Selenskyj bereit, sich mit Putin zu treffen, sagte Sybiha.

Wolodymyr Selenskyj (48, r.) ist laut seinem Außenminister bereit, direkt mit Kremlchef Wladimir Putin (73) zu verhandeln. © Bildmontage: Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin/dpa, Efrem Lukatsky/AP/dpa

28. Januar, 4 Uhr: Tote nach russischem Angriff auf Passagierzug

Bei einem Drohnenangriff auf einen Passagierzug im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sind laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Nach vier weiteren werde noch gesucht, zwei seien verletzt worden, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. "Es gibt und es kann keine militärische Rechtfertigung geben, um Zivilisten in einem Zugwaggon zu töten", sagte er. In jedem Land würde ein solcher Angriff als Terrorismus gewertet werden, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Er forderte mehr Druck auf Russland und dass es für seine Taten bestraft werden müsse. Auch in seiner abendlichen Videobotschaft verlangte er mehr Druck auf die russische Ölindustrie, mit der Moskau seinen Angriffskrieg finanziert.

Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto bekämpfen Feuerwehrleute das Feuer, nachdem russische Drohnen einen Personenzug getroffen und in Brand gesetzt haben. © -/Ukrainian Emergency Service/dpa

27. Januar, 23 Uhr: Umfrage - Viele Russen fühlen sich von Feinden umzingelt

Viele Menschen in Russland sehen sich einer Umfrage zufolge von ausländischen Feinden umzingelt, während sie ihr eigenes Land als Opfer betrachten. Dies sei eine Folge der unablässigen antiwestlichen Propaganda, sagte der russische Soziologe Lew Gudkow vom unabhängigen Lewada-Zentrum Moskau in Berlin bei der Vorstellung seiner Ergebnisse. Im Auftrag der deutschen Sacharow-Stiftung hat das in Russland als Auslandsagent eingestufte Institut die Weltsicht der Russen nach vier Jahren Ukraine-Krieg erforscht. In den mehr als 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion habe Russland nur sechs Jahre lang keinen Krieg geführt, sagte Gudkow. Er sprach von einer "Militarisierung des Bewusstseins".

27. Januar, 16.29 Uhr: Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ungeachtet der teils verbreiteten Skepsis in europäischen Staaten die Forderung nach einer EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 bekräftigt. "Der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ist eine der wichtigsten Sicherheitsgarantien nicht nur für uns, sondern für ganz Europa", teilte Selenskyj nach einem Telefonat mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker mit. "Denn die gemeinsame Stärke Europas ist insbesondere auch dank der ukrainischen Beiträge in den Bereichen Sicherheit, Technologie und Wirtschaft möglich." Obwohl es bisher keine Aussicht auf einen beschleunigten EU-Beitritt für die Ukraine gibt und die Verfahren in der Regel langwierig sind, betonte Selenskyj, dass er auf die Unterstützung der Partner setze. Bei den Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine pocht er immer wieder auf Sicherheitsgarantien. Hier sieht Selenskyj vor allem die USA am Zuge, die auch zwischen Ukrainern und Russen vermitteln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) besteht auf den EU-Beitritt der Ukraine schon 2027. © Danylo Antoniuk/AP/dpa

27. Januar, 11.16 Uhr: USA binden Sicherheitsgarantien für die Ukraine an Gebietsabtretungen

Laut Bericht der "Financial Times" bindet die Trump-Regierung etwaige Sicherheitsgarantien an die Aufgabe von Territorium durch die Ukraine an Russland. Die USA sollen der Ukraine dementsprechend auch mehr Waffen für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand zugesichert haben. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine sollen denen nach Artikel 5 der Nato entsprechen. Dafür soll Kiew sich jedoch aus dem Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk zurückziehen, die es weiterhin kontrolliert. Für Präsident Wolodymyr Selenskyj ist das eine rote Linie. Auch die ukrainische Bevölkerung spricht sich in Umfragen immer wieder gegen die Aufgabe von Territorium aus. Ukrainische Politiker und Militärs haben durch die erastische Politik zudem Zweifel, dass Washington seinen Teil der Sicherheitsgarantien erfüllen würde, falls Russland den Waffenstillstand erneut brechen sollte.

Die Trump-Regierung bindet etwaige Sicherheitsgarantien an die Aufgabe von Territorium durch die Ukraine an Russland. © Evan Vucci/AP/dpa

27. Januar, 8.23 Uhr: Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram zudem von 25 Verletzten. Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden. Nachts habe es mehrere Brände gegeben, teilte Lyssak mit. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.

Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. © Uncredited/Ukrainian Emergency Service/dpa

27. Januar, 7.07 Uhr: Selenskyj will nächstes Treffen mit Russen vorverlegen

Selenskyj traf sich in Kiew auch mit seiner Delegation, die am Freitag und Samstag unter US-Vermittlung in Abu Dhabi direkte Verhandlungen mit der russischen Seite geführt hatte. "Nach langer Zeit gab es wieder ein Treffen mit den Amerikanern und Russen. Wir haben verschiedene Fragen eher militärischer Natur besprochen – Maßnahmen zur Beendigung des Krieges", sagte Selenskyj. Dabei sei es auch um die Kontrolle und Überwachung eines möglichen künftigen Waffenstillstands gegangen, sagte er.

27. Januar, 7.05 Uhr: Selenskyj fordert besseren Schutz Kiews durch Flugabwehr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der massiven Schäden an der Energieinfrastruktur durch die russischen Angriffe die Flugabwehr zu einem besseren Schutz der Anlagen aufgefordert. "Die Führung der Luftstreitkräfte muss beim Schutz deutlich schneller reagieren", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er habe dies bei einem Treffen mit dem Verteidigungsminister und den Kommandeur der Luftstreitkräfte erklärt. Im ganzen Land gibt es massive Strom- und Heizungsausfälle.

Die Lage bei der Energieversorgung in der Ukraine verschlechtert sich zusehends. Präsident Selenskyj (48) sieht die Flugabwehr in der Pflicht – und möchte schnellere Gespräche mit Russland. © -/Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa

26. Januar, 18.09 Uhr: Rutte warnt EU vor strengen Auflagen für Ukraine-Darlehen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) appelliert an das Europaparlament, in den Verhandlungen über das neue riesige EU-Darlehen für die Ukraine keine allzu strengen Auflagen für die Verwendung der Mittel zu verlangen. Er rate nachdrücklich dazu, der Ukraine einen flexiblen Umgang mit dem Geld zu ermöglichen, sagte Rutte bei einem Austausch mit Mitgliedern der Ausschüsse für Außen- und Verteidigungspolitik in Brüssel. Dies werde nicht möglich sein, wenn man auf eine restriktive Buy-European-Klausel poche. Eine solche würde den Kauf von Rüstungsgütern in Europa verlangen und Geschäfte mit Rüstungsunternehmen etwa aus den USA erschweren.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) stellt sich deutlich an die Seite der Ukraine. © Laurie Dieffembacq/NATO /dpa

26. Januar, 6.15 Uhr: Dokument über Sicherheitsgarantien der USA fertig

Ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine ist dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge unterschriftsreif. Das Papier sei "zu 100 Prozent" fertig, sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Litauen. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schüttelt dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda nach einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Nawrocki im Präsidentenpalast, die Hand. © dpa/AP | Mindaugas Kulbis

26. Januar, 6 Uhr: Selenskyj trifft belarussische Oppositionelle Tichanowskaja

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja haben sich in der litauischen Hauptstadt Vilnius getroffen. Selenskyj habe sie bei dem Treffen zu einem Besuch nach Kiew eingeladen, schrieb die im Exil lebende Tichanowskaja bei Telegram.