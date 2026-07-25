Ukraine-Krieg: Tote nach russischem Drohnenschlag auf Sumy

Ukraine - Im Ukraine-Krieg gibt es kaum sichtbare diplomatische Fortschritte. Nun verlautet aus dem Weißen Haus, dass US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj erwartet.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj soll erneut auf und US-Präsident Donald Trump treffen. (Archivfoto) © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump will kommenden Dienstag Regierungskreisen zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfangen.

Ein entsprechender Besuch sei geplant, teilte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Selenskyj bestätigte in einer Videobotschaft am Abend das Treffen mit dem US-Präsidenten. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um weitere US-amerikanische Unterstützung für ein Ende des Krieges. Auch eine Stärkung der Flugabwehr habe Priorität, sagte er.

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