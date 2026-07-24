Ukraine-Krieg: Ukrainische Drohnen setzen Lagerhaus bei Sankt Petersburg in Brand
Ukraine - Die russische Metropole Sankt Petersburg ist nach Behördenangaben am Freitagmorgen Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden.
Dabei sei in der Nähe der Stadt ein Lagerhaus in Brand gesetzt worden, erklärte der zuständige Gouverneur Alexander Drosdenko im Internet.
Aufnahmen lokaler Medien und auf Online-Plattformen zeigten eine große Rauchwolke über der historischen Stadt.
Nach Angaben von Gouverneur Drosdenko wurde Sankt Petersburg in der Nacht von mindestens 50 Drohnen angegriffen. Die ukrainische Armee hatte zuletzt in Russland verstärkt auch Logistik- und Infrastruktur-Einrichtungen ins Visier genommen.
Damit will sie nach eigenen Angaben den Nachschub für die russischen Truppen bei ihrer Offensive in der Ukraine stören.
Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.
24. Juli, 6.13 Uhr: Russische Schattenflotte - Öltanker verlässt Marseille nach Zahlung von Geldstrafe
Ein im südfranzösischen Marseille aufgetauchtes Schiff der russischen Schattenflotte ist nach französischen Angaben wieder ausgelaufen.
Der Öltanker "Deliver" habe die französischen Hoheitsgewässer nach Zahlung einer Geldstrafe wieder verlassen, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Am Vortag war die Reederei des Schiffes vom Landgericht Marseille zu einer Geldstrafe wegen "Flaggenverstoßes" verurteilt worden.
23. Juli, 22.25 Uhr: Bomben verletzen Dutzende in Saporischschja
Ein russischer Bombenangriff hat mindestens 25 Verletzte in der südukrainischen Großstadt Saporischschja gefordert.
Unter den Opfern seien auch sechs Minderjährige, darunter ein drei Monate altes Baby, schrieb der ukrainische Militärgouverneur der Region, Iwan Fedorow, auf Telegram. Seinen Angaben nach warf das russische Militär fünf Gleitbomben auf die Stadt ab und beschädigte dabei Wohnhäuser und eine private medizinische Einrichtung.
23. Juli, 21.07 Uhr: Viele Verletzte nach russischem Bombenabwurf auf Slowjansk
Russische Gleitbomben haben mindestens 14 Menschen in der Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine verletzt. Sieben Wohnblocks seien beschädigt worden, schrieb der ukrainische Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. Demnach schlugen die beiden Gleitbomben in einem Wohnviertel der frontnahen Stadt ein.
Der Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk ist der letzte große Festungsgürtel, den die ukrainischen Truppen in der Region Donezk unter ihrer Kontrolle halten.
23. Juli, 18.44 Uhr: Ex-Verteidigungsminister will sein Amt zurück
Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (35) auf seiner Rückkehr ins Amt.
"Heute gibt es im Staat nur drei Posten, außer auf dem Schlachtfeld, die den Kriegsverlauf real beeinflussen: der Präsident der Ukraine, der Verteidigungsminister und der Oberkommandierende der Streitkräfte", sagte Fedorow Journalisten. Er sei deshalb mit keinem anderen Amt als dem des Verteidigungsministers einverstanden.
Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz bestätigt, Fedorow mehrere Positionen angeboten zu haben, darunter die eines Vizeregierungschefs für militärische Innovationen. Fedorow wurde im Rahmen eines Regierungsumbaus vergangene Woche entlassen.
23. Juli, 17.02 Uhr: Russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt
Ein russischer Kampfjet ist in der Nähe der Hauptstadt Moskau abgestürzt. Der Unfall sei kurz nach dem Start passiert, der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit.
"Das Flugzeug ist in unbewohnter Gegend abgestürzt, es gibt keine Zerstörungen am Boden", heißt es in der Mitteilung. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Maschine um eine der modernen Su-57.
23. Juli, 16.23 Uhr: Kasachstan drosselt Ölförderung nach Kiews Drohnenattacken
Nach massenhaften ukrainischen Drohnenschlägen in Russland hat das ölreiche Kasachstan in Zentralasien nun eine Drosselung seiner Fördermengen bekanntgegeben.
Das Energieministerium in der Hauptstadt Astana begründete den Schritt mit der Sicherheitslage am Terminal des Kaspischen Pipeline-Konsortiums im russischen Schwarzmeer-Hafen Noworossisjk. Die Verladestelle für das über die Kaspische Pipeline transportierte Öl war zuletzt wiederholt das Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.
23. Juli, 14.29 Uhr: Mehrere Tote nach russischen Bomben auf Pawlohrad
Bei russischen Bombenangriffen auf die Industriestadt Pawlohrad in der Ostukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Gut ein Dutzend seien verletzt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Angegriffen worden sei das Gelände eines Unternehmens. Verletzte habe es auch bei Attacken auf die Stadt Cherson in der Südukraine gegeben. Selenskyj forderte die westlichen Partnerstaaten erneut zur Lieferung von Flugabwehrraketen für das Patriot-System auf.
23. Juli, 14 Uhr: Schiffsverkehr in ukrainische Häfen eingestellt
Ukrainische Häfen werden aufgrund russischer Angriffe vorerst nicht mehr von Schiffen angelaufen.
"Wir als Staat haben keine Einschränkungen gemacht, das ist eine Entscheidung der Schiffseigner", sagte Agrarminister Taras Wyssozkyj gemäß der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform. Noch am Vortag hätten "vier bis fünf Schiffe" in ukrainischen Häfen angelegt.
Wyssozkyj machte demnach keine Angaben, ob das nur die Seehäfen betrifft oder auch der Schiffsverkehr zu den Donauhäfen eingestellt wurde.
23. Juli, 12.34 Uhr: Lawrow und Rubio sprachen über Krieg in der Ukraine
Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow (76) und Marco Rubio (55), haben bei einem Treffen in Manila über Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen.
Lawrow habe seinen US-Kollegen über die Lage an der Front aus russischer Sicht informiert und sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Demnach warf Lawrow auch den europäischen Staaten vor, mit einer Politik der Destabilisierung auf eine strategische Niederlage Russlands hinzuarbeiten.
Wie das Ministerium in Moskau weiter mitteilte, betonte Lawrow dabei erneut die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges. Grundlage dafür müssten jene Vereinbarungen sein, denen Kremlchef Wladimir Putin (73) bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump (80) voriges Jahr im August in Anchorage zugestimmt habe.
23. Juli, 12.09 Uhr: Tote in Russland und auf der Krim
Bei ukrainischen Gegenangriffen sind in Russland und auf der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim nach russischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden.
Durch einen Drohnenangriff sei ein Brand in einem Wohnhaus in einem Vorort von Woronesch ausgebrochen, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Gussew, bei Telegram. Ein Dreijähriger sei dabei ums Leben gekommen. Seine Eltern wurden demnach verletzt.
Gussew sprach von einem weiteren Verletzten und Schäden am Gebäude eines Versandhändlers. Die Ukraine hatte in den vergangenen Tagen mehrfach Zentren des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries angegriffen.
23. Juli, 11.31 Uhr: EU verhängt neue Russland-Sanktionen
Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt.
Die Pläne sehen unter anderem weitere Maßnahmen gegen den russischen Finanz- und Energiesektor sowie ein Einreiseverbot für russische Soldaten vor, wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten.
EU-Ratspräsident António Costa (65) und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) begrüßten die Entscheidung in sozialen Medien. "Zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine militärisch an Schwung gewonnen hat, schwächen unsere Sanktionen weiterhin die wirtschaftlichen Grundlagen der russischen Kriegsführung", schrieb von der Leyen auf X. Costa teilte mit, es sei ein "entschiedener Schritt, um den Druck auf Russland zu verstärken."
23. Juli, 6.41 Uhr: Ukraine attackiert erneut Logistikzentren von russischem Online-Händler
Die Ukraine hat nach Behörden-Angaben erneut den größten russischen Online-Händler Wildberries ins Visier genommen und Angriffe auf dessen Logistikzentren durchgeführt.
Die Wildberries-Gründerin Tatyana Kim schrieb auf Telegram, dass die Angriffe Logistikzentren in Krasnodar und Nevinnomyssk im Süden Russlands getroffen hätten. In den sozialen Medien kursierten unbestätigte Aufnahmen, die angeblich große Brände zeigen. Nach Angaben der russischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben, mindestens 14 weitere wurden verletzt.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) schrieb in den sozialen Medien, die Angriffe hätten "Logistikzentren" zum Ziel gehabt, "die an der Versorgung der russischen Armee mit Drohnenkomponenten, Navigationsausrüstung und anderer Ausrüstung beteiligt sind – sowie ein weiteres Öldepot".
22. Juli, 17.17 Uhr: Wadephul sucht Gespräch nach Militärwechsel in der Ukraine
Außenminister Johann Wadephul (63) will sich bei seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha über den Austausch an der Spitze der ukrainischen Armee informieren.
Er wolle kurzfristig mit Kiews geschäftsführendem Außenminister über die Sicherheitslage sowie die Personalentscheidungen, die Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) jüngst getroffen habe, sprechen, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der nigerianischen Hauptstadt Abuja.
"Sie wissen, Deutschland zählt, und das wird so bleiben, zu den größten Unterstützern der Ukraine, politisch, wirtschaftlich und finanziell. Und deswegen haben wir natürlich ein großes Interesse daran, auch zu wissen, was dort im Einzelnen stattfindet. Aber ich bin ganz sicher, dass das Entscheidungen sind, die wir nachvollziehen können und dass insgesamt der Reformprozess innerhalb der Ukraine weiter vorangetrieben wird."
22. Juli, 16.40 Uhr: EU gegen Russlands Schattenflotte - Öltanker überprüft
Marinekräfte der EU haben im Einsatz gegen Russlands Schattenflotte einen verdächtigen Öltanker auf dem Mittelmeer überprüft.
"Jede illegale Fahrt trägt dazu bei, Russlands Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten. Wir setzen unsere Sanktionen auch auf See konsequent durch", teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (49) auf X mit. Man erhöhe den Druck auf Russlands Schattenflotte.
Der Öltanker "MV South Star" werde verdächtigt, unter falscher Flagge und damit unter Verstoß gegen das internationale Seerecht zu fahren. Er sei am Montag zur Überprüfung seiner Flaggenregistrierung geentert worden.
22. Juli, 15.00 Uhr: Selenskyj verlangt mehr Offensive von neuem Armeechef
Der neue ukrainische Armeechef Mychajlo Drapatyj (43) hat nach eigenen Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) "klare Aufgaben" gestellt bekommen.
"Die Offensivhandlungen in allen Bereichen fortsetzen und verstärken", schrieb Drapatyj auf seiner Facebookseite. Dazu gehören demnach auch neue Operationen im russischen Hinterland und ein Ausbau der Streitkräfte in technologischer Hinsicht.
Drapatyj dankte Selenskyj für die Ernennung von Ihor Skybjuk zum Chef des Generalstabs. Er kenne Skybjuk bereits seit 2022. "Vor uns liegt eine schwierige Arbeit, daher gehen wir ohne vollmundige Versprechungen vor", schrieb der Generalmajor.
Für Entscheidungen werde Verantwortung übernommen, und den Soldaten an der Front werde mit Respekt begegnet.
22. Juli, 7.41 Uhr: Nächtliche Drohnenangriffe
In der Nacht herrschte wieder Luftalarm über der Ost- und Zentralukraine wegen angreifender russischer Drohnen.
Auch die Hauptstadt Kiew war betroffen. Gleichzeitig meldeten russische Gebiete wie Orjol, Kaluga oder Woronesch zeitweise Drohnen- oder Raketengefahr.
22. Juli, 7.27 Uhr: Drapatyj führt ukrainische Armee
Der 43 Jahre alte Generalmajor Mychajlo Drapatyj führt künftig die ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russische Invasion.
Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) entließ nach tagelangem Druck von Demonstranten den bisherigen Oberkommandierenden Olexander Syrskyj (60) und berief den jüngeren General auf diesen Posten.
In einer Videobotschaft aus Kiew kündigte der Staatschef eine Neuordnung des Generalstabs in Abstimmung mit Verteidigungsministerium und Präsidialamt an. Drapatyj, seit 25 Jahren Soldat, schrieb auf Facebook: "Ich werde verantwortungsbewusst, konzentriert und mit Respekt gegenüber den Menschen arbeiten, die heute unser Land verteidigen."
21. Juli, 22.01 Uhr: Selenskyj entlässt Oberbefehlshaber seiner Armee
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat nach tagelangem Druck von Demonstranten Armeechef Olexander Syrskyj (60) entlassen.
Neuer Oberbefehlshaber werde Mychajlo Drapatyj, teilte Selenskyj auf Telegram mit.
20. Juli, 15.25 Uhr: Ukrainische Drohne tötet Menschen in Bus
In der russischen Grenzregion Belgorod sind nach Behördenangaben bei einem ukrainischen Drohnenangriff mindestens fünf Insassen eines Busses getötet worden.
Bei dem Einschlag in der Stadt Schebekino seien auch mindestens 23 Passagiere verletzt worden, teilte der geschäftsführende Gouverneur Alexander Schuwajew mit. "Vier Frauen und ein Junge sind an ihren Verletzungen gestorben", sagte er. Der Gouverneur sprach den Angehörigen sein Beileid aus.
20. Juli, 12.46 Uhr: Mehrere Menschen sterben nach Angriffen aus Russland
Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden.
In der Stadt Pawlohrad im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk seien zwei Personen ums Leben gekommen, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Olexander Hanscha, bei Telegram mit.
Weitere 13 seien verletzt worden. Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft setzte Russlands Militär dabei Gleitbomben ein und beschädigte mehrstöckige Wohnhäuser und Autos.
20. Juli, 10.20 Uhr: Zahlreiche Schäden und Verletze in russischer Hauptstadt
Die Ukraine hat in der Nacht Russland mit Hunderten Drohnen angegriffen.
Der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow, schrieb bei Telegram von zehn Verletzten in verschiedenen Städten, Bränden und Schäden.
Seinen Angaben nach lösten herabstürzende Drohnentrümmer in der Industriestadt Podolsk rund 40 Kilometer südlich von Moskau Feuer aus, zivile Infrastruktur und ein Haus wurden beschädigt.
Allein in der ebenso rund 40 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt Domodedowo gab es Worobjow zufolge sieben Verletzte. Sechs von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter drei chinesische Staatsbürger.
20. Juli, 6.34 Uhr: Russischer Angriff mit Lenkbomben fordert mehrere Tote
Bei einem russischen Luftangriff auf das südostukrainische Gebiet Saporischschja sind in der gleichnamigen Gebietshauptstadt mindestens zwei Menschen getötet worden.
Mindestens 42 weitere wurden bei dem Angriff verletzt, darunter auch acht Kinder, wie der ukrainische Rettungsdienst in der Nacht auf Telegram mitteilte.
Ukrainischen Medienberichten zufolge hatte das russische Militär die Stadt mit Lenkbomben angegriffen. Dabei sei ein fünfstöckiges Wohngebäude getroffen worden. Zwei Stockwerke des Hauses wurden demnach vollständig zerstört.
19. Juli, 21.44 Uhr: Ukraine wirft Russland Angriff auf Schiff vor - Fünf Tote
Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens fünf Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreide-Frachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden. Fünf Crew-Mitglieder würden noch vermisst, teilten die Seestreitkräfte mit.
Das Schiff habe sich in der Kampfzone aufgehalten, hieß es. An Bord sei ein Brand ausgebrochen, in dessen Folge mindestens fünf Mannschaftsmitglieder gestorben seien. Das Schicksal von fünf weiteren Besatzungsmitgliedern sei unklar. Die Suche nach ihnen laufe, hieß es.
19. Juli, 16.57 Uhr: Trump fordert, Iran ins Russland-Sanktionspaket aufzunehmen
US-Präsident Donald Trump (80) hat seine republikanische Partei aufgefordert, den Iran in ein geplantes Sanktionspaket gegen Russland aufzunehmen.
"WICHTIG!!!", schrieb Trump in Großbuchstaben hinter seine Forderung, die er auf der Plattform Truth Social postete. "Das wollte Lindsey tun", ergänzte der Präsident, und verwies damit auf den kürzlich gestorbenen Senatoren Lindsey Graham. Dieser hatte sich maßgeblich für das Gesetzesvorhaben für neue Sanktionen gegen Russland eingesetzt.
19. Juli, 13.59 Uhr: Ukrainische Drohnen setzen Ölanlagen in Russland in Brand
Die Ukraine hat mit neuen Drohnenangriffen auf Anlagen der russischen Ölindustrie mehrere Großbrände in dem Land ausgelöst.
In der südrussischen Region Stawropol gerieten Medien zufolge drei Öldepots in Brand. Gouverneur Wladimir Wladimirow bestätigte nur, dass im Zuge ukrainischer Drohnenangriffe mehrere Feuer in Industrieobjekten ausgebrochen seien - und es zu Detonationen explosiver Stoffe komme. Es gebe keine Verletzten.
19. Juli, 11.56 Uhr: Massiver russischer Raketenangriff auf Kiew - Opfer
Russland hat in seinem Krieg gegen die Ukraine einen der bisher massivsten Angriffe mit ballistischen Raketen auf die Hauptstadt Kiew ausgeführt.
Dutzende Explosionen, teils von Flugabwehrraketen, waren in der Nacht im Zentrum der Dreimillionenstadt zu hören, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "der massivsten ballistischen Angriffe auf Kiew" sowie von einem Toten und 16 Verletzten.
"Der Feind hat über 40 Raketen verschiedener Typen abgefeuert, von denen die meisten auf die Hauptstadt gerichtet waren, sowie 120 Angriffsdrohnen", teilte Selenskyj bei Telegram mit. Mehrere Häuser und auch Autos seien zerstört worden, berichteten die Behörden.
18. Juli, 22.27 Uhr: Selenskyj verspricht Demonstranten Entscheidungen zur Armee
Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen die Entlassung von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (35) hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) Gespräche mit Militärs geführt.
"Natürlich höre ich, was die Leute sagen", versicherte der Staatschef in einer Videoansprache. Dabei habe er auch "lange" mit Fedorow und ebenso mit Armeechef Olexander Syrskyj (61) gesprochen. "Entscheidungen bezüglich der Armee werden ausgearbeitet", versprach Selenskyj, ohne Details zu nennen.
Parallel dazu demonstrierten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Städten den dritten Tag in Folge wieder mehrere Tausend vor allem junge Menschen gegen Fedorows Entlassung. Die Demonstranten forderten seine Wiedereinsetzung. Die Hauptforderung war dabei aber inzwischen eine Ablösung von Armeechef Syrskyj. Ein Konflikt zwischen Syrskyj und Fedorow gilt als Hintergrund für den von Selenskyj vorgenommenen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums.
18. Juli, 19.32 Uhr: Tote nach russischen Bombenangriffen auf Kramatorsk
Bei russischen Bombenangriffen auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk sind mindestens zwei Menschen getötet worden.
Ein weiterer sei verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Die russische Luftwaffe habe drei Gleitbomben abgeworfen. Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner ein weiteres Mal zur Flucht aus den frontnahen Gebieten auf. Kramatorsk ist nur etwas mehr als zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt.
18. Juli, 14.14 Uhr: Selenskyj - Schläge sind Antwort auf russische Angriffe
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) veröffentlichte einmal mehr bei Telegram ein Video, auf dem schwarze Rauchsäulen am blauen Himmel zu sehen sind - sowie eine fliegende Drohne und Feuer.
Getroffen worden seien die beiden wichtigen Logistikzentren in den Gebieten Moskau und Tambow, 500 und 700 Kilometer von der ukrainischen Frontlinie entfernt, sagte er. In den Zentren seien mit westlichen Sanktionen belegte Bauteile für Drohnen und Navigationsausrüstung gelagert gewesen, behauptete er.
Bei den Angriffen handele sich um eine Antwort auf die russischen Angriffe gegen ukrainische Infrastruktur, sagte Selenskyj.
18. Juli, 14.09 Uhr: Russisches Verteilzentrum in Flammen
Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Ein Verteilzentrum ging in Flammen auf.
Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, teilte Gouverneur Jewgeni Perwyschow bei Telegram mit. Es gebe auch 25 Verletzte. Bei den Opfern handele es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versandhändlers Wildberries. Die getroffene Stadt Kotowsk liegt rund 500 Autokilometer südöstlich von der Hauptstadt Moskau entfernt.
Im Moskauer Gebiet gab es laut Behörden auch mindestens einen Toten sowie Dutzende Verletzte durch ukrainische Drohnenangriffe. Das Ermittlungskomitee warf den ukrainischen Streitkräften Terroranschläge gegen zivile Einrichtungen vor. Die Behörde leitete ein Strafverfahren ein.
18. Juli, 14 Uhr: Kiews Drohnentruppen - Moskau verlegt Einheiten von der Front
Die ukrainischen Drohnentruppen haben nach eigenen Angaben 13 weitere russische Schiffe getroffen.
Damit steige die Gesamtzahl der im Schwarzen Meer und dem benachbarten Asowschen Meer beschossenen Schiffe auf 172, teilte der Chef der Drohnentruppen, Robert Browdi, in sozialen Netzwerken mit. In der Nacht zum Samstag seien acht Frachter, ein Tanker, ein Gastransportschiff, ein Schlepper und zwei Schwimmkräne getroffen worden. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht überprüfbar.
18. Juli, 13.58 Uhr: Frachter bei russischem Raketenangriff auf Odessa beschädigt
Bei russischen Raketenangriffen auf das südukrainische Gebiet Odessa ist ein Frachtschiff beschädigt worden.
Vier Mitglieder der 17-köpfigen Besatzung seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Das Schiff ist demnach unter der Flagge der Marschallinseln gefahren. Zuvor sei auch "industrielle Infrastruktur" angegriffen worden. Den Angaben nach wurden dabei ein Verwaltungs- und ein Lagergebäude und mehr als ein Dutzend Autos beschädigt.
17. Juli, 21.28 Uhr: Demos in der Ukraine für entlassenen Minister gehen weiter
In Kiew und anderen Städten der Ukraine gibt es den dritten Tag in Folge Proteste gegen die Personalpolitik von Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Die Demonstranten fordern vor allem die Wiedereinsetzung des entlassenen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform meldete.
Viele verlangten auch eine Entlassung des Oberkommandierenden der Armee, Olexander Syrskyj. Gemeinsames Zeichen der Proteste waren die Losungen auf braunen Papptafeln.
17. Juli, 18.19 Uhr: Tote auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff
Auf der von Russland bereits 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim sind nach russischen Angaben mindestens zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden.
Ein weiterer sei verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte regionale Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit. Der Angriff fand demnach im Nordteil der Krim statt. Diese Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.
17. Juli, 15.44 Uhr: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen
In der Ukraine sind bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut mehrere Menschen getötet und verletzt worden.
"In Odessa wurden zwei Menschen getötet, als Folge des nächtlichen russischen Raketenangriffs auf ein Wohngebäude", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Es gebe auch fünf Verletzte. Bei einem Luftangriff in der ebenfalls im Süden gelegenen Region Saporischschja seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.
Insgesamt habe der Feind in der Nacht mehr als 130 Drohnen und acht Raketen eingesetzt, sagte Selenskyj. Betroffen gewesen seien mehrere Regionen. Gegen die Region Sumy im Nordosten habe Russland 15 Gleitbomben eingesetzt. Es gebe einen Verletzten. Wohnhäuser und andere zivile Infrastruktur seien beschädigt worden.
Später teilte Selenskyj mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten bei Gegenangriffen einen russischen Langstreckenbomber vom Typ Tu-95 in der Stadt Engels im Gebiet Saratow zerstört - rund 800 Kilometer von der Grenze entfernt. Eine Bestätigung von russischer Seite gab es dafür nicht. Russland nutzt die strategischen Bomber für Luftangriffe auf die Ukraine.
17. Juli, 10 Uhr: Scheidender deutscher Botschafter in Moskau sieht keinen Friedenswillen bei Putin
Der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, sieht bei Russlands Staatschef Wladimir Putin weiter "keinen ernsthaften Willen zu Verhandlungen" über ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine.
"Putin wirkt sehr entschlossen, den Krieg fortzuführen, um ihn zu gewinnen", sagte Lambsdorff laut Vorabmeldung vom Freitag in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel".
Lambsdorff warnte, in Moskau redeten derzeit "immer mehr Menschen" über eine zweite mögliche Mobilmachung wehrfähiger Männer nach der Duma-Wahl im September. "Auch ich befürchte, dass noch mal Russen im größeren Maßstab eingezogen werden könnten", fügte der Diplomat hinzu.
16. Juli, 20.39 Uhr: Selenskyj schlägt Geheimdienstler als Verteidigungsminister vor
In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) den Geheimdienstler Jewhenij Chmara als neuen Verteidigungsminister vorgeschlagen.
Die Kandidatur werde bald im Parlament eingereicht, teilte der Staatschef auf Telegram mit. Bis zur Absolvierung aller rechtlichen Verfahren werde Chmara das Ministerium geschäftsführend leiten.
Gemäß Verfassung hat der Präsident das Vorschlagsrecht für den Posten des Verteidigungsministers. Zuvor war Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister entlassen worden.
Chmara leitete den Geheimdienst SBU seit Januar geschäftsführend. Er gilt als Experte für Drohneneinsätze im russischen Hinterland und hat den Rang eines Generalmajors inne. Dem ukrainischen Gesetz nach muss der Minister jedoch ein Zivilist sein.
16. Juli, 16.55 Uhr: Polen fängt dritten Tag in Folge russische Flugzeuge ab
Die polnische Luftwaffe hat nach Militärangaben drei Tage in Folge russische Kampfflugzeuge über der Ostsee abfangen müssen.
"Die Russen testen erneut die Leistungsfähigkeit unserer Flugabwehrsysteme", schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf dem Portal X.
Demnach fingen zwei polnische Maschinen aus Malbork (früher Marienburg) zunächst zwei russische Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 ab. Dann sei ein russisches Aufklärungsflugzeug etwa 30 Kilometer vor der pommerschen Ostseeküste bei Jastrebia Gora gesichtet worden.
Die polnischen Flieger hätten die Iljuschin Il-20 weiter aufs Meer hinaus eskortiert, wo schwedische Jets die Begleitung übernommen hätten. Der polnische Luftraum sei in beiden Fällen nicht verletzt worden, teilte der Verteidigungsminister mit.
16. Juli, 16.53 Uhr: Ukrainisches Parlament bestätigt neue Regierung
Im Rahmen eines von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeleiteten Kabinettumbaus hat das ukrainische Parlament einer neuen Regierung zugestimmt.
Für die insgesamt 16 Minister stimmte eine deutliche Mehrheit von 264 Abgeordneten. 226 wären notwendig gewesen. Die Kandidaturen wurden vom kurz vorher bestätigten Regierungschef Serhij Korezkyj vorgestellt und in einem Paket zur Abstimmung gestellt.
Ausgenommen sind der Außen- und der Verteidigungsminister. Für diese hat Selenskyj gemäß Verfassung das Vorschlagsrecht. Erwartet wird, dass der bisherige Außenminister Andrij Sybiha seinen Posten behält.
Für die Leitung des Verteidigungsressorts ist Ex-Innenminister Ihor Klymenko im Gespräch. Der bisherige Amtsinhaber Mychajlo Fedorow hofft jedoch vor dem Hintergrund von Demonstrationen zu seiner Unterstützung, dass Selenskyj sich erneut für ihn ausspricht.
16. Juli, 15.32 Uhr: Proteste überschatten Wahl der neuen Regierung
Begleitet von Protesten vor allem in Kiew hat das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, mit der Wahl einer neuen Regierung begonnen.
Für die Ernennung von Ministerpräsident Serhij Korezkyj stimmte eine deutliche Mehrheit von 289 Abgeordneten. Korezkyj, der bislang den staatlichen Energiekonzern Naftogaz leitete, soll das Land vor allem auf den nächsten Winter vorbereiten.
Korezkyjs Ernennung lief weitgehend geräuschlos ab, aber die im Raum stehende Ablösung des populären Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow gerät zur Schlammschlacht. Die Ukraine droht sich im Abwehrkampf gegen Russland damit selbst zu schwächen.
16. Juli, 15.30 Uhr: Scheidender Verteidigungsminister bestätigt Konflikt mit Armeeführung
In der Ukraine hat der populäre scheidende Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (35) einen Konflikt mit der Armeeführung bestätigt.
"Wir mussten feststellen, dass alle unsere Initiativen blockiert wurden und (Oberbefehlshaber Olexander) Syrskyj nicht bereit ist, offen und direkt über die Probleme zu sprechen", sagte Fedorow in Kiew.
Er warf Syrskyj vor, intrigiert zu haben. Syrskyj habe Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) ultimativ vor die Wahl gestellt, sich zwischen ihm - Fedorow - und Syrskyj zu entscheiden.
Gleichzeitig erklärte Fedorow aber auch, dass er selbst eine Ablösung von Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnatow angestrebt habe. "Wir haben keine andere Wahl, wenn wir den Feind asymmetrisch mit minimalen Verlusten besiegen wollen", begründete er das Vorhaben.
Fedorow machte noch einmal deutlich, dass er auf die Weiterentwicklung der Drohnentruppen setze. Seit mehreren Wochen erzielen die ukrainischen Drohneneinheiten teils spektakuläre Erfolge mit Angriffen auf Ziele tief im russischen Hinterland.
16. Juli, 15.04 Uhr: Kriegsparteien tauschen weitere Soldatenleichen aus
Die Ukraine und Russland haben inmitten laufender Kampfhandlungen erneut Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht.
Kiew habe 501 Soldatenleichen erhalten, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange bei Telegram mit. Moskau sind Medienberichten zufolge wiederum die Überreste von 31 russischen Soldaten übergeben worden.
Seit Anfang 2025 hat die Ukraine damit fast 21.000 Gefallene zurückerhalten. Gleichzeitig wurden Russland nur etwas über 660 Soldatenleichen übergeben.
Der massive Unterschied wird mit dem stetigen Vorrücken der russischen Armee erklärt, bei dem die ukrainischen Truppen ihre Toten nur zum Teil bergen können.
16. Juli, 14.50 Uhr: Postenwechsel in Kiew - Nato erwartet keine Kursänderung
Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59) erwartet durch die Neubesetzung des Postens des ukrainischen Verteidigungsministers keine großen Änderungen an der Strategie im Abwehrkampf gegen Russland.
Rutte sagte der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel, er gehe davon aus, dass der nächste Verteidigungsminister der künftigen Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) den Kurs von Mychajlo Fedorow fortsetzen werde.
Im Abwehrkampf gegen die russischen Invasionstruppen stünden die Ukrainer heute deutlich besser da als noch Anfang des Jahres. "Schauen Sie sich die Front an: Die Russen erzielen zwar weiterhin kleinere Geländegewinne, aber deutlich geringere als noch vor vier oder fünf Monaten", sagte er.
Gleichzeitig gelinge es auch den Ukrainern, den Russen wieder Gelände abzunehmen. Rutte verwies zudem darauf, dass die Ukrainer den russischen Streitkräften nach wie vor Monat für Monat erhebliche Verluste zufügten, die zwischen 25.000 und 35.000 Toten oder Verwundeten lägen.
"Wenn Sie ein junger russischer Mann sind und darüber nachdenken, sich dem Krieg anzuschließen, könnten Sie schon in diesem oder im nächsten Monat zu diesen rund 30.000 gehören", warnte er in Richtung Russland.
16. Juli, 14.49 Uhr: Ukraine attackiert Großstadt und Öldepots an der Wolga
Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Großstadt Engels an der Wolga eingeschlagen.
Schrieb Gouverneur Roman Bassurgin zunächst in sozialen Netzwerken, dass es keine Verletzten gebe, teilte die Staatsanwaltschaft später mit, dass Menschen zu Schaden gekommen seien. Details gab die Behörde nicht bekannt.
Medienberichten zufolge haben die Drohnen zudem ein Feuer auf dem Militärflugplatz der dort stationierten Bomberflotte ausgelöst. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt. Offizielle Stellen haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.
16. Juli, 6.11 Uhr: Russland feuert wieder ballistische Raketen auf Kiew
Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.
Nach Auskunft von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) bei Telegram gab es Einschläge in zwei Stadtteilen: In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen.
Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab.
15. Juli, 22.30 Uhr: Erneut Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja
Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind mindestens fünf Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden.
Allein in der gleichnamigen Gebietshauptstadt seien drei Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Zuvor hatte er über zwei getötete Männer infolge von Angriffen mit ferngesteuerten Drohnen in der frontnahen Stadt Orichiw informiert.
Die Großstadt Saporischschja ist ebenso nur etwas über 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Aufgrund der ständigen russischen Angriffe mit Drohnen, Bomben und Raketen herrscht in der Industriestadt fast rund um die Uhr Luftalarm.
Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion.
15. Juli, 20.47 Uhr: Drohne tötet Chefingenieur des AKW Saporischschja
Eine ukrainische Drohne soll nach russischen Angaben den Chefingenieur des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südostukraine getötet haben.
"Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte griff einen Dienstwagen des AKWs an der Grenze zwischen dem Werksgelände des Kraftwerks und der Stadt Enerhodar an", sagte der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, gemäß einer Mitteilung bei Telegram.
Es sei ein zielgerichteter Angriff gewesen. Ebenso sei der Fahrer des Dienstwagens bei dem Angriff ums Leben gekommen.
Lichatschow verlangte demnach von der internationalen Atomaufsicht IAEA eine "klare Reaktion". Die russische Führung sei informiert worden.
15. Juli, 18.00 Uhr: EU hält trotz hoher Öl-Preise an Russland-Preisdeckel fest
Die EU wird ihr Sanktionssystem zur Begrenzung von Russlands Einnahmen aus Ölexporten trotz der gestiegenen Weltmarktpreise wegen des Iran-Kriegs vorerst nicht lockern.
Vertreter der Mitgliedstaaten verständigten sich nach Angaben von Diplomaten darauf, eine eigentlich an diesem Mittwoch anstehende automatische Anpassung bis zum 23. Juli auszusetzen.
Ohne die Aussetzung hätte die derzeitige Preisobergrenze von 44,1 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) nun deutlich angehoben werden müssen. Dies sieht eine Regelung vor, die sicherstellen soll, dass die Preisobergrenze den Marktpreisen automatisch folgt und dauerhaft rund 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Preis für russisches Rohöl liegt.
So soll ihre Wirkung zur Begrenzung der russischen Öleinnahmen erhalten bleiben.
15. Juli, 17.36 Uhr: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in Ostukraine
Durch russischen Beschuss sind im ostukrainischen Gebiet Donezk nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.
Acht weitere Menschen seien bei Angriffen unter anderem mit ferngesteuerten Drohnen verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit.
Den Angaben nach waren die Siedlung Jasna Poljana und die nahe Stadt Kramatorsk Angriffsziele. Kramatorsk ist nur etwa zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. Zuletzt hatten Experten der Vereinten Nationen einen Anstieg ziviler Opfer durch die Kampfhandlungen festgestellt.
15. Juli, 17.33 Uhr: Baltenstaaten warnen vor möglichen russischen Provokationen
Die Präsidenten von Litauen und Lettland, Gitanas Nauseda und Edgars Rinkevics, haben vor möglichen russischen Provokationen an der Nato-Ostflanke gewarnt.
Die Staatschefs der beiden baltischen EU- und Nato-Staaten berichteten nach einem Treffen in Vilnius von vorliegenden Geheimdienstinformationen über russische Pläne für Sabotageversuche und hybride Angriffe auf kritische Infrastruktur. Wann, wo und gegen wen derartige Attacken stattfinden könnten, ließen sie offen.
"Wir müssen äußerst auf die Phase des Krieges in der Ukraine vorbereitet sein, in der Russland keine Siege mehr erringt und nicht mehr auf dem Schlachtfeld vorrücken kann", sagte Rinkevics.
Russland könnte dann dazu übergehen, indirekt den Nato-Beistandsartikel 5 und die Reaktionsmechanismen auf Ebene des westlichen Verteidigungsbündnisses und der EU zu testen. "Wir müssen bereit sein, auf neue Bedrohungen zu reagieren."
15. Juli, 14.51 Uhr: EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal
Die EU und die Ukraine schließen eine neue Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion von Drohnen.
Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) bei einem Besuch in Kiew ankündigte, geht es darum, Stärken miteinander zu verbinden. Das Wissen, das die Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen erworben habe, sei wahrhaft einzigartig, sagte sie.
Europa verfüge hingegen über enorme technologische und industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, die zur Ausweitung der Fertigung beitragen könnten.
"Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in großer Stückzahl bereitstellen zu können", sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran.
Ziel des "Drohnen-Deals" sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern.
15. Juli, 12.39 Uhr: Deutschland beteiligt sich an Manöver der Ukraine-Koalition
Deutschland wird sich doch an dem ersten Manöver der von Ukraine-Verbündeten gegründeten "Koalition der Willigen" beteiligen.
Am Freitag werde man in einer Sitzung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrats darüber beraten, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur.
"Deutschland wird sich an diesem Manöver beteiligen. Die Bundesregierung prüft, wie diese Beteiligung aussehen wird." Am Dienstag hatte es noch aus Regierungskreisen geheißen, dass Deutschland sich nicht beteiligen werde.
15. Juli, 10.10 Uhr: US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor
Mehrere Senatoren der beiden großen Parteien in den USA haben einen überarbeiteten Gesetzentwurf für neue Sanktionen gegen Russland vorgestellt - ein zentrales Anliegen des kürzlich gestorbenen republikanischen Senators Lindsey Graham.
Die von Republikanern und Demokraten gestützte Initiative sehe Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent vor, die sich gegen die größten Abnehmer von russischem Öl und Gas richten sollten, sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal bei einer Pressekonferenz. Namentlich erwähnte er dabei unter anderem China und Indien.
Ausnahmen soll es demnach für Länder geben, die weniger als 15 Prozent des Erdgases aus Russland importieren und "bedeutende Maßnahmen" ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren. "Unsere europäischen Verbündeten sind hier also nicht betroffen", hob Blumenthal hervor.
Er betonte zudem, dass die Initiative zwar mitunter als "Zollgesetz" bezeichnet worden sei, der Entwurf jedoch umfassende Sanktionen gegen weite Teile der russischen Wirtschaft vorsehe, darunter gegen die Energiebranche, den Finanzsektor und die Rüstungsindustrie sowie gegen Oligarchen, Geschäftsleute und Russlands Präsidenten Wladimir Putin selbst.
15. Juli, 8.08 Uhr: Von der Leyen will in Kiew Initiativen zur Verteidigung ankündigen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) besucht zum elften Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine.
"Ich werde neue Initiativen zur Integration unserer Verteidigungsindustrien ankündigen. Damit wir mehr und schneller produzieren können", kündigte sie nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew auf X an.
Es sei ein besonderer Moment: "Die Ukraine hat eine starke militärische Dynamik aufgebaut. Das Blatt wendet sich." Bei dem Besuch werde man außerdem über den EU-Beitritt und die Vorbereitungen auf den kommenden Winter sprechen.
Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Mit einem Abschluss der Gespräche wird bei der Ukraine aber nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet.
15. Juli, 7.50 Uhr: Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa
Russische Angriffe auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine haben nach Behördenangaben mindestens drei Menschen das Leben gekostet.
Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, am Mittwochmorgen auf sozialen Netzwerken mit. "Alle wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert", schrieb er. Seinen Angaben nach wurden bei der Attacke auch mehrere Wohnhäuser beschädigt.
Das russische Militär hat einen Angriff auf Odessa bestätigt. Bei einem kombinierten Schlag mit "luftbasierten Hochpräzisionswaffen und Kampfdrohnen" seien in den Häfen Odessa und Tschornormorsk Reservoirs und Anlagen zur Verschiffung von Treibstoffen für das ukrainische Militär getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau am Morgen. Außerdem sei eine Drohnenfabrik beschossen worden.
14. Juli, 21.58 Uhr: Zwei Russen und ein US-Amerikaner fliegen zur ISS
Trotz der Spannungen aufgrund des russisch-ukrainischen Krieges sind zwei russische Kosmonauten mit einem US-Astronauten an Bord eines russischen Raumschiffs zur Internationalen Raumstation ISS geflogen.
"Heute um 20.52 Uhr Moskauer Zeit (19.52 Uhr MESZ) hat die Sojus MS-29 an dem Modul "Pritschal" der ISS angedockt", teilte die staatliche russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bei Telegram mit.
Vom Start vom Raumfahrtbahnhof Baikonur im zentralasiatischen Kasachstan bis zum Andocken vergingen demzufolge etwa drei Stunden. Zur Besatzung der 75. Mission gehören die Russen Pjotr Dubrow und Anna Kikina sowie der US-Amerikaner Anil Menon. Menons Mutter hat dabei ukrainische Wurzeln.
14. Juli, 20.25 Uhr: Russland attackiert Frachter vor Odessa
Das russische Militär hat drei weitere zivile Frachter bei der südukrainischen Hafenstadt Odessa im Schwarzen Meer angegriffen.
"Infolge der Attacke kam der Kapitän eines der Schiffe ums Leben", teilte der Militärgouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Von elf Besatzungsmitgliedern seien drei verletzt worden. Die Schiffe sind demnach unter den Flaggen Tansanias und Liberias gefahren.
Am Abend informierte Kiper über einen weiteren Angriff auf Hafenanlagen im Gebiet Odessa. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Den Angaben nach wurde ein Schiff unter der Flagge der Marshallinseln durch einen Drohnenangriff beschädigt.
14. Juli, 19.02 Uhr: Mehr zivile Tote in der Ukraine - Kiew verlängert Kriegsrecht
In der von Russland angegriffenen Ukraine steigen die zivilen Opferzahlen den fünften Monat in Folge.
Im Juni wurden einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge 293 Zivilisten getötet. Weitere 1990 seien verletzt worden. Seit Kriegsbeginn sind der Zählung der Experten zufolge mehr als 16.400 Zivilisten getötet und über 48.600 verletzt worden.
Der überwiegende Teil der Opfer wurde den Angaben nach in den von der Regierung kontrollierten Gebieten erfasst. Allerdings haben die UN-Experten zu den russisch besetzten Gebieten der Ukraine keinen Zugang.
14. Juli, 14.25 Uhr: Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew
Der Kreml hat Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu künftigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine kritisiert. "Sicherheitsgarantien ohne die Beteiligung Russlands zu formulieren, ist unmöglich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.
Die Aussagen von Merz zeugten davon, dass die Europäer in einer Sackgasse stecken. Sollten die Europäer davon tatsächlich überzeugt sein, "dann schließt das die Teilnahme der europäischen Länder am Prozess der Regulierung aus", sagte Peskow.
Stein des Anstoßes ist offenbar ein Satz von Merz auf der Pressekonferenz beim Treffen der sogenannten Koalition der Willigen. Der Bundeskanzler hatte dort die Erfolge des ukrainischen Militärs in den vergangenen Wochen hervorgehoben und erklärt, dass dies Chancen auf einen Frieden biete. Die Koalition wolle auch nach einem Waffenstillstand einen Beitrag für die Sicherheit der Ukraine leisten. "Wie wir im Einzelnen unsere Sicherheitsgarantien ausgestalten, das werden die Ukraine und ihre Partner entscheiden, nicht Moskau", sagte Merz.
14. Juli, 10.33 Uhr: EU treibt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine voran
Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Bei einem Treffen von Vertretern beider Seiten wurden in Brüssel Gespräche zum Themenbereich Außenbeziehungen aufgenommen, wie die derzeitige irische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. In ihnen geht es zum Beispiel um die Handelspolitik sowie die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Der deutsche Europastaatsminister Gunther Krichbaum (CDU) sagte am Rande der Beitrittskonferenz, es gelte das positive Momentum zu nutzen. Vor der Ukraine liege noch ein langer Weg, die Bundesregierung setze sich aber weiter für eine stufenweise Integration mit einer sogenannten assoziierten Mitgliedschaft als Zwischenstufe ein. Dies bedeute, dass die Ukraine zum Beispiel eine Beobachterrolle im Rat der Mitgliedstaaten und im Europäische Parlament bekommen könnte.
14. Juli, 10.08 Uhr: Polen kündigt erste Manöver der "Koalition der Willigen" an
Erste Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine sollen in diesem Herbst in Polen stattfinden. Das kündigte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Paris an, nachdem die Staatengruppe am Vortag in der französischen Hauptstadt getagt hatte. Tusk nannte Truppen aus Frankreich und Großbritannien als internationale Teilnehmer. Die polnischen Streitkräfte seien Teilnehmer und Gastgeber.
Die Manöver sollten die Koalition auf "konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für die Region vorbereiten", sagte Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag erstmals von gemeinsamen Übungen gesprochen.
14. Juli, 8.08 Uhr: Ukraine attackiert Raffinerien in Russland
Die Ukraine hat in der Nacht eine Raffinerie in der russischen Teilrepublik Baschkortostan in der Nähe des Uralgebirges angegriffen.
Eine massive Attacke auf das Industriegebiet in Salawat bestätigte Republikchef Radij Chabirow bei Telegram. "Es gibt einige Rauchherde, die durch das Herabstürzen von Drohnentrümmern hervorgerufen wurden", schrieb er. Tote und Verletzte gibt es seinen Angaben nach nicht. Die Feuerwehr sei beim Löschen. Medienberichten zufolge sind die Brände in der Ölverarbeitungsanlage ausgebrochen.
Salawat liegt mehr als 1.400 Kilometer von der Front entfernt. Die zum Ölkonzern Gazpromneft gehörende Raffinerie hat eine Verarbeitungskapazität von mehr als sieben Millionen Tonnen Rohöl im Jahr. Im September 2025 wurde sie bereits zweimal angegriffen. Nach Angaben Chabirows arbeitete sie anschließend aber weiter störungsfrei.
Derweil meldete der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar einen weiteren Angriff auf die Raffinerie nahe der Siedlung Afipskaja. Die Anlage sei in Brand geraten, teilte der Stab auf seinem Telegramkanal mit. Details zu den Schäden gibt es bislang nicht.
14. Juli, 6.20 Uhr: Macron überrascht mit Ankündigung von Manövern für Ukraine
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) hat überraschend schon für die nächsten Monate gemeinsame Manöver der "Koalition der Willigen" der Ukraine-Verbündeten in den Nachbarländern des von Russland angegriffenen Landes angekündigt.
Die Übungen sollten unter anderem zeigen, "dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind - zu Land, in der Luft und zur See", sagte Macron nach Beratungen der Koalition in Paris, an denen unter anderen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) teilnahmen.
Wer konkret an diesen Manövern beteiligt sein soll und wann und wo genau sie organisiert werden sollen, ließ Macron aber offen. Die Koalition verfüge nun über eine multinationale Truppe für die Ukraine, die einsatzbereit sei, so der französische Präsident. Dabei präzisierte er aber nicht, welche Länder der multinationalen Truppe im Einzelnen angehören werden - dazu hatte es bislang keine Einigung und öffentliche Ankündigung der Koalition der Willigen gegeben.
13. Juli, 20.29 Uhr: Tote nach ukrainischen Drohnenattacken in besetzten Gebieten
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben der Besatzungsbehörden in den russisch besetzten Gebieten der Ost- und Südukraine mindestens sieben Zivilisten getötet worden.
Weitere 18 seien verletzt worden, teilten die von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltungen bei Telegram mit. Der Großteil der Angriffe galt demnach Lastkraftwagen und Autos. Unter den Toten sind demnach ein Lkw-Fahrer und die Fahrer von zwei Autos.
13. Juli, 20.27 Uhr: Außenministern gelingt keine Einigung auf Russland-Paket
Die EU-Staaten haben bei einem Außenministertreffen in Brüssel keine Einigung auf ein neues großes Paket mit Russland-Sanktionen erzielen können.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte im Anschluss an die Beratungen, sie bedauere dies. Man sei aber "recht nah" an einer Verständigung.
Vertreter der EU-Mitgliedstaaten beraten bereits seit Wochen über Vorschläge der Kommission für neue Strafmaßnahmen, die Russlands Kriegsführung gegen die Ukraine weiter erschweren sollen. Die Pläne sehen unter anderem weitere Maßnahmen gegen den russischen Finanz- und Energiesektor sowie ein Einreiseverbot für russische Soldaten vor.
13. Juli, 19.18 Uhr: Neues Bündnis für Raketenabwehr geschlossen
Angesichts anhaltender russischer Angriffe auf die Ukraine haben sich Deutschland, Frankreich und sieben weitere Länder mit der Ukraine in einer neuen Koalition zur Raketenabwehr zusammengeschlossen.
"Angesichts der ballistischen Bedrohung treffen wir eine klare Entscheidung: Wir schützen die Ukraine, stärken unsere gemeinsame Sicherheit und bauen ein Europa der Verteidigung auf", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach der Gründung der rein defensiven Koalition gegen ballistische Raketen in Paris.
"Mit der Gründung der Raketenabwehr-Koalition stärken wir die Fähigkeiten, die Europa benötigt", sagte Macron. Beteiligt sind außerdem Dänemark, Italien, die Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden sowie Großbritannien. Ziel des neuen Bündnisses ist eine industrielle Zusammenarbeit, um bestehende Raketenabwehrsysteme zu ergänzen.
"Durch die Bündelung unserer industriellen Verteidigungsbasis, unserer Forschung und unserer operativen Erfahrung ist es unser Ziel, eine gemeinsame Abwehrkapazität gegen ballistische Raketen für Europa aufzubauen und relevante unterstützende Aktivitäten zu fördern", hieß es in einer Erklärung.
13. Juli, 16.16 Uhr: Ukrainischer Offizier soll Mord an Zivilisten beauftragt haben
In der Ukraine soll ein ranghoher Ex-Offizier Soldaten seiner Einheit zur Entführung und Ermordung zweier Zivilisten angestiftet haben.
Der ehemalige Kommandeur der 155. mechanisierten Brigade wurde in Kiew festgenommen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Portal X mitteilte. Bislang gebe es in dem aufsehenerregenden Fall zehn Festnahmen.
Die Opfer stammten demnach aus dem Ort Kalyniwka bei Kiew, der Offizier hatte privat Streit mit ihnen. Sie wurden entführt und im Gebiet Poltawa getötet. "Dieser Fall geht über einen einzelnen Ort oder die Region Kiew hinaus", schrieb Selenskyj. "Es ist für das ganze Land wichtig, die vollständige Wahrheit herauszufinden und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen."
Der ukrainischen Armee fehlen im Abwehrkampf gegen Russland Soldaten. Sie ist zuletzt von mehreren Skandalen erschüttert worden. Im Sturmregiment "Skelja" sollen etwa zwei Dutzend Rekruten durch Misshandlungen ums Leben gekommen sein. Der jetzt festgenommene Offizier führte zeitweise auch dort das Kommando.
13. Juli, 13.43 Uhr: Drei Tote bei russischem Angriff auf Frachter nahe Odessa
Bei einem russischen Luftangriff auf einen ausländischen Frachter in der Ukraine sind nach Kiewer Angaben mindestens drei Besatzungsmitglieder getötet worden.
Außerdem habe es auf dem Schiff unter der Flagge von Togo fünf Verletzte gegeben, teilte der ukrainische Wiederaufbauminister Olexij Kuleba auf Telegram mit. Der Frachter sei während des Entladens von Mineraldünger in einem Schwarzmeerhafen bei Odessa getroffen worden.
In Odessa selbst wurden durch den nächtlichen Angriff mehr als ein Dutzend Busse in einem Fuhrpark zerstört oder beschädigt, wie Bürgermeister Oleh Kiper mitteilte. Wohnhäuser und ein Sanatorium seien beschädigt worden. Kiper sprach von mindestens fünf Verletzten.
13. Juli, 10.41 Uhr: Tote und Verletzte nach ukrainischen Angriffen nahe Moskau
Bei ukrainischen Drohnenattacken sind nahe der Hauptstadt Moskau nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.
Die Menschen kamen beim Absturz einer Drohne in der Siedlung Pionerski in der Stadt Istra ums Leben, wie der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, bei Telegram mitteilte. "In fünf Privathäusern brachen Brände aus", sagte er. Im Laufe der Nacht seien 81 Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.
In Solnetschnogorsk schlug laut Worobjow eine Drohne in einem Mehrfamilienhaus ein. Zwei Menschen seien verletzt worden. Im Moskauer Gebiet wurden demnach mehrere Wohnhäuser beschädigt.
Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass in der Nacht in verschiedenen Regionen insgesamt 342 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Zu Treffern macht das Ministerium wie in den meisten Fällen keine Angaben.
13. Juli, 6.10 Uhr: Kämpfe in der Ukraine dauern an
Die Kampfhandlungen an den Fronten im Osten und Südosten der Ukraine dauern unterdessen unvermindert an. Schwerpunkte seien zuletzt die Umgebung von Kostjantyniwka, Kramatorsk sowie Slowjansk gewesen, erklärte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht am Sonntagabend.
Die russischen Truppen seien bei ihren Angriffen von der Luftwaffe unterstützt worden, die über 150 Gleitbomben gegen ukrainische Stellungen eingesetzt habe. Eine unabhängige Prüfung der Angaben war nicht möglich.
13. Juli, 6.05 Uhr: EU-Außenminister erörtern neue Sanktionen gegen Russland
Auch die Außenminister der EU-Staaten beraten bei ihrem letzten regulären Treffen vor der Sommerpause in Brüssel über die Lage im Ukraine-Krieg.
Geplant ist, weitere Sanktionen gegen Personen, Einrichtungen und Organisationen aus Russland zu verhängen.
Aus Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) zu den Gesprächen erwartet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ist zu einem informellen Gedankenaustausch nach Brüssel eingeladen.
Weiterer Druck auf Moskau könnte zudem aus Washington kommen. Einflussreiche Senatoren beider Parteien teilten vergangene Woche mit, sich mit der US-Regierung auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt zu haben.
12. Juli, 18.56 Uhr: Mehrere Tote bei ukrainischen Angriffen nahe AKW
Bei ukrainischen Angriffen auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja sind nach russischen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.
Weitere vier Bewohner der Stadt seien verletzt worden, sagten Alexej Lichatschow, Leiter der russischen Atombehörde Rosatom, sowie der von Moskau eingesetzte regionale Gouverneur Jewgenij Balizkij. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Lichatschow warf europäischen Politikern und Organisationen nach Angaben der Staatsagentur Tass vor, sich "hinter dem Deckmantel europäischer Politkorrektheit zu verstecken" oder die Angriffe gegen Enerhodar "einfach zu ignorieren". Nach seiner Darstellung kamen seit Ende April im Stadtgebiet mindestens elf Bewohner bei ukrainischen Angriffen ums Leben.
12. Juli, 18.21 Uhr: Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe
Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine kommt am Montag (17 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen.
Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Die Bundesregierung hat die Teilnahme von Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) bestätigt.
Themen sind außerdem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes. Das Treffen findet kurz nach dem Nato-Gipfel der vergangenen Woche statt, bei der es neue Unterstützungszusagen für die Ukraine gegeben hatte.
12. Juli, 16.10 Uhr: Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat eine Kabinettsumbildung angekündigt.
Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko (40) gesprochen.
"Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist", schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.
12. Juli, 13.45 Uhr: Vier Tote bei erneuten russischen Raketen- und Drohnenangriffen
Bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag nach örtlichen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden.
In der Region Dnipropetrowsk im östlichen Zentrum des Landes seien drei Menschen bei Drohnen- und Artillerie-Angriffen gestorben, erklärte der örtliche Militärgouverneur Olexandr Gandscha. Zwei der Todesopfer gab es demnach bei einem Angriff auf eine Industrieanlage in Krywyj Rih.
In Cherson im Süden der Ukraine wurde überdies ein 48-jähriger Mann durch eine von einer Drohne abgeworfene Sprengvorrichtung getötet, wie der Chef der Militärverwaltung der frontnahen Stadt, Jaroslaw Tschanko, im Onlinedienst Telegram mitteilte.
12. Juli, 7.23 Uhr: Acht Tote bei russischen Angriffen - Selenskyj fordert rasche Patriot-Lizenz
Bei russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen und Lenkbomben sind in der Ukraine am Samstag acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden.
Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erklärte im Onlinedienst X, Russland habe sein Land in der Nacht mit mehr als 120 Drohnen und zwölf Raketen angegriffen. Er appellierte an die USA, die zugesagte Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen rasch zu erteilen.
"Zivile Infrastruktur wurde getroffen, bevor Luftalarm ausgerufen wurde", erkläre Selenskyj. Er veröffentlichte Videos von Einsatzkräften, die in den Trümmern von Gebäuden nach Verschütteten suchten. In der Hauptstadt Kiew seien Wohngebäude, Büros und eine theologische Lehranstalt beschädigt worden, erklärte der Staatschef. Auch in anderen Landesteilen liefen Bergungseinsätze.
11. Juli, 22.08 Uhr: Selenskyj will Beamte nach verheerenden Explosionen bestrafen
Bei einem russischen Raketenangriff gingen vor einigen Tagen nahe Kiew Munitionslager in die Luft - nun will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) die verantwortlichen Beamten bestrafen.
Es sei eindeutig verboten gewesen, Depots in der Stadt Wyschnewe anzulegen, "doch all diese Vorschriften wurden missachtet", klagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Dabei gebe es genügend Plätze in der Ukraine, um solche Depots in sicherer Entfernung von Wohnhäusern aufzubauen. Laut Selenskyj waren für den Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften Leiter zweier Staatsbetriebe verantwortlich. Gegen sie und andere Manager werde ermittelt.
Das russische Militär hatte in der Nacht zum 6. Juli einen massiven Angriff mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf die Ukraine gestartet. Ziel war neben Kiew auch die Stadt Wyschnewe unmittelbar westlich der ukrainischen Hauptstadt. Durch den Einschlag und die Folgeexplosionen kamen in Wyschnewe nach Behördenangaben neun Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.
11. Juli, 17.15 Uhr: Mindestens vier Tote bei Gleitbomben-Abwurf
Das russische Militär hat durch den Abwurf von Gleitbomben auf die nordostukrainische Stadt Sumy mindestens vier Menschen getötet.
"Darunter ist auch ein Mädchen", sagte der Bürgermeister von Sumy, Artem Kobsar, in einem auf seinem Telegramkanal geteilten Video.
Der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, teilte später mit, dass die Zahl der Verletzten auf 17 gestiegen sei. Eine Bushaltestelle sei getroffen worden, schrieb er. Auf dem Video Kobsars ist ein Bombenkrater im Asphalt und ein zerfetzter Kleinbus in einem Wohngebiet zu sehen. Die örtlichen Behörden warnten vor weiteren Angriffen.
Russland setzt in seinem inzwischen mehr als vier Jahre dauernden Krieg gegen die Ukraine häufig Gleitbomben ein. Sie werden von Flugzeugen noch weit von der Front entfernt abgeworfen und schweben dann über eine Entfernung von mehreren Kilometern in Richtung Ziel.
11. Juli, 12.43 Uhr: Ukraine beschießt 21 russische Öltanker
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht weitere 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen attackiert.
Neben den Tankern hätten die Drohnen auch vier Schlepper, zwei Trockenfrachter und einen Schwimmbagger getroffen, teilte der Generalstab in Kiew bei Telegram mit. Das Ausmaß der Schäden werde noch geprüft, heißt es. Es wäre die zahlenmäßige größte Attacke einer schon seit Tagen laufenden Angriffswelle.
Russland hatte zuvor deutlich geringere Angaben zu dem Beschuss gemacht. So schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht seien vier Schiffe auf See angegriffen worden. "Ein Mensch wurde getötet, der Matrose auf einem technischen Schiff", teilte er auf Telegram mit.
11. Juli, 7.12 Uhr: Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut unter Raketenbeschuss geraten.
Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit.
Mindestens sechs Menschen wurden laut Klitschko bei den Angriffen verletzt.
10. Juli, 20.43 Uhr: Tote nach russischen Gleitbomben auf ukrainische Städte
Durch russische Gleitbomben sind in der Ostukraine mindestens vier Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit.
Das russische Militär habe sieben Bomben auf die Stadt Kramatorsk und die nahe Siedlung Bilenke abgeworfen. Dabei seien ein Hochhaus und ein Geschäft getroffen worden. Kramatorsk ist nur gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Auch die südostukrainische Großstadt Saporischschja wurde Behördenangaben nach schwer bombardiert. Mindestens ein Zivilist sei getötet und 16 weitere seien verletzt worden, teilte Gouverneur Iwan Fedorow auf seinem Telegramkanal mit. Die Attacke zielte den Angaben nach auf das Zentrum der Industriestadt ab. Mehr als ein Dutzend Häuser seien dabei zerstört worden. Russische Truppen haben sich der Stadt bis auf etwas mehr als 20 Kilometer genähert.
10. Juli, 12.30 Uhr: Russische Verluste hoch und Eroberungstempo halbiert
Das russische Militär hat nach Angaben aus Kiew im ersten Halbjahr 2026 trotz extrem hoher Verluste weniger als halb so viel ukrainisches Territorium erobert wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Russland habe eine großangelegte Offensive geplant, aber praktisch keins seiner gesteckten Ziele erreicht, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen, Olexander Syrskyj, bei Telegram.
Die Ukraine verteidige sich weiter und habe an einzelnen Frontabschnitten die Initiative übernommen. "Dank der aktiven Handlungen der Verteidiger ist im ersten Halbjahr 2026 das Tempo des Vorrückens russischer Truppen um mehr als die Hälfte gesunken", schrieb er.
10. Juli, 10.08 Uhr: Drohnen setzten russische Öldepots und Raffinerie in Brand
Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt.
Zu den Zielen gehörten eine Raffinerie südwestlich von Krasnodar sowie Ölanlagen in den Städten Asow und Taganrog. In beiden Fällen sind nach russischen Angaben keine Menschen ums Leben gekommen.
9. Juli, 18.51 Uhr: Kreml übt leichte Kritik an Trump
Der Kreml hat US-Präsident Donald Trump (80) nach dessen Äußerungen auf dem Nato-Gipfel in Ankara eine Fehleinschätzung der Lage im Ukraine-Krieg vorgeworfen.
Trump ziele nicht auf eine Eskalation des Konflikts, bescheinigte ihm Kremlsprecher Dmitri Peskow (58). "Eher sehen wir einen Irrglauben im Weißen Haus in Bezug darauf, dass man mit Hilfe von Eskalation und militärischem Druck einen Ausweg zu einer friedlichen Lösung erzwingen kann", sagte Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.
Grundsätzlich Neues hat der Gipfel nach Darstellung Peskows nicht gebracht. "Wir haben keine rosa Brille auf", sagte er. Die USA hätten auch schon vor dem Gipfel die Ukraine militärisch unterstützt.
9. Juli, 16.34 Uhr: Ukraine zu Nord Stream - Staatliche Stellen nicht verwickelt
Die Justiz in Kiew hat nach eigenen Angaben bislang keine Belege für eine Verwicklung staatlicher ukrainischer Stellen in die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee 2022 gefunden.
Die Ermittlungen liefen aber weiter, und man arbeite dabei mit den zuständigen Stellen in Deutschland zusammen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. "Die Ukraine ist bereit, zur Aufklärung aller tatsächlichen Umstände beizutragen", hieß es.
7In Deutschland wurde Anfang Juli bekannt, dass Anklage gegen den inhaftierten ukrainischen Ex-Soldaten Serhij K. erhoben worden ist. Die Bundesanwaltschaft hält ihn für den Organisator der Sprengungen, die im September 2022 am Boden der Ostsee die zwei Erdgasleitungen zwischen Russland und Deutschland außer Gefecht setzten. Die Eröffnung eines Prozesses steht noch aus.
9. Juli, 11.27 Uhr: Trumps Patriot-Zusicherung hat große Signalwirkung
Der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, begrüßt die Zusicherung von US-Präsident Donald Trump (80), seinem Land die Lizenz für die Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen zu geben.
"Die Signalwirkung ist sehr stark für uns, für die Russen, auch für die gesamte Welt, dass die Ukraine auch weiterhin so stark, so massiv unterstützt wird", sagte Melnyk im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf Trumps Ankündigung sowie beim Nato-Gipfel in Ankara versprochene neue Militärhilfen in Milliardenhöhe.
Als problematisch betrachtet der heutige ukrainische UN-Botschafter jedoch, dass es noch Monate oder gar Jahre dauern werde, bis die Ukraine die Abwehrraketen produzieren könne.
Dabei brauche man sie schon heute, betonte er. Der letzte Monat sei der tödlichste Monat überhaupt für die Zivilisten in der Ukraine gewesen: Fast 300 Menschen seien bei russischen Raketenbeschüssen getötet worden.
9. Juli, 10.10 Uhr: Russland bezeichnet NATO-Zusagen an die Ukraine als "unverantwortlich"
Russland hat am Mittwoch die von der NATO auf dem Gipfeltreffen in der Türkei gemachten Zusagen an die Ukraine – darunter Milliarden Euro an Verteidigungshilfe – als "unverantwortlich" bezeichnet und den europäischen Staaten zudem vorgeworfen, sich "auf einen bewaffneten Konflikt mit Russland" vorzubereiten.
In einer Erklärung warf das Moskauer Außenministerium den Mitgliedsländern des Bündnisses "unverantwortliche Entscheidungen vor, die zu einer Katastrophe führen könnten" und die Konzentration auf die "Militarisierung des europäischen Kontinents".
8. Juli, 21.31 Uhr: Tote nach russischem Raketenschlag auf Odessa
In der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens vier Menschen bei einem russischen Raketenschlag getötet worden.
Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Millionenstadt, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. Bei dem Angriff wurde demnach nicht genannte Infrastruktur beschädigt. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor ballistischen russischen Raketen gewarnt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.
8. Juli, 21.30 Uhr: Mehrere Versprecher - Trump patzt bei Auftritt mit Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat sich bei einem Presseauftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehrere aufsehenerregende Versprecher geleistet.
Auf die Frage einer Journalistin sagte er am Rande des Nato-Gipfels in Ankara an einer Stelle, die "Islamische Republik Japan" habe 111 Raketen abgefeuert, obwohl er offensichtlich von der Islamischen Republik Iran sprechen wollte. Zudem bezeichnete der 80-Jährige das frühere internationale Atomabkommen mit dem Iran als JCPOC, obwohl dieses eigentlich JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) heißt.
8. Juli, 21.29 Uhr: Erst Krawall, dann Liebe - Trump mischt den Nato-Gipfel auf
Scharfe Attacken gegen Verbündete und ein erneuter Griff nach Grönland: US-Präsident Donald Trump hat seine europäischen Verbündeten beim Nato-Gipfel in Ankara öffentlich brüskiert.
Er kündigte am Rande des Treffens an, die Handelsbeziehungen mit Spanien wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg zu beenden und nannte das Land einen "furchtbaren Partner". Auch Deutschland zählte er zu den Ländern, die die USA im Stich gelassen hätten.
8. Juli, 17.51 Uhr: Trump verwirft Moskau als Treffpunkt für Putin und Selenskyj
US-Präsident Donald Trump rechnet im Zusammenhang mit möglichen Friedensgesprächen Russlands und der Ukraine mit einem Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Bei einem Treffen mit Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels in Ankara sagte Trump, Putin habe als Ort für ein Treffen "idealerweise Moskau" vorgeschlagen. Er habe darauf erwidert: "Du wirst dich nicht in Moskau treffen – das funktioniert einfach nicht."
Er habe sich dabei in Selenskyjs Lage versetzt, sagte Trump weiter. Von Trump gefragt, ob er doch nach Moskau reisen würde, erwiderte der ukrainische Präsident: "Das ist schwierig. Es gibt viele ukrainische Drohnen dort." Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion immer wieder auch Ziele in der russischen Hauptstadt an.
Ein Treffen werde aber auf die eine oder andere Weise stattfinden, zeigte sich Trump überzeugt. "Etwas Positives wird passieren", sagte er.
8. Juli, 17.03 Uhr: Tote durch russische Drohnenangriffe in Kiew
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind durch russische Drohnenangriffe im Laufe des Tages mindestens drei Menschen getötet worden.
Weitere zehn Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Am Ostufer der Stadt gab es demnach Einschläge in ein Hochhaus und unweit einer Gasverteilstation.
Bereits in der Nacht wurde die Dreimillionenstadt von Russland mit ballistischen Raketen angegriffen. Am Mittwoch herrschte auch aufgrund ständiger russischer Drohnenanflüge mehr als sechs Stunden Luftalarm. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.
8. Juli, 15.48 Uhr: Trump stellt Selenskyj Lizenz für Patriot- Produktion in Aussicht
US-Präsident Donald Trump (80) hat der Ukraine die Vergabe einer Lizenz für die Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen in Aussicht gestellt.
Eines der Themen, über die er mit ihm sprechen werde, sei, dass die USA der Ukraine eine Lizenz erteilen werden, um Patriots herzustellen, sagte Trump zu dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) vor einem Gespräch der beiden am Rande des Nato-Gipfels in Ankara. "Das ist ziemlich cool." So könnte sich die Ukraine nicht beschweren, dass die USA ihnen nicht genug solcher Lenkkörper gebe. "Wir haben das Unternehmen noch nicht darüber informiert, aber das wird schon gut gehen", fügte er hinzu.
Für Selenskyj ist diese Aussicht ein großer Erfolg. Mehrere Wochen lang hat er angesichts verheerender russischer Angriffe mit ballistischen Raketen für eine eigene Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen in der Ukraine und die Vergabe dieser Lizenz geworben.
8. Juli, 15.21 Uhr: Nato-Staaten versprechen Ukraine bei Gipfel Milliardenbetrag
Die von Russland angegriffene Ukraine hat beim Nato-Gipfel in Ankara eine neue Zusage für milliardenschwere Militärhilfen erhalten.
Für dieses Jahr sagen Verbündete 70 Milliarden Euro für Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung zu. 2027 soll die Militärhilfe mindestens auf diesem Niveau fortgesetzt werden, wie aus der am Nachmittag von den Staats- und Regierungschefs angenommenen Gipfelerklärung hervorgeht.
8. Juli, 13.40 Uhr: Kreml lobt Aufhebung der Sanktionen gegen russische Sportler
Der Kreml hat die vorläufige Aufhebung der Sanktionen gegen russische Athleten durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) begrüßt.
Die Kehrtwende sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung der legitimen Rechte unserer Sportler auf die Teilnahme an internationalen Wettbewerben", kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow den Beschluss russischen Nachrichtenagenturen zufolge.
Moskau werde aber seine Arbeit fortsetzen, um die vollwertigen Rechte aller russischen Athleten auf internationaler Ebene zu erstreiten, fügte er hinzu. Zuvor hatte das IOC die bisher geltenden Beschränkungen für die Teilnahme von Russen an internationalen Wettbewerben auch im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 außer Kraft gesetzt.
8. Juli, 8.34 Uhr: Zwei russische Raffinerien brennen nach Drohnenangriffen
Die ukrainische Armee hat Russland erneut mit Drohnenangriffen bis tief ins Hinterland überzogen und auf die Ölindustrie des Gegners gezielt.
In den Raffinerien von Saratow an der Wolga und Nischnekamsk in Tatarstan brachen Brände aus, wie ukrainische und russische Telegramkanäle berichteten.
In Saratow knapp 800 Kilometer von der Ukraine entfernt wurde nach Angaben von Gouverneur Roman Bussargin ein Mann getötet. Er bestätigte ansonsten nur Schäden an der zivilen Infrastruktur. Nischnekamsk liegt etwa 1200 Kilometer von ukrainischem Gebiet entfernt.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, bis zum Morgen seien über russischem Gebiet 415 feindliche Drohnen abgefangen worden.
8. Juli, 6.19 Uhr: Erneut russischer Angriff mit ballistischen Raketen auf Kiew
Während in der Türkei der Nato-Gipfel begonnen hat, ist die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut von Russland mit ballistischen Raketen angegriffen worden.
Kurz nach Mitternacht Ortszeit erschütterten mehrere Explosionen die Dreimillionenstadt. Im Zentrum Kiews war Brandgeruch spürbar, wie ein Reporter vor Ort berichtete.
Bürgermeister Vitali Klitschko (54) informierte bei Telegram über mehrere Brände in zwei Stadtteilen. Der Luftalarm wurde erst mit Verzögerung nach den ersten Explosionen ausgelöst. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zwei Menschen bei dem nächtlichen Angriff verletzt.
Auch die ostukrainische Großstadt Charkiw wurde Behördenangaben zufolge in der Nacht angegriffen. In zwei Bezirken wurden Raketeneinschläge registriert, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mitteilte. Mehr als zehn Häuser seien beschädigt worden.
7. Juli, 22.25 Uhr: Kremlsprecher - Kiew wird von Europa zur Kriegsführung provoziert
Die Länder Europas drängen die Ukraine nach Ansicht von Kremlsprecher Dmitri Peskow zur Fortsetzung des Kriegs gegen Russland.
"Die Europäer glauben immer noch, dass man Russland strategisch besiegen kann", sagte Peskow in einem Interview der Schweizer "Weltwoche". Dies sei "der größte Fehler überhaupt". Und mit diesem europäischen Rückhalt sei Kiew nicht flexibel.
Die aktuelle Entwicklung in Europa, das aktuell massiv aufrüstet, bewertete der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin als Transformationsprozess. "Europa hat verstanden, dass es keine richtigen Sicherheitsgarantien der USA mehr gibt", sagte er und kritisierte die Verwendung von Steuergeldern für die europäische Aufrüstung. "Das ist Gehirnwäsche der europäischen Steuerzahler."
7. Juli, 22.23 Uhr: Nato-Gipfel befasst sich mit Lastenteilung und Ukraine
Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten setzen die Beratungen bei ihrem Gipfel in Ankara am Mittwoch fort.
Am zweiten und letzten Tag des Treffens in Ankara geht es unter anderem um die Frage der Lastenteilung in der Allianz zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Partner beklagt - diese betonten dagegen, dass sie ihre Investitionen zuletzt deutlich gesteigert haben.
7. Juli, 22.22 Uhr: Kiew berichtet von Angriffen gegen russische Tanker
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigener Darstellung mehrere Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer angegriffen und beschädigt.
Bei dem nächtlichen Drohnenangriff seien insgesamt acht Tanker angegriffen worden, teilte der Chef der Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram mit. Die Schiffe seien nunmehr manövrierunfähig. "Der Kampf um das Benzin für die Krim im Asowschen Meer geht weiter."
7. Juli, 16.38 Uhr: Selenskyj drängt erneut auf mehr Flugabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die Abwehr russischer ballistischer Raketen erneut größere Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen von den Partnerstaaten eingefordert.
"Das ist Russlands letzter großer Vorteil", sagte der Staatschef bei einem Auftritt im Rahmen des Nato-Gipfels in Ankara. Der Aufbau europäischer Kapazitäten zur Produktion von eigenen Abwehrsystemen und zugehörigen Raketen müsse Priorität haben. "Alles andere können wir selbst produzieren", sagte Selenskyj.
7. Juli, 16.31 Uhr: Selenskyj - Nato mit Ukraine ist das Bündnis der Zukunft
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Rande des Nato-Gipfels in Ankara eindringlich für einen Bündnisbeitritt seines Landes geworben.
"Die Nato mit der Ukraine ist das Bündnis der Zukunft", sagte er bei einem Verteidigungsindustrieforum. Die Allianz müsse den Herausforderungen der modernen Welt gewachsen sein - gemeinsam mit der Ukraine, der Stärke ihrer Verteidigungsindustrie und der Widerstandskraft der Menschen.
7. Juli, 16.24 Uhr: Selenskyj bietet Nato verstärkte Kooperation bei Drohnen an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rät den Nato-Alliierten zu schnelleren Vorbereitungen auf eine Kriegsführung mit und gegen Drohnen.
Zugleich rief er auf dem Rüstungsforum der Nato beim Gipfeltreffen in Ankara auf, sich an einer Initiative zur gemeinsamen Produktion unbemannter Systeme zu beteiligen.
Drohnen und die Technologie der Kampfführung auf Entfernung bedeuteten einen revolutionären Wandel in der Kriegstechnik, sagte er. Ukrainische Rüstungsunternehmen zählten dabei nun zu den stärksten in Europa und hätten sich im modernen Krieg bewährt.
7. Juli, 8.35 Uhr: Größter Drohnenangriff auf Moskau seit zwei Jahren?
Schäden meldeten unter anderem die grenznahe Region Belgorod und das Industriegebiet Kaluga südwestlich von Moskau.
Nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin steuerten "mehr als 430 Drohnen" die russische Hauptstadt an. Die meisten davon seien schon weit vor Moskau abgeschossen worden, 36 im direkten Anflug auf das Stadtgebiet, schrieb er bei Telegram.
Das wäre der zahlenmäßig größte ukrainische Drohnenangriff auf Moskau in den vergangenen zwei Jahren. Allerdings ist unklar, welche Drohnen in die Statistik Sobjanins eingeflossen sind. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht. Schäden meldete er nicht, die Flughäfen der Hauptstadt waren aber stundenlang gesperrt.
7. Juli, 6.25 Uhr: Welche Rolle die Türkei im Ukraine-Krieg hat
Für die Nato-Verbündeten ist die Situation ein Dilemma. Zu wichtig ist die Türkei als Verbündeter an der Schnittstelle zwischen Europa und Nahem Osten, zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer.
Die Türkei hat die zweitgrößte Armee der Allianz und eine vielversprechende Rüstungsindustrie, in der Vergangenheit vermittelte sie auch im Ukraine-Krieg.
Gerade in einer Zeit, in der die Beziehung der USA zu vielen europäischen Partnern angespannt ist, ist auch der Wert von Erdogans enger Beziehung zu Trump nicht zu unterschätzen. "Erdogan ist eine großartige Führungsperson", lobte der US-Präsident vor knapp zwei Wochen im Weißen Haus. Der türkische Präsident habe alles getan, worum er ihn jemals gebeten habe, sagte Trump.
Andere Nato-Partner in Europa hatte der US-Präsident zuletzt mehrfach mit Kritik überzogen. Er warf ihnen mangelnde Unterstützung für seinen Krieg gegen den Iran vor - und reagierte auf Kritik an dem Militäreinsatz ungehalten. Auf die Frage, was er sich von Alliierten wünsche, sagte Trump jüngst geradeheraus: "Ich will einfach nur ihre Loyalität".
6. Juli, 22.14 Uhr: Selenskyj - Krieg wird am Himmel entschieden
Im Krieg Russlands gegen die Ukraine wird nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "die entscheidende Schlacht am Himmel" ausgetragen.
"Wenn sie den Feind am Schlachtfeld stoppen, wenn sie den Krieg an Land aufhalten und wenn sie ihm die Seeherrschaft nehmen, wie wir es getan haben, dann wird der Himmel zum nächsten Schlachtfeld", sagte Selenskyj in einem Interview der "Financial Times".
6. Juli, 20.50 Uhr: Selenskyj hofft auf Erfolg beim Nato-Gipfel
Nach dem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew setzt Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) große Hoffnungen in den Nato-Gipfel in Ankara.
Der Gipfel dürfe nicht nur "leere Worte" hervorbringen, sondern mehr Schutz für die Ukraine, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.
"Es war ein brutaler Angriff", beschrieb er die russischen Drohnen- und Raketenattacken gegen Kiew und das Umland in der Nacht zum Montag. Es seien 22 Menschen getötet und rund 90 weitere verletzt worden.
6. Juli, 18.19 Uhr: Trump - Einigung im Ukraine-Krieg näher als viele denken
US-Präsident Donald Trump hat sich vor dem Nato-Gipfel optimistisch über mögliche Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geäußert.
Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei er sich sicher, dass dieser den Krieg beenden wolle. "Präsident Putin will, dass es endet. Das kann ich Ihnen sehr deutlich sagen", erklärte Trump im Weißen Haus.
Auf die Frage, warum Putin nach dem Telefonat dennoch offensichtlich keinen ausreichenden Druck zu verhandeln verspüre, sagte Trump, man sei mit Russland und der Ukraine in Gesprächen. Eine Einigung sei näher, "als die Menschen glauben". Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wolle ein Ende des Kriegs.
6. Juli, 18.13 Uhr: Polnische Ukraine-Hilfen: Tusk fordert Rückkehr zu Konsens
Polens Ministerpräsident Donald Tusk fordert eine Rückkehr zu parteiübergreifender Einigkeit über Militärhilfen für die Ukraine.
"Man darf unsere Zusammenarbeit mit der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriff nicht gefährden", sagte Tusk in der Stadt Bydgoszcz, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Er warnte andere Politiker einschließlich des rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki davor, in dieser Frage mit dem Feuer zu spielen.
6. Juli, 18.08 Uhr: Ukrainische Drohnen greifen Omsk in Sibirien an
Ukrainische Drohnen haben die mehr als 2400 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernte sibirische Industriestadt Omsk angegriffen.
"Einigen Drohnen gelang es, das nördliche Industriegebiet von Omsk zu erreichen", teilte der Gouverneur des Gebiets Omsk, Witali Chozenko, bei Telegram mit. Demnach gab es Schäden. In ukrainischen Telegramkanälen kursierten Videos, auf denen Drohnen die nördlich von Omsk liegende Erdölraffinerie anfliegen.
Augenzeugen dokumentierten auch einen Brand in der Anlage. Die Raffinerie in Omsk ist die größte in ganz Russland mit einer Verarbeitungskapazität von mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr.
6. Juli, 18.02 Uhr: Rutte ruft zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Verbündeten vor ihrem Gipfeltreffen in Ankara zu weiterer Unterstützung für den Abwehrkampf der Ukraine aufgerufen.
"Die Ukraine verändert derzeit dank des Mutes, des Engagements und des Einfallsreichtums ihrer Streitkräfte die Dynamik auf dem Gefechtsfeld", sagte der Niederländer in Ankara.
6. Juli, 13.00 Uhr: Opferzahl nach russischem Angriff steigt
Nach einem russischen Raketenangriff ist die Zahl der Toten in der Satellitenstadt Wyschnewe am Westrand von Kiew auf fünf gestiegen. Weitere 21 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Zivilschutz bei Telegram mit.
Zuvor mussten den Angaben nach über 600 Menschen aus Sicherheitsgründen aus Wyschnewe evakuiert werden. Videos, die unter anderem vom Internetportal "Hromadske" veröffentlicht wurden, zeigten Folgeexplosionen mutmaßlich von gelagerter Munition nach dem Einschlag einer russischen Rakete.
6. Juli, 12.58 Uhr: Selenskyj fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff
Nach dem schweren Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen.
"Es ist äußerst wichtig, dass die Welt, allen voran Amerika und unsere europäischen Partner, vom Nato-Gipfel starke Entscheidungen zur Unterstützung unserer Luftabwehr und zum Schutz von Zivilisten mitbringen", schrieb Selenskyj bei Telegram.
Seinen Angaben nach hat das russische Militär in der Nacht neben 351 Drohnen auch 68 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. "Unsere Kämpfer haben heute ein gutes Resultat beim Abschuss von Drohnen und Marschflugkörpern gezeigt, aber leider nicht gegenüber der russischen Ballistik". Grund dafür sei das Fehlen von Flugabwehrraketen in der Ukraine, klagte Selenskyj.
Ballistische Raketen kann Kiew nur mithilfe westlicher Flugabwehrsysteme, speziell des US-Raketenkomplexes Patriot abwehren.
6. Juli, 9 Uhr: Raffinerie in russischem Jaroslawl attackiert
Die Ukraine hat Russland nach Angaben aus Moskau mit mehr als 500 Drohnen angegriffen. 519 Drohnen seien abgeschossen worden, meldete das russische Verteidigungsministerium.
Derweil berichtete das unabhängige Internetportal "Astra" von einem erneuten Angriff auf die Raffinerie in der Großstadt Jaroslawl nördlich von Moskau. Auf in sozialen Netzwerken kursierenden Bildern seien Rauchwolken über der Anlage zu erkennen. Die Raffinerie ist in der Vergangenheit schon mehrfach attackiert worden.
Offiziell gibt es keine Angaben zu möglichen Schäden an der Ölverarbeitungsanlage. Laut dem Jaroslawler Gouverneur Michail Jewrajew hat die Flugabwehr mehr als 70 Drohnen abgeschossen. "Zwei Menschen haben Splitterverletzungen erlitten", sie würden im Krankenhaus behandelt, schrieb er auf Telegram. Er warnte vor möglichen weiteren Angriffen.
6. Juli, 6.11 Uhr: Trump trifft Selenskyj am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels
Im zähen Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs trifft sich US-Präsident Donald Trump am Rande des Nato-Gipfels mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Begegnung finde am Mittwochnachmittag statt, teilte eine Regierungssprecherin mit. Der zweitägige Gipfel beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.
Keine der beiden Kriegsparteien mache nennenswerte militärische Fortschritte, betonte ein hochrangiger US-Beamter vor Journalisten. Gleichzeitig entstünden enorme Kosten, und es gebe Angriffe beider Seiten weit ins jeweils andere Land. "Der Präsident verspürt daher ein echtes Gefühl der Dringlichkeit, zu versuchen, das zu einem Ende zu bringen."
Man sei zuversichtlich, Fortschritte erzielen zu können, wenn Trump und Selenskyj zusammenkommen – und er sei sich sicher, dass sich Trump auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Verbindung setzen werde.
Beim Nato-Gipfel soll die Ukraine nun auch ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. Darauf verständigten sich Vertreter der 32 Bündnisstaaten wenige Tage vor dem Spitzentreffen in Brüssel in den abschließenden Beratungen über die geplante Gipfelerklärung, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.
5. Juli, 22.23 Uhr: Selenskyj rechnet mit massiven russischen Attacken vor Nato-Gipfel
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit massiven russischen Angriffen noch vor dem Nato-Gipfel Mitte der Woche in Ankara. In einer Warnung auf Facebook berief er sich dabei auf Informationen des ukrainischen Geheimdienstes.
"Das entspricht ganz Putins Art – unmittelbar nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag und vor dem Nato-Gipfel in Ankara", sagte er. Russland wolle schlicht "noch mehr Unheil anrichten und Menschen töten". Die Vertreter der Nato kommen am Dienstag und Mittwoch in der türkischen Hauptstadt zusammen.
Gleichzeitig appellierte Selenskyj an die Partner der Ukraine, die Flugabwehr seines Landes zu unterstützen: "Jede Verzögerung bei der Lieferung von Raketen für unsere Flugabwehr und für die Patriot-Systeme kostet Menschenleben und ermutigt Russland, den Krieg fortzusetzen."
5. Juli, 19.07 Uhr: Medwedew attackiert USA - Kein Recht, anderen zu diktieren
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat den USA das Recht abgesprochen, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen.
"Die USA und das Weiße Haus haben keinerlei Recht, anderen ihren Willen aufzuzwingen", schrieb der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats Russlands in einem Kommentar auf Telegram zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA. "Sie sollen erst einmal das Chaos in ihrem eigenen Haus in den Griff bekommen."
Die USA seien nun 250 Jahre alt. "Sind sie nun ein Vorbild oder ein "Reich des Bösen"", fragt Medwedew in dem Kommentar. Seiner Meinung nach seien sie weder das eine noch das andere. "Aber in einem Punkt sind sich die meisten Länder der Welt einig: Amerika hat kein Recht, Entscheidungen für andere zu treffen. Jeder Staat – ob klein oder groß – ist in der Lage, seine Probleme selbst zu lösen", behauptete er.
5. Juli, 15.56 Uhr: Schäden und Opfer bei russischen und ukrainischen Angriffen
Bei gegenseitigen Angriffen haben die Ukraine und Russland erneut für eine Reihe von Opfern und Schäden auf beiden Seiten gesorgt.
Wie der Generalstab in Kiew auf Telegram mitteilte, sei in der Nacht der russische Militärflughafen Gwardejskoje auf der besetzten Halbinsel Krim angegriffen worden. Das Ausmaß der Schäden sei vorerst nicht bekannt. Für das russische Militär gilt dieser Flughafen als der wichtigste Stützpunkt auf der Krim.
Daneben griffen ukrainische Militärs auch wichtige Verkehrswege für den russischen Nachschub an. Unter anderem seien zwei Straßenbrücken im Donbass zerstört worden. Der Generalstab machte keine Angaben zu den dabei eingesetzten Waffen.
5. Juli, 10.01 Uhr: Ist ein Ende der Eskalation in Sicht? Trump führt Telefonate mit Putin und Selenskyj
Vor dem Nato-Gipfel in Ankara haben sowohl Kremlchef Wladimir Putin (73) als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) mit US-Präsident Donald Trump (80) telefoniert.
Trump und Putin hätten mit Blick auf Trumps Teilnahme an dem Gipfel kommende Woche "über die Frage einer Lösung in der Ukraine" gesprochen, sagte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow.
Selenskyj erklärte nach seinem Telefonat mit Trump, es bestehe "die Aussicht, den Krieg zu beenden". Die Ukraine griff unterdessen am Samstag Russland massiv mit Drohnen an.
Putin habe in dem Telefonat "die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld" in der Ukraine skizziert, "wo die russischen Streitkräfte selbstbewusst vorrücken", erklärte Uschakow. Trump und Putin hatten in dem 85-minütigen Gespräch auch Themen wie den Iran und die Golfregion erzählt.
Zuvor hatte Selenskyj bereits mitgeteilt, dass er mit Trump telefoniert habe. Anlass beider Telefonate sei der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA gewesen, teilten Moskau und Kiew mit.
4. Juli, 22.15 Uhr: Ukraine kontert Moskau - kein Verlust der Stadt Kostjantyniwka
Das ukrainische Militär hat der Behauptung Moskaus widersprochen, die Stadt Kostjantyniwka im Industriegebiet Donbass erobert zu haben.
Im Morgenbericht des Generalstabs war die Rede davon, dass es in der Kleinstadt mit früher 67.000 Einwohnern weiterhin Gefechte gebe. Auch in Dörfern noch dichter an russischen Positionen wie Iwanopyllja werde noch gekämpft.
Wladimir Putin hatte am Vorabend beim Besuch einer Kommandozentrale gesagt, die russische Armee habe Kostjantyniwka vollständig unter Kontrolle gebracht. Ukrainische Militärblogs wie DeepState verzeichnen weiterhin nur Teile der Stadt als russisch besetzt. Auch russische Militärblogger reklamieren bislang nicht die gesamte Stadt für ihre Armee.
4. Juli, 16.02 Uhr: Geburtstagsgrüße aus Moskau an Trump
Kremlchef Wladimir Putin hat den USA zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit gratuliert. "Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Donald", leitete Putin sein Glückwunschtelegramm ein, das vom russischen Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde.
Die Unabhängigkeitserklärung der USA habe nicht nur den Beginn des Staates markiert, sondern sei auch ein wichtiger Meilenstein in der Weltgeschichte gewesen. Russland, damals noch unter den Zaren, habe die nordamerikanischen Kolonisten unterstützt.
Putin hob "zahlreiche ruhmreiche Kapitel" in zweieinhalb Jahrhunderten der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor. "Wir waren Verbündete in zwei Weltkriegen, haben gemeinsam die Menschheit von den Schrecken des Nationalsozialismus befreit und anschließend eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Grundlagen der modernen Weltordnung gespielt", schrieb Putin.
Auch in der heutigen Welt trügen Russland und die USA als Atommächte eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität auf globaler Ebene.
4. Juli, 15.01 Uhr: Selenskyj spricht mit Merz über Flugabwehr
Zwei Tage nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew mit 30 Toten hat Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über den Bedarf der ukrainischen Flugabwehr gesprochen. "Oberste Priorität haben derzeit Raketen für die Patriot-Systeme", schrieb Selenskyj nach dem Telefonat in sozialen Netzwerken.
Es sei bei dem Telefonat darum gegangen, wie mehr Munition für die Patriot-Flugabwehrsysteme beschafft werden könne. "Russland spielt mit den Raketenangriffen auf die Ukraine seine letzte Karte aus. Es hat keine anderen Optionen mehr, um den Krieg in die Länge zu ziehen", erklärte Selenskyj.
Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper hat, ist sie gegen ballistische Raketen weitgehend machtlos. Beste Abwehrwaffe sind die Patriot-Systeme aus US-Produktion, von denen die Ukraine aber nur wenige hat. Die Vorräte an Munition dafür haben sich durch den US-Krieg gegen den Iran weiter verknappt. Deutschland hat Kiew Patriot-Einheiten abgetreten und hilft bei der Beschaffung von Raketen dafür.
4. Juli, 8.37 Uhr: Tote bei Bombenangriff auf ukrainische Stadt Sumy
In der nordostukrainischen Großstadt Sumy wurden am Freitagabend mindestens vier Menschen durch einen russischen Bombenangriff getötet, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte.
Außerdem gebe es 27 Verletzte. In den Trümmern eines Wohnhauses würden noch Verschüttete vermutet. Nach Angaben der Gebietsverwaltung von Sumy hatte die russische Luftwaffe das Stadtzentrum mit sechs Gleitbomben angegriffen. Kampfjets klinken diese Bomben noch im sicheren eigenen Luftraum aus, sie werden dann über Dutzende Kilometer ins Ziel gelenkt.
3. Juli, 22.26 Uhr: Putin feiert Eroberung ukrainischer Stadt
Kremlchef Wladimir Putin (73) hat nach offizieller Darstellung die Eroberung der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk durch seine Truppen gefeiert.
Die Industriestadt sei unter hohen Verlusten für die ukrainischen Verteidiger erobert worden, wurde Putin von seinem Sprecher Dmitri Peskow zitiert. Putin habe noch am Abend die sofortige Evakuierung aller in Kostjantyniwka verbliebenen Zivilisten angeordnet.
Von ukrainischer Seite gab es zu den Siegesmeldungen aus Moskau keinen Kommentar. Zuletzt hatten ukrainische Militärs eine schwierige Lage in der bereits schwer zerstörten Stadt eingeräumt.
3. Juli, 19.02 Uhr: Größere Teile der Krim ohne Strom
Wiederholte ukrainische Drohnenangriffe haben auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim in größeren Gebieten für Stromausfälle gesorgt.
"Derzeit sind mehr als zehn Bezirke ganz oder teilweise ohne Strom", wurde der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow von der Agentur Tass zitiert. "Der Feind greift das Stromnetz der Halbinsel täglich mit Drohnen an." Die Lage sei schwierig. Er machte keine Angaben darüber, wie viele Menschen von den Stromabschaltungen betroffen seien.
3. Juli, 18.19 Uhr: Kiew meldet Zerstörung von Brücke auf Krim
Die ukrainischen Streitkräfte haben auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim eine Reihe von Zielen angegriffen und nach eigenen Angaben schwer getroffen. Wichtigstes Ziel sei eine Brücke im Gebiet Krasnogwardejsk im Zentrum der Krim gewesen, die nach Angaben des Generalstabs in Kiew vollständig zerstört worden ist. Damit sei die Versorgung der Fronten im Osten der Ukraine mit Nachschub deutlich erschwert worden.
Daneben seien Radaranlagen sowie eine Anlage zur elektronischen Aufklärung bei Sewastopol von Drohnen angegriffen worden. Eine Bestätigung von unabhängiger Seite war nicht möglich.
3. Juli, 11.23 Uhr: Stromausfall in Belgorod nach ukrainischem Raketenangriff
Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die westrussische Großstadt Belgorod ist nach Behördenangaben eine Frau ums Leben gekommen.
Die Frau habe durch den Einschlag tödliche Splitterverletzungen erlitten, teilte Bürgermeister Walentin Demidow mit. Zudem wurde das Kraftwerk in Mitleidenschaft gezogen. "Objekten der Energieinfrastruktur wurden ernsthafte Beschädigungen zugefügt. In einer Reihe von Stadtbezirken gibt es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung", heißt es in einer Mitteilung des Krisenstabs der Region.
3. Juli, 9.20 Uhr: Zahl der Toten bei massivem Angriff auf Kiew steigt auf 30
Nach dem massiven Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Toten ukrainischen Angaben zufolge weiter gestiegen.
30 Menschen seien getötet worden, erklärte der staatliche Katastrophenschutz am Freitag mit Blick auf den schweren Angriff am Vortag. Der Leiter der Militärverwaltung der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, sagte, 91 Menschen seien verletzt worden.
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte die russischen Attacke am Donnerstag als "massivsten Angriff des Feindes auf die Hauptstadt" bezeichnet. Er erklärte den Freitag zu einem Trauertag für die Opfer.
2. Juli, 17.48 Uhr: 800.000 Bücher bei russischem Angriff auf Kiew verbrannt
Das Hauptlagerhaus seines Logistikpartners sei zerstört werden, teilte der Verlag BookChef Publishing am Donnerstag mit.
Dabei sei der größte Teil der Auflage verbrannt. Mitarbeiter seien aber nicht zu Schaden gekommen. BookChef Publishing ist einer der größten Verlage der Ukraine und hat etwa 700 Titel im Programm. Zu seinen Autoren zählen neben George Orwell auch Michelle und Barack Obama.
2. Juli, 17.44 Uhr: Selenskyj verspricht Vergeltung nach russischem Angriff auf Kiew
"Wir sind für einen gerechten Frieden, eine gerechte Beendigung des Kriegs, und solange es das nicht gibt, für gerechte Reaktionen", sagte er Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt.
Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag erneut mit Luftangriffen mit Drohnen und Raketen überzogen. Hauptziel war die Hauptstadt Kiew, wo in der Folge mehr als 20 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt wurden. Mehrere Wohnhäuser wurden teilweise oder vollständig zerstört.
2. Juli, 13.01 Uhr: Auswärtiges Amt verurteilt "massiven" russischen Angriff auf Kiew
Deutschland hat den "massiven" russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew mit mindestens 17 Toten "auf das Schärfste" verurteilt.
"Die erschütternden Bilder der Zerstörung aus der letzten Nacht zeigen einmal mehr: Russland setzt seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Brutalität fort", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin am Donnerstag. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."
Kreml-Chef Wladimir Putin zeige "keinerlei Verhandlungsbereitschaft", erklärte der Sprecher weiter. "Er setzt weiter auf Raketen- und Drohnenterror gegen die Bevölkerung, während Russland an der Front enorme Verluste bei seiner Aggression gegen die Ukraine erleidet."
Deutschland erhöhe daher gemeinsam mit seinen Partnern "weiter den Druck" auf Russland. "Wir setzen unsere Unterstützung für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf fort", erklärte der Sprecher. "Um diese Unterstützung wird es auch kommende Woche auf dem Nato-Gipfel in Ankara gehen."
2. Juli, 11.22 Uhr: Selenskyj fordert nach russischem Luftangriff Hilfen bei Flugabwehr
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach dem schweren russischen Luftangriff auf Kiew schnellere Hilfen für die Flugabwehr. In der Hauptstadt seien mindestens 13 Tote zu verzeichnen, schrieb er in sozialen Netzwerken.
Zunächst war von zehn Toten die Rede gewesen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gab es mindestens 86 Verletzte.
"Der Nachschub an Flugabwehr für die Ukraine hat eine absolute und kritische Priorität", schrieb Selenskyj. Wichtig sei jeder Beitrag zum PURL-Programm, bei dem Nato-Staaten Waffen in den USA kaufen und an die Ukraine übergeben.
Die Vereinbarungen zur Produktion neuer Abfangsysteme für ballistische Raketen müssten vorangetrieben werden. Selenskyj hoffte auch darauf, dass die USA der Ukraine den Bau von Patriot-Abwehrraketen in Lizenz erlauben.
2. Juli, 10.23 Uhr: Kallas kündigt Reaktion auf neue russische Angriffswelle an
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach den jüngsten russischen Angriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte neue Sanktionsvorschläge angekündigt.
"Heute werde ich als Reaktion auf die Angriffe vorschlagen, weitere Einrichtungen und Unternehmen zu sanktionieren, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen", teilte sie mit. Je stärker Moskau Zivilisten angreife, desto schärfer müssten die Sanktionen ausfallen.
"Verurteilungen allein werden die Angriffe auf Kiew nicht stoppen", erklärte Kallas. "Nur eine anhaltende militärische Unterstützung der Ukraine und ein erhöhter Druck auf Moskau können das erreichen." Man werde den Preis für Russland weiter erhöhen, bis Moskau verstehe, dass es diesen Krieg nicht gewinnen könne. Details zu den neuen Sanktionsvorschlägen nannte Kallas zunächst nicht.
2. Juli, 9.44 Uhr: Russischer Angriff auf Kiew war laut Klitschko schwerster seit Kriegsbeginn
Der nächtliche russische Angriff auf Kiew war nach den Worten von Bürgermeister Vitali Klitschko der schwerste seit Kriegsbeginn. Klitschko erklärte den Freitag zum Trauertag in Gedenken an die Opfer des Angriffs vom Donnerstag.
Bei der Attacke mit Drohnen und ballistischen Raketen wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Menschen getötet, 86 weitere wurden demnach verletzt.
2. Juli, 9.14 Uhr: Ukraine attackiert Raffinerie an der Wolga
Die Ukraine hat eine Raffinerie in der Wolgaregion Nischni Nowgorod angegriffen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Gouverneur des russischen Gebiets, Gleb Nikitin, indirekt, als er bei Telegram von "unbedeutenden Schäden an einem Industrieobjekt und an mehreren Wohnhäusern" durch herabfallende Drohnentrümmer schrieb. Seinen Angaben nach ist durch den Angriff ein Mensch ums Leben gekommen und vier weitere wurden verletzt.
In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen einen Brand, der von der Ölraffinerie in Kstowo, einer Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich von Nischni Nowgorod, stammen soll. Die zum Ölkonzern Lukoil gehörende Verarbeitungsanlage ist eine der größten in Russland.
2. Juli, 8.51 Uhr: Klitschko meldet mindestens 13 Tote bei russischem Großangriff auf Kiew
Bei einem russischen Großangriff auf Kiew mit Drohnen und ballistischen Raketen sind nach jüngsten Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens 13 Menschen getötet worden.
Dies teilte Klitschko am Donnerstagmorgen in Onlinenetzwerken mit, zuvor hatten Behörden von neun Toten geschrieben. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha forderte vor diesem Hintergrund von den Verbündeten mehr Munition zur Luftverteidigung.
2. Juli, 6.54 Uhr: Reporter meldeten "unglaublich laute Explosionen"
Verängstigte Bewohnerinnen und Bewohner Kiews suchten demnach in U-Bahn-Stationen Zuflucht. Viele von ihnen hätten dort Zelte aufgeschlagen, um die Nacht vor Luftangriffen geschützt unter der Erde zu verbringen, hieß es.
Nach ersten Einschlägen am Abend wurde demnach auch am frühen Morgen wieder Luftalarm ausgelöst. Knapp ein Dutzend russische Bomber seien in der Luft, hieß es. Kurz darauf meldeten Reporter des Portals "unglaublich laute Explosionen", die selbst in tief unter der Erde gelegenen Luftschutzbunkern deutlich zu hören gewesen seien.
Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete ebenfalls über zahlreiche Einschläge in Kiew. Auch in anderen Städten der Ukraine – darunter Saporischschja und Pawlohrad im Südosten sowie Sumy und Charkiw im Nordosten des Landes – gab es Berichten zufolge Luftalarm und Explosionen. Informationen zu möglichen Schäden und Opfern lagen zunächst nicht vor.
2. Juli, 6.15 Uhr: Langsame Vorstöße, kaum Geländegewinne
Neben den stark gestiegenen Opferzahlen sieht sich Russlands Militär laut CSIS-Lagebericht auch mit anderen Rückschlägen auf dem Schlachtfeld konfrontiert.
So hätten die Angreifer das von ihnen kontrollierte Gebiet in der Ukraine im Frühling 2026 erstmals seit Jahren nicht mehr vergrößern können und dazu einzelne Geländegewinne der Ukrainer hinnehmen müssen. Auch seien ihre Vorstöße an der mehr als tausend Kilometer langen Front langsamer geworden.
Historisch betrachtet sei die Kampfbilanz der Russen im Ukraine-Krieg verglichen mit der anderer militärischer Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich miserabel.
2. Juli, 6.13 Uhr: Russische Verluste steigen offenbar dramatisch
Abseits der täglichen Luftangriffe auf die Ukraine haben die Verteidiger laut US-Kriegsexperten zuletzt bemerkenswerte Erfolge im Abwehrkampf gegen Russland erzielt und die Verluste des Gegners stark in die Höhe getrieben.
Einem Lagebericht der in Washington ansässigen Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) zufolge machen den Russen neben ihrer stotternden Bodenoffensive und vereinzelten Geländegewinnen der Ukrainer vor allem die steigenden Gefallenenzahlen in den eigenen Reihen zu schaffen.
Insgesamt seien seit Kriegsbeginn im Februar 2022 rund zwei Millionen Soldaten getötet, verletzt oder vermisst gemeldet worden, heißt es in dem Bericht – allein 1,4 Millionen davon auf russischer Seite. Während das Verhältnis zwischen russischen und ukrainischen Verlusten die meiste Zeit über bei 2:1 oder 3:1 gelegen habe, sei es im ersten Halbjahr 2026 schätzungsweise auf 8:1 gestiegen. Hauptgrund dafür sei der verstärkte und äußerst wirkungsvolle Einsatz ukrainischer Kampfdrohnen.
Die Gesamtzahl der russischen Gefallenen gab CSIS mit 400.000 bis 450.000 an, auf ukrainischer Seite seien es 125.000 bis 150.000. Ende Januar hatte die Bilanz noch bei etwa 325.000 getöteten Russen und 100.000 bis 140.000 Ukrainern gestanden. Inzwischen übersteige die monatliche Zahl der russischen Verluste auch die der Neurekrutierungen, hieß es weiter.
2. Juli, 6.09 Uhr: Selenskyj sah massiven Angriff kommen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch vor einem bevorstehenden Großangriff auf die Ukraine gewarnt.
Alle ein bis zwei Wochen gebe es massive Attacken mit Hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen – und "heute gibt es die unangenehme Information über die nächste Vorbereitung eines solchen massiven russischen Angriffs", sagte er am Rande einer Zeremonie zum Wechsel der EU-Ratspräsidentschaft in Dublin. Daher werde er direkt nach der Pressekonferenz rasch in die Ukraine zurückkehren. Seine Landsleute sollten Alarmsignale beachten und Schutzräume aufsuchen.
1. Juli, 20.54 Uhr: Tote nach russischen Angriffen auf Odessa und Charkiw
Bei einem russischen Raketenschlag sind im südukrainischen Gebiet Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit.
Infolge des Angriffs gebe es Schäden auf dem Gelände eines Unternehmens. Ein ausgelöster Brand wurde seinen Angaben nach gelöscht.
Auch in der ostukrainischen Großstadt Charkiw hat es nach Behördenangaben einen Toten nach russischen Gleitbombenangriffen gegeben. Ein 15-Jähriger sei getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. 32 weitere seien verletzt worden. Russland griff demnach mit sieben Gleitbomben drei Stadtteile an.
1. Juli, 18.33 Uhr: Selenskyj will Nord-Stream-Anklage nicht kommentieren
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Anklageerhebung gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher der Nord-Stream-Anschläge vorerst nicht kommentieren.
Er kenne noch nicht alle Details, sagte er am Abend am Rande eines Besuchs in Irland in einer Pressekonferenz. Er denke, dass sich die zuständigen Behörden aus Deutschland und der Ukraine nun in Verbindung setzten. "Wenn wir mehr Details erhalten, dann können wir sicherlich reagieren", sagte Selenskyj. "Derzeit ist es noch zu früh, etwas dazu zu sagen."
1. Juli, 13.57 Uhr: Russland schließt Grenzübergänge für Bahnverkehr
Russland hat einseitig sieben Grenzübergänge im Bahnverkehr mit Finnland, Estland und Lettland geschlossen.
Die Anweisung der russischen Regierung in Moskau gilt ab 1. Juli und soll vorübergehend sein, wobei zur Dauer keine Angaben gemacht wurden. Personen, Fahrzeuge, Waren und Güter dürfen die Übergänge nicht mehr passieren, wie es hieß.
Ein Grund wurde nicht genannt. Auch die Auswirkungen der Maßnahme waren nicht sofort absehbar. Aufgelistet wurden fünf Grenzübergänge mit Finnland. Allerdings hat Finnland wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und eigener Sicherheitsbedenken die Grenze mit Russland selbst 2023 geschlossen. Ein reduzierter Frachtverkehr läuft über den Übergang Vainikkala, auf russischer Seite Busslowskaja. Dieser steht nicht auf der Moskauer Liste.
1. Juli, 13.20 Uhr: Ukraine beschließt Schaffung umstrittener Gedenkstätte
Mitten im Krieg gegen Russland und vor dem Hintergrund eines Geschichtsstreits mit Polen hat die Ukraine die Einrichtung einer "Pantheon" genannten nationalen Gedenkstätte beschlossen.
Für die Novelle stimmten in einer beschleunigten zweiten Lesung 287 Abgeordnete - und damit eine deutliche Mehrheit. Ziel sei es, "die herausragendsten Vertreter der ukrainischen Nation zu ehren" und anhand ihres Vorbilds eine "nationale und staatsbürgerliche Identität zu formen", hieß es im Erklärungstext.
Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hatte die Gesetzesnovelle als "dringlich" bezeichnet. Er bedankte sich bei den Parlamentariern und sprach von einem "wichtigen Schritt". Der Staatschef kündigte die unverzügliche Unterzeichnung an.
1. Juli, 11.01 Uhr: Ukraine zerstört Brücke im Donezker Gebiet
Die Ukraine hat eine Brücke auf einer Fernstraße zwischen den Großstädten Donezk und Mariupol im Südosten des Landes zerstört.
Damit ist eine wichtige Straßenverbindung in dem von Russland besetzten Gebiet unterbrochen worden. "Unter anderem wurde eine Straßenbrücke über den Fluss Malyj Kaltschyk nahe Hranitne im Gebiet Donezk getroffen", teilte der Generalstab in Kiew mit. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigten die Trümmer des Bauwerks im Flusstal gut 20 Kilometer nördlich der Hafenstadt Mariupol.
Es existiert jedoch eine Umgehungsroute für den Straßenverkehr aus Richtung Norden in die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Welche Waffe bei dem Angriff eingesetzt wurde, teilte das Militär nicht mit.
1. Juli, 10.52 Uhr: Russland beschießt Tankstellen in der Ukraine
Russische Luftangriffe haben im ukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk über Nacht fünf Tankstellen getroffen.
Mehrere Brände seien ausgebrochen, teilte der Gouverneur des Gebiets, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Eine Frau sei getötet worden, außerdem gebe es drei Verletzte.
In der Nacht zuvor waren Angriffe auf Tankstellen aus dem nördlichen Gebiet Sumy gemeldet worden. Der ukrainische Branchendienst Naftorynok hat seit April bereits mehr als 140 solcher Attacken gezählt. Sie wirken wie eine Antwort auf die zunehmende Treibstoffkrise in Russland - zunächst auf der besetzten Krim, dann auch in vielen anderen Regionen. Im Land des Angreifers ist Benzin knapp geworden wegen ukrainischer Treffer auf Raffinerien und Versorgungswege.
30. Juni, 22.14 Uhr: Tote nach russischen Gleitbombenangriffen auf Saporischschja
In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja sind mindestens zwei Menschen bei russischen Gleitbombenangriffen getötet worden.
15 weitere Zivilisten seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Insgesamt seien sieben derartige Bomben auf die Industriestadt abgeworfen worden. Den Angaben nach wurde dabei auch das Gebäude eines Kindergartens stark beschädigt.
30. Juni, 16.58 Uhr: Russland spricht mit anderen Ländern über Treibstofflieferungen
Die Rohstoffmacht Russland führt nach Kreml-Angaben Gespräche mit anderen Ländern über mögliche Kraftstoffimporte.
Kremlsprecher Dmitri Peskow (58) stellte dies der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Aussicht, wenn Vereinbarungen zu annehmbaren Preisen erreicht würden. Das wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg, den Markt zu stabilisieren und ziele darauf, Panikkäufe abzuwehren. Konkrete Länder nannte er nicht. Aber es bestünden Kontakte, sagte Peskow.
Auch Vize-Regierungschef Alexander Nowak (54) hatte Importe als mögliche Maßnahme genannt, um Stabilität auf dem heimischen Treibstoffmarkt zu sichern.
30. Juni, 13.48 Uhr: EU zahlt Ukraine Milliarden für Drohnenbeschaffung aus
Die Ukraine erhält erster Gelder für die Drohnenbeschaffung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU.
Die Europäische Kommission beginne heute mit der Auszahlung von 3,9 Milliarden Euro, wie sie mitteilte. In einer ersten Tranche sollen insgesamt sechs Milliarden Euro für Drohnen nach Kiew fließen. Der Einsatz von Drohnen sei eine Schlüsselfähigkeit, die es der Ukraine ermögliche, dem Angriffskrieg Russlands standzuhalten.
"Diese Investitionen werden der Ukraine helfen, ihre Bürger zu schützen, ihre Souveränität zu verteidigen und die Sicherheit Europas zu stärken", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Weitere Zahlungen sollen in den kommenden Tagen erfolgen. Das Geld soll die Beschaffung von Drohnen abdecken und sich gleichzeitig auf Munition, Flugkörper und Luftverteidigungssysteme erstrecken.
Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bedankte sich bei der EU und allen Partnern für die "rechtzeitige Unterstützung". "Sie hilft uns bei dringendem Verteidigungsbedarf, erweitert die Produktion ukrainischer Drohnen, stärkt unsere Rüstungsindustrie und gewährleistet wichtige Lieferungen an die Front", schrieb sie auf dem Portal X.
30. Juni, 11.11 Uhr: Baby bei Drohnenangriff auf Region Moskau getötet
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau ist nach russischen Behördenangaben ein sechs Monate altes Baby getötet worden.
Eine Drohne habe ein Wohnhaus in der Stadt Jegorjewsk 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, in sozialen Netzwerken mit. Das verletzte Kind sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
60 Drohnen seien über Orten rings um die Hauptstadt abgeschossen oder elektronisch ausgeschaltet worden, schrieb Worobjow. Angaben über Ziele und Treffer gab es weder offiziell noch in sozialen Netzwerken. Am 18. Juni hatten ukrainische Drohnen bei einem massiven Angriff den Ring der Luftverteidigung um Moskau durchbrochen und eine Raffinerie in der Hauptstadt getroffen.
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien in der Nacht auf Dienstag 419 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, kam nach örtlichen Angaben bei einem Drohnenangriff ein Mann ums Leben, vier Personen wurden verletzt.
30. Juni, 6.11 Uhr: Dutzende ukrainische Drohnen mit Ziel Moskau abgeschossen
Die russische Luftabwehr hat in der Nacht zum Dienstag nach Angaben der Behörden dutzende ukrainische Drohnen mit Ziel Moskau abgefangen.
"Sechs feindliche Drohnen, die in Richtung Moskau unterwegs waren, wurden von den Luftverteidigungskräften des Verteidigungsministeriums abgeschossen", schrieb der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, auf der staatlichen Online-Plattform Max. Er nannte eine Gesamtzahl von 46 abgefangenen ukrainischen Drohnen.
Die Helfer der Rettungsdienste seien an den Orten im Einsatz, an denen die Trümmer niedergegangen seien, erklärte Sobjanin weiter.
29. Juni, 22.29 Uhr: Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff
In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist eine 23-jährige Frau durch einen russischen Gleitbombenangriff getötet worden.
Weitere zwölf Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, bei Telegram mit. Eine der Verletzten sei in "sehr schwerem Zustand" in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Die Bombe sei zentrumsnah eingeschlagen. Es habe starke Schäden an Geschäftsgebäuden, Unternehmen und anderer Infrastruktur gegeben.
Charkiw ist nur etwas mehr als 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.
29. Juni, 14.52 Uhr: Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden.
28 Weitere seien verletzt, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram.
Auch ein privates Unternehmen sei bei der Attacke beschädigt worden. Die regionale Staatsanwaltschaft sprach von einem Raketenangriff. Dnipro ist ein wichtiger Standort der ukrainischen Rüstungsindustrie.
Auch im benachbarten Gebiet Saporischschja meldeten Behörden Opfer. Drei Menschen seien getötet und acht weitere verletzt worden, schrieb Militärgouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Das russische Militär habe einen Bus in einem Bezirk von Saporischschja mit einer Drohne attackiert.
29. Juni, 9.46 Uhr: Was Putin über den Westen denkt
Nach Ansicht von Wladimir Putin (73) nach strebe der Westen weiterhin danach, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.
"Dort werden zwar vereinzelt verschiedene Gerüchte laut, dass man dies angeblich nicht mehr anstrebe, aber offiziell hat niemand diese These von der Tagesordnung gestrichen", sagte Putin.
"Wozu brauchen sie dann aber die Einstellung der Kampfhandlungen und die Friedensverhandlungen, von denen sie immer häufiger sprechen und an denen sie teilnehmen wollen?"
28. Juni, 21.14 Uhr: Präsident Selenskyj plant Errichtung von Gedenkstätte für herausragende Personen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gesetzesprojekt zur Errichtung einer Gedenkstätte für alle herausragenden Persönlichkeiten der Ukraine ins Leben gerufen.
"Ich habe heute den Gesetzentwurf für ein nationales Pantheon in das Parlament eingebracht", sagte er bei einer Veranstaltung zum Tag der Verfassung. "Die Namen aller Helden, die in verschiedenen Jahrhunderten und Epochen für die Ukraine gekämpft und die Ukraine inspiriert haben, werden vereint und für immer in unsere Geschichte eingeschrieben."
"Niemand wird den Ukrainern jemals wieder vorschreiben, welche Helden sie verehren, welche Feiertage sie begehen oder welche Geschichte sie lernen sollen", fügte sein Präsidialamtschef Kyrylo Budanow hinzu.
"Für dieses Recht auf freie Selbstbestimmung und nationale Unabhängigkeit haben unsere Vorfahren jahrhundertelang gekämpft, und genau dafür vergießen unsere Soldaten heute ihr Blut."
28. Juni, 15.59 Uhr: Putin beklagt bei Parteikongress Druck des Westens
Trotz aktueller Rückschläge an den Fronten und erheblicher wirtschaftlicher Probleme gibt sich Russlands Präsident Wladimir Putin kämpferisch.
"Dem Westen gelingt es nicht, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, deshalb versucht er, die politische Lage zu destabilisieren, doch auch das gelingt ihm nicht", sagte der Kremlchef beim Kongress der Regierungspartei "Edinaja Rossija" (Geeintes Russland) in Moskau. Die Parteiführung war zusammengekommen, um die Linien für die Parlamentswahlen im September festzulegen.
Russland sehe sich aktuell einem "beispiellosen Druck" seitens westlicher Eliten ausgesetzt, erklärte Putin. Er warf dem Westen vor, die Angriffe Kiews gegen Russland zu ignorieren. "Und gleichzeitig verhängt er gerade gegen uns immer neue – ich betone: unrechtmäßige – Sanktionen", sagte er und wies seinem Land, das seit über vier Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, damit eine Opferrolle zu.
28. Juni, 10.40 Uhr: Langstrecken-Angriffe auf russische Öl-Anlagen
In der Nacht auf Sonntag haben ukrainische Streitkräfte zwei Ölfabriken in Russland angegriffen.
"Die Ölfabrik Slavyansk in der Region Krasnodar wurde getroffen - etwa 300 Kilometer hinter der Frontlinie. Wir erreichten auch eine Raffinerie in der Region Jaroslawl, ungefähr 700 Kilometer von unserer Grenze entfernt", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) am Morgen in einem Beitrag auf X.
Dazu veröffentlichte Selensky Videoaufnahmen, die riesige Rauchwolken über den getroffenen Zielen zeigen zollen.
28. Juni, 7.38 Uhr: Erneut Angriffe auf Kiew – ein Verletzter
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut angegriffen worden.
Laut einem Bericht des "Kyiv Independent" waren mehrere Explosionen zu hören. Nach Angaben von Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko wurde im Stadtteil Darnyzja mindestens eine Person verletzt.
27. Juni: 21.22 Uhr: Russische Flugabwehr schießt Drohnen ab
Die russische Flugabwehr hat im Tagesverlauf mindestens 21 ukrainische Drohnen im Anflug auf Moskau abgeschossen.
Das teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. "Experten untersuchen gerade die Trümmer", wurde er zitiert. Das Ziel der Drohnen wurde nicht genannt.
Kurz zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst von einem Angriff auf eine für die Treibstoffversorgung von Moskau wichtige Ölpumpstation mit Drohnen berichtet. Getroffen worden sei ein technisches Gebäude der Station in Wtorowo nahe der Gebietshauptstadt Wladimir östlich von Moskau, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Es sei die zweite erfolgreiche Attacke innerhalb eines Monats auf die Anlage, heißt es.
Russische Behörden haben den Angriff bislang nicht bestätigt.
27. Juni, 14.15 Uhr: Ukrainischer Kampfjet abgestürzt
In der zentralukrainischen Region Poltawa ist offiziellen Angaben nach ein Kampfjet des Typs MiG-29 abgestürzt.
Der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können und werde medizinisch versorgt, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht während eines Kampfeinsatzes. Die genaue Ursache des Absturzes ist unklar. Zu der Zeit hat Russland die Ukraine erneut mit mehr als 100 Drohnen attackiert. Die Ukraine setzt Kampfflugzeuge zum Abschuss der unbemannten Flugobjekte ein.
27. Juni, 13.41 Uhr: Tote und Verletzte nach gegenseitigen Angriffen
Bei neuen gegenseitigen russischen und ukrainischen Luftangriffen sind nach Angaben beider Seiten insgesamt mindestens drei Menschen getötet und 29 weitere verletzt worden.
Die ukrainischen Behörden berichteten am Samstag von zwei Toten und 19 Verletzten durch russische Angriffe. Bei ukrainischen Angriffen auf den russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Donezk wurde laut einem Bürgermeister eine Frau getötet, in der südrussischen Region Wolgograd wurden nach Behördenangaben zehn Menschen verletzt.
27. Juni, 7.57 Uhr: Russische Millionenstadt Wolgograd mit Marschflugkörpern attackiert
Die Ukraine hat in der Nacht und am frühen Morgen laut offiziellen Angaben Industrieanlagen in der russischen Millionenstadt Wolgograd mit Marschflugkörpern angegriffen.
Mindestens zehn Menschen seien verletzt und die Produktionsanlagen eines Betriebs beschädigt worden, schrieb Gouverneur Andrej Botscharow. Zum Einsatz kamen seinen Worten nach "Flugobjekte mit Hochgeschwindigkeit".
Mehrere lokale Brände seien gelöscht worden. Wohngebäude waren demnach nicht betroffen. Genauere Angaben zur Art des getroffenen Unternehmens machte er nicht.
Unbestätigten russischen und ukrainischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um die russische Rüstungsfabrik Titan-Barrikady. Das Internetportal "Astra" berichtete von Rauchwolken, die aus der Fabrik aufstiegen.
26. Juni, 22.23 Uhr: Selenskyj übermittelt erneut Friedensvorschlag an Putin
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) ihre Vorschläge für Verhandlungen und eine Friedenslösung an Kriegsgegner Russland übermittelt.
"Die Freunde von (Kremlchef Wladimir) Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Kriegs möglich ist", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Nähere Details gab er nicht bekannt.
26. Juni, 18.17 Uhr: Kreml reagiert auf Kritik von der Front
Die russische Kriegsführung gerät auch bei der eigenen Truppe immer stärker in die Kritik - und zwingt den Kreml zu einer Reaktion.
Der Kreml habe von dem Video eines Soldaten mit der Kritik und der Forderung nach einer Audienz bei Präsident Wladimir Putin (73) gehört, bestätigte dessen Sprecher Dmitri Peskow (58) auf Nachfrage von Journalisten zu dem Thema. "Man muss sich das erst einmal anschauen", sagte Peskow, wobei er von "merkwürdigen Formulierungen" im Video sprach.
Zuvor hatte das Video des aus der Region Woronesch stammenden russischen Ex-Frontsoldaten Alexander Lunin Wellen geschlagen. Der Mann hatte im eigentlich in Russland verbotenen Netzwerk Instagram erklärt, er müsse Putin bei einer Live-Audienz die "ganze Wahrheit über das, was bei uns im Land passiert", sagen. An der Front würden Soldaten von ihren Vorgesetzten ausgebeutet, gequält und verheizt, klagte er.
26. Juni, 15.18 Uhr: Ukraine und Russland tauschen hunderte Kriegsgefangene aus
Russland und die Ukraine haben hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht.
"Heute haben wir 160 Soldaten zurückgeholt", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) bei Telegram mit. Sie seien seit 2022 in Gefangenschaft gewesen. Unter ihnen seien neben regulären Soldaten auch Angehörige der Nationalgarde und der Grenztruppen.
26. Juni, 13.08 Uhr: Ausnahmezustand auf der Krim nach ukrainischen Angriffen ausgerufen
Nach den jüngsten ukrainischen Angriffen haben die Behörden auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim den Ausnahmezustand ausgerufen.
"Es ist eine Entscheidung getroffen worden … Dekrete zu unterzeichnen, mit denen der Ausnahmezustand auf regionaler Ebene in der Republik Krim und der Stadt Sewastopol erklärt wird", teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag mit. Am Vortag hatte er Stromausfälle auf der Krim infolge der ukrainischen Angriffe gemeldet.
In der Nacht zum Freitag schoss die russische Luftabwehr nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 660 ukrainische Drohnen ab, die unter anderem Ziele auf die Krim und in der Region Moskau ansteuerten. Am Sonntag war auf der Krim infolge der ukrainischen Attacken der Verkauf von Treibstoff eingestellt worden.
26. Juni, 10.14 Uhr: EU will wehrfähigen Ukrainern Flucht vor Krieg erschweren
Ukrainische Männer sollen sich einem Einsatz im Krieg gegen Russland künftig schwerer entziehen können und nicht mehr so einfach Zuflucht in Deutschland oder anderen EU-Staaten finden.
23- bis 60-Jährige, die von der Ukraine keine Ausreiseerlaubnis bekommen, sollen nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission von den vereinfachten Aufnahmeregeln für Flüchtlinge ausgenommen werden.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine finden in der Europäischen Union nach der sogenannten Massenzustromrichtlinie Aufnahme, ihre Schutzersuchen werden also nicht individuell geprüft. Das macht es Ukrainern bisher wesentlich leichter, in der EU Schutz zu erhalten, als flüchtenden Menschen aus anderen Gruppen.
Diese Regelung will die EU-Kommission um ein weiteres Jahr bis März 2028 verlängern. Das soll allerdings nicht mehr für die betroffenen Männer gelten: Nach Willen der Behörde müssten sie künftig einen Asylantrag stellen, hätten also deutlich geringere Aussichten auf Schutz und eine Aufenthaltserlaubnis.
26. Juni, 6.31 Uhr: Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew
Mindestens zwei Menschen sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew verletzt worden. Die beiden Verletzten seien ambulant behandelt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit.
Seinen Angaben nach sind im Stadtbezirk Darnyzkyj im Südosten der ukrainischen Hauptstadt Lager in Brand geraten. Über weitere Schäden ist bisher nichts bekannt.
Vor den Einschlägen hatte die ukrainische Luftwaffe Raketenalarm für Kiew gegeben. Russland beschießt in dem seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg auch immer wieder Kiew mit Drohnen und Raketen.
25. Juni, 21.37 Uhr: Selenskyj will Russland mit 40-Tage-Geheimdienstoperation zum Frieden zwingen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat eigenen Angaben zufolge eine neue Geheimdienstoperation abgesegnet.
Die Operation werde 40 Tage dauern und diene dazu, Russland zum Frieden zu zwingen, schrieb er auf sozialen Netzwerken nach einem Treffen mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Jewheni Chmara. Details nannte er nicht.
25. Juni, 19.10 Uhr: Lukaschenko ruft zu Verhandlungen auf
Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko (71) ruft nach Spekulationen um eine Beteiligung seines Landes am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu Gesprächen auf.
Er habe erst kürzlich eine Delegation des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) empfangen und diesen davor gewarnt, Belarus in den Krieg hineinzuziehen, sagte Lukaschenko bei einem Treffen mit dem Gouverneur des Moskauer Umlands. "Unsere Position ist friedliebend", sagte Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge. "Lasst uns verhandeln, Leute."
Lukaschenko betonte, keine Angriffsabsichten zu haben. Auf der anderen Seite ständen nur Einheiten der ukrainischen Territorialverteidigung. "Werden wir etwa auf diese Maschinenschlosser, Melkerinnen und Arbeiter schießen, die gar nicht gegen die Belarussen kämpfen wollen? Auch wir wollen nicht gegen die Ukrainer kämpfen", betonte der belarussische Staatschef. Darüber habe er in der Vergangenheit auch mit Kremlchef Wladimir Putin (73) geredet. Er sei sogar bereit, die Grenze zu öffnen, damit Ukrainer im belarussischen Grenzgebiet nach Beeren und Pilzen suchen könnten.
25. Juni, 18.23 Uhr: Ukraine bekommt 3,4 Milliarden Dollar von der Weltbank
Die Ukraine soll nach Angaben von Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko (40) weitere 3,39 Milliarden US-Dollar (knapp drei Milliarden Euro) als Hilfen von der Weltbank bekommen.
Die Abkommen seien bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Danzig (Gdansk) geschlossen worden, sagte Swyrydenko laut einer Mitteilung. Sie traf dort mit Weltbank-Präsident Ajay Banga (66) zusammen.
Den Angaben nach sind 2,35 Milliarden US-Dollar Zuschüsse zur Stabilisierung von Staat und Wirtschaft in dem vom Krieg gezeichneten Land. 1,04 Milliarden US-Dollar werden speziell für wirtschaftliche Entwicklung als Kredit gegeben, garantiert durch Großbritannien und Japan.
25. Juni, 16.10 Uhr: Russland wartet auf weiteren Dialog mit USA
Rund eine Woche nach dem G7-Gipfel wartet Moskau nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow (58) auf eine Fortsetzung des Dialogs mit den USA.
Man schätze die Bemühungen der amerikanischen Verhandler im Ukraine-Krieg, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Aber es sei unmöglich, solche Anstrengungen zu unternehmen, während man auf einer der Seiten in den Krieg verwickelt sei, sagte er. Moskau wisse, dass das US-Verhandlungsteam das gut verstehe.
25. Juni, 11.19 Uhr: EU zahlt erste Milliarden aus
Die Ukraine erhält heute die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehens der EU. Rund drei Milliarden Euro Makrofinanzhilfen würden ausgezahlt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Danzig.
In den kommenden Tagen solle zudem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion an Kiew fließen. "Das ist gelebte Solidarität", betonte von der Leyen.
Von den neuen EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Die Hälfte des Geldes soll bereits in diesem Jahr fließen - weitere 45 Milliarden könnten dann im kommenden Jahr folgen.
Die EU hatte im April den Weg für den Unterstützungskredit freigemacht, nachdem der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ihn zuvor monatelang blockiert hatte. Das Geld soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren.
Das Finanzierungskonzept sieht vor, das Geld für das Darlehen zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Ukraine soll das Geld dann nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet.
25. Juni, 9.50 Uhr: Russische Behörden - Tote auf Krim und in Russland
Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben der von Moskau eingesetzten Behörden mindestens zwei Menschen infolge ukrainischer Angriffe getötet worden.
Eines der Opfer sei minderjährig, teilte der von Russland eingesetzte Krim-Chef Sergej Aksjonow mit. Zwei weitere seien bei der Attacke im Umland von Simferopol verletzt worden.
In der russischen Grenzregion Brjansk kamen nach Angaben des kommissarischen Gebietsgouverneurs, Jegor Kowaltschuk, ebenfalls zwei Menschen ums Leben. Eine Drohne sei in ein Auto beim Dorf Solowa eingeschlagen und habe den 23 Jahre alten Fahrer und eine 15-jährige Mitfahrerin getötet.
In der südrussischen Region Krasnodar lösten ukrainische Drohnenangriffe nach Behördenangaben Brände aus. Auf dem Gelände eines Öllagers in der Siedlung Poltawskaja sei durch herabstürzende Drohnentrümmer ein Feuer ausgebrochen, schrieb der Zivilschutzstab der Region bei Telegram. Das Öllager war bereits in der vergangenen Woche getroffen worden. Im Kreis Abinski sei zudem ein Feuer auf einem Fabrikgelände durch herabstürzende Drohnentrümmer ausgelöst worden.
25. Juni, 6.12 Uhr: Hilfen für Lwiw in der Westukraine
Ein Beispiel für Hilfen nannte der Bürgermeister der westukrainischen Metropole Lwiw, Andryj Sadowyj, in Danzig.
"Wir haben 2,5 Millionen Euro an Unterstützung für Lwiw erhalten und sechs Verträge mit ausländischen Partnern abgeschlossen", teilte er auf der Plattform X mit.
Die Vereinbarungen wurden mit Akteuren aus Litauen, Deutschland, Tschechien, Schweden und Frankreich geschlossen. Sadowyj betonte das gute Verhältnis zu Polen: "Entgegen allem, was man uns in letzter Zeit in der Öffentlichkeit aufzuzwingen versucht, empfängt uns Polen herzlich."
25. Juni, 6.08 Uhr: Tusk versucht Streit zu entschärfen
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sprach vor der zweitägigen Konferenz in Danzig von 200 Verträgen im Milliardenwert für den Wiederaufbau.
Am Vorabend in Berlin sicherte er der Ukraine ungeachtet des aktuellen Geschichtsstreits anhaltende Unterstützung zu. Trotz der Emotionen stehe man für die Ukraine in deren Konfrontation mit Russland ein, sagte er.
Der liberale Ministerpräsident bemüht sich seit Tagen, den Streit mit Kiew zu beruhigen, während der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki ihn verschärft hat: Er hat Selenskyj einen hohen polnischen Orden aberkannt.
Ausgelöst hat den Streit indes Selenskyj. Er benannte eine Armee-Einheit nach ukrainischen Untergrundkämpfern im Zweiten Weltkrieg. Auf deren Konto gehen aber auch Massaker an Zehntausenden Polen und Juden auf dem Gebiet der heutigen Westukraine.
25. Juni, 6.04 Uhr: Krieg zerstörte Milliardenwerte in der Ukraine
Wie in den Jahren zuvor geht es bei der Ukraine Recovery Conference (URC) darum, wie Kriegsschäden an der ukrainischen Infrastruktur repariert werden können und wie der künftige Wiederaufbau aussehen soll.
Russland hat immer wieder Kraftwerke und Energienetze der Ukraine bombardiert. Im vergangenen Winter hatten Millionen Menschen in der Hauptstadt Kiew über Wochen keine Heizung und kaum Strom. Unzählige Wohnhäuser und Betriebe in der Ukraine sind beschädigt oder zerstört.
Ein Bericht der Weltbank, der ukrainischen Regierung und der EU hat die Zerstörungen nach vier Jahren Krieg seit 2022 auf 195 Milliarden US-Dollar (171 Milliarden Euro) geschätzt, die wirtschaftlichen und sozialen Schäden und Ausfälle auf 666 Milliarden Dollar. Für den Wiederaufbau seien in den kommenden zehn Jahren 587 Milliarden US-Dollar nötig, hieß es im Bericht.
24. Juni, 21.45 Uhr: Abschaltung nach Ultimatum zum Abbau von Signalverstäkern?
Nach einem Ultimatum Kiews an Belarus zum Abbau von Signalverstärkern für russische Drohnen ist die Technik ukrainischen Angaben zufolge abgeschaltet worden.
Sie hätten am 22. Juni ihren Betrieb eingestellt, sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Er wisse nicht, ob die Signalverstärker abgebaut worden seien, aber sie arbeiteten nicht mehr.
Selenskyj hatte am Freitag Vorwürfe gegen Minsk erhoben und vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko den Abbau gefordert. "Wenn er das nicht macht, machen wir es", sagte Selenskyj.
24. Juni, 18.43 Uhr: Einst profitiert vom Krieg - für Rheinmetall geht's bergab
Nachdem sich die Hoffnungen auf einen Fregatten-Großauftrag zerschlagen haben, geht es für den einstigen Börsen-Überflieger Rheinmetall bergab.
Noch im Herbst war ein Anteilsschein der Düsseldorfer Waffenschmiede gut 2000 Euro wert gewesen und damit circa 20 Mal so viel wie vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022. Danach aber ging es schrittweise nach unten - manch Finanzanalyst fragte sich, ob sich der Rüstungskonzern mit seinen prallvollen Auftragsbüchern in diversen Bereichen nicht übernommen hat.
Nun drückte eine Nachricht aus dem hinzugekauften Schiffsbereich die Aktie weiter nach unten.
24. Juni, 10.43 Uhr: Erneut Angriffe gegen tiefes Hinterland
Unter Beschuss ist die weit von der Front entfernte Wolgaregion Orenburg in Russland geraten. Der Gouverneur der Region, Jewgeni Solnzew, berichtete von einem schweren Angriff.
"Einige Drohnen wurden über Industrieobjekten in der Stadt abgeschossen", schrieb er in sozialen Netzwerken. Dort seien Katastrophenschutz und Feuerwehr im Einsatz, Verletzte gebe es nicht. Medienberichten zufolge wurde eine Anlage zur Verarbeitung von Erdgas beschossen. Über das Ausmaß der Schäden ist bislang nichts bekannt.
23. Juni, 21.52 Uhr: Mindestens neun Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens neun Zivilisten getötet worden. Mehr als 30 weitere Menschen seien im Süden und im Zentrum der Ukraine verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.
In Krywyj Rih seien zwei Männer und eine Frau getötet worden, als ein russischer Raketenangriff eine zivile Industrieanlage getroffen habe, erklärte der örtliche Gouverneur im Onlinedienst Telegram. 26 weitere Menschen seien zudem verletzt worden.
In der Region Nikopol wurden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei Frauen und ein Mann getötet. Sechs weitere Menschen seien zudem verletzt worden.
In der Region Saporischschja wurde eine Frau getötet, wie der örtliche Gouverneur auf Telegram schrieb. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Auch in Cherson wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs eine Frau bei einem russischen Angriff getötet. In der Region Odessa wurde nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft eine Frau an einem Strand getötet.
23. Juni, 14.46 Uhr: Russischer Außenminister zieht über EU- und UN-Führung her
Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die EU-Spitze und das UN-Generalsekretariat verspottet.
EU-Forderungen etwa nach einem sofortigen Stopp der Kämpfe noch vor der russischen Einnahme des gesamten Donbassgebietes ließen an den geistigen Fähigkeiten der europäischen Führungsriege zweifeln, sagte Lawrow bei einem Auftritt vor ausländischen Botschaftern der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Führung des UN-Generalsekretariats kritisierte er derweil als traurige Gestalten.
Bei der Veranstaltung warf er der Ukraine vor, die Gespräche über ein Ende des von Kremlchef Wladimir Putin begonnenen Kriegs zu blockieren. "Wir sind bereit, sie jederzeit an dem Punkt weiterzuführen, wo sie beendet wurden", sagte Lawrow.
Zugleich erneuerte er die Forderung nach territorialen Zugeständnissen der Ukraine für einen Frieden. Die von ukrainischen Truppen kontrollierten Landstriche innerhalb der Region Donezk bezeichnete er als "illegal zurückbehaltene Territorien".
Westliche Vermittlungsversuche lehnte er ab. Der Westen habe sich vor langer Zeit schon diskreditiert. Die Ukraine werde mit gestohlenem russischem Geld aufgerüstet, die Europäer forderten von Russland Reparationen und planten, Besatzungstruppen in der Ukraine zu stationieren, behauptete er.
23. Juni, 14.45 Uhr: Putin wirft der Nato Kriegsvorbereitungen gegen Russland vor
Kremlchef Wladimir Putin hat der Nato vorgeworfen, einen Krieg gegen Russland vorzubereiten.
Bislang hätten sich die Staaten des westlichen Bündnisses darauf beschränkt, die Ukraine zu unterstützen, sagte Putin im Kreml vor Absolventen der russischen Militärakademien. Nun werde im Westen offen davon gesprochen, "dass sie sich auf einen Krieg gegen uns vorbereiten und ihre Militär- und Offensivhaushalte aufstocken".
Um die Militarisierung zu rechtfertigen, bedienten sich die Nato- und EU-Staaten falscher Behauptungen über eine angebliche militärische Bedrohung durch Russland, sagte Putin nach Kreml-Angaben. Knapp 40 Prozent der russischen Haushaltsausgaben fließen dabei in die Bereiche Militär, Rüstung und Sicherheit.
Nach Aussage Putins setzt sich Moskau für ein multipolares System der internationalen Beziehungen ein, das die militärische Sicherheit jedes Staates gewährleistet. "Gleichzeitig sind wir bereit, auf alle äußeren und inneren Bedrohungen operativ und angemessen zu reagieren", warnte der 73-Jährige.
23. Juni, 13.04 Uhr: Selenskyj fährt nicht zu Wiederaufbaukonferenz nach Polen
Wegen eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu einer Wiederaufbaukonferenz nach Danzig (Gdansk).
Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde.
22. Juni, 20.29 Uhr: Abgestürzte Drohne mit Sprengsatz in Estland entdeckt
Im Südosten Estlands ist eine abgestürzte Drohne gefunden worden, die mit rund fünf Kilogramm Sprengstoff beladen war. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden handelt es sich vermutlich um ein unbemanntes Flugobjekt, das Anfang Juni in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen war.
Die Drohne sei von einem Anwohner beim Mähen im hohen Gras auf einem Feld in der Gemeinde Rõuge entdeckt worden. Einige Trümmerteile seien auch in einem Baum gefunden worden, von dem sie vermutlich heruntergefallen seien, sagte der Leiter der estnischen Sicherheitspolizei, Harrys Puusepp, dem estnischen Rundfunk.
Puusepp vermutete, dass die Drohne am 3. Juni während eines ukrainischen Angriffs auf Russland auf einem Feld abstürzte. Radargeräte der estnischen Luftwaffe hatten damals mehrere Flugobjekte erfasst, woraufhin Nato-Kampfjets aufgestiegen. Kurz darauf sei das Radarsignal der Drohne aber in der Nähe des Fundorts der Trümmerteile verschwunden.
22. Juni, 17.13 Uhr: Estland erhält deutsche Flugabwehr Iris-T
Estland hat das erste Mittelstrecken-Flugabwehrsystems Iris-T aus Deutschland erhalten. Die Luftwaffe des baltischen EU- und Nato-Landes nahm auf dem Militärflugplatz Ämari eine Einheit des bodengebundenen Waffensystems des Herstellers Diehl Defence entgegen. Dies teilten das estnische Militär und das Unternehmen mit.
Estlands Luftwaffen-Chef Riivo Valge sprach von einem "wichtigen Tag für die estnischen Streitkräfte und die estnische Luftwaffe". Iris-T ermögliche dem an Russland grenzenden Estland, Bedrohungen aus der Luft auf größere Entfernungen und in größeren Höhen als mit den bisherigen Kurzstreckensystemen zu bekämpfen.
22. Juni, 16.44 Uhr: Ukraine attackiert russisches Zentrum für Weltraumkommunikation
Ukrainische Drohnen haben das Zentrum für Weltraumkommunikation in der Stadt Dubna 120 Kilometer nördlich von Moskau angegriffen. Den vom Generalstab in Kiew gemeldeten Angriff bestätigten später staatliche russische Stellen.
"Die Funktionstüchtigkeit der TV-Ausstrahlung und des Nachrichtenverkehrs wurde nicht gestört", teilte der Pressedienst des russischen Betreibers von Kommunikationssatelliten mit. Die Folgen des Angriffs würden beseitigt, Personal sei nicht zu Schaden gekommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Ukraine machte keine Angaben zu den Folgen.
Das Zentrum in Dubna wurde zur Übertragung der Olympischen Spiele 1980 in Moskau eingerichtet. Später organisierte das Zentrum einen direkten Draht zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Ob das Zentrum auch für militärische Zwecke genutzt wird, ist nicht bekannt.
22. Juni, 15.06 Uhr: Fabrik in Russland brennt nach Raketenangriff
In der westrussischen Millionenstadt Woronesch ist offiziellen Angaben nach eine Fabrik bei einem Angriff mit Marschflugkörpern beschädigt worden.
"Zum derzeitigen Moment ist bekannt, dass es drei Verletzte gibt, davon ist einer schwer verletzt", schrieb Woroneschs Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram. Seiner Darstellung nach hat die Flugabwehr mehrere "fliegende Hochgeschwindigkeitsziele" über der Stadt entdeckt und vernichtet, zugleich räumte er aber auch Schäden in den Produktionshallen eines Unternehmens ein. Darüber hinaus seien die Fassaden mehrerer Wohnblocks und eine Reihe von Autos zu Schaden gekommen, schrieb er.
Gussew gab keine Details zu dem Unternehmen bekannt. Der ukrainische Generalstab bestätigte später in einer Mitteilung den Angriff. Demzufolge wurde eine Fabrik getroffen, die elektronische Bauteile für Raketen produziert.
"Der zerstörten Kapazitäten des Objekts verschlechtern die Fähigkeit Russlands erheblich, neue Raketen zu produzieren", hieß es. Zum Einsatz seien luftbasierte Marschflugkörper gekommen. Diese werden von Flugzeugen verschossen.
22. Juni, 15.04 Uhr: Lage auf Krim spitzt sich zu: Verbot von Kinderreisen
Die von Moskau eingesetzten Behörden auf der seit 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim haben die Unterbringung von Kindern zu Erholungs- und Tourismuszwecken verboten. Das gelte bis zum 1. September, hieß es in einem entsprechenden Dekret.
"In der aktuellen Situation sind diese Maßnahmen nötig zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit", schrieb der von Russland einsetzte Krim-Chef Sergej Aksjonow dazu bei Telegram und bat um Verständnis. Die Krim ist bei russischen Touristen ein beliebtes Reiseziel. Auch Kinderferienlager sind üblich.
22. Juni, 10.41 Uhr: Tote nach russischen Angriffen an mehreren Orten der Ukraine
Durch russische Angriffe sind in der Ukraine mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Gemeinde Snob-Nowhorodske im nordostukrainischen Gebiet Sumy habe ein Drohnenangriff das Haus einer kinderreichen Familie getroffen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.
Ein 13-Jähriger, sein Vater und seine Großmutter seien ums Leben gekommen. Die Mutter und zwei Geschwister im Alter von 10 und 13 Jahren wurden demnach verletzt. Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.
In Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärgouverneur Iwan Fedorow mitteilte. Drei weitere seien verletzt worden. Der Flugkörper schlug demnach in ein Haus in einem Wohngebiet ein und löste einen Brand aus.
22. Juni, 6.09 Uhr: Wirtschaftliche Lage in Russland spitzt sich zu
Die schwarzen Wolken über der Ölraffinerie Kapotnja in Moskau sind ein klares Zeichen: Die zunächst als lokales Problem abgetane Treibstoffkrise hat ganz Russland erfasst.
So absurd es klingt: In der Rohstoffmacht wird das Benzin knapp. Lange Schlangen vor den Tankstellen sind der sichtbarste Ausdruck der wirtschaftlichen Schieflage, in die Russland nach inzwischen gut vier Jahren Krieg in der Ukraine abrutscht.
Kurz sah es so aus, als könne sich Russland mit Hilfe von US-Präsident Donald Trump berappeln. Der von Trump provozierte Iran-Krieg ließ die Ölpreise explodieren. Das Weiße Haus lockerte die Sanktionen gegen Russlands Ölsektor, für einige Monate sprudelten in Moskau wieder Petrodollar. Doch nach dem Abkommen mit Teheran und dem Ende der Sanktionserleichterungen ist die Verschnaufpause für die russische Wirtschaft vorbei. Die Gewinne aus dem Ölexport dürften zurückgehen - und daheim bekommt Russland Schwierigkeiten mit der Produktion.
21. Juni, 22.13 Uhr: Selenskyj erwartet Deeskalation von Minsk
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) erwartet vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko (71) konkrete Schritte zur Deeskalation.
"Lukaschenko muss über Worte hinaus Deeskalation demonstrieren", sagte er in einem Interview ukrainischer Medien. Eine bloße Entschuldigung des engen Verbündeten Moskaus genüge nicht: "Sein "Ich entschuldige mich" soll er für sich behalten, das funktioniert seit dem ersten Tag des Kriegs nicht mehr."
Belarus gilt als engster Verbündeter Russlands. Beim Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 griff die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, musste sich aber nach schweren Verlusten zurückziehen. Selenskyj spricht seit Wochen davon, dass Russland versuche, Belarus in den Krieg hineinzuziehen und warnt Minsk davor.
Lukaschenko hatte erst vor kurzem Moskau und Kiew aufgerufen, den Krieg zu beenden, da ein militärischer Sieg für beide Seiten unrealistisch sei. Zugleich betonte er, die Ukraine habe von Belarus nichts zu befürchten und entschuldigte sich bei Selenskyj.
21. Juni, 15.09 Uhr: Ukraine attackiert Krim - Tote und viele Verletzte
Bei neuen massiven ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim nach Behördenangaben im Raum Kertsch mindestens vier Menschen getötet worden.
Nach den Attacken gebe es auch 28 Verletzte, teilte der von Moskau eingesetzte Krim-Chef Sergej Aksjonow am Morgen bei Telegram mit. Details nannte er nicht.
Nach Berichten in sozialen Netzwerken gab es mehrere Explosionen und Brände in verschiedenen Regionen der Halbinsel. Im Kraftstoffterminal der Hafenstadt Kertsch sei ein Feuer ausgebrochen, eine große Rauchwolke liege über der Region, berichtete das Telegram-Portal "Krymski Weter" am Morgen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
21. Juni, 7.15 Uhr: Abgeordnete wollen Schritte gegen Schattenflotte Russlands
Parlamentsabgeordnete aus Deutschland und Frankreich fordern mit einer gemeinsamen Initiative mehr konkrete Schritte gegen Schiffe der russischen Schattenflotte.
Nötig seien verstärkte Kontrollen und die Festsetzung von Schiffen bei Verstößen gegen geltendes Recht, heißt es in einer Vorlage, die am Montag bei einer Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (DFPV) beschlossen werden soll. Zudem werden zusätzliche diplomatische Bemühungen gegenüber den Flaggenstaaten von beteiligten Schiffen verlangt.
In Deutschland unterstützen Abgeordnete von Union, SPD und Grünen die an die Regierungen gerichtete Forderung. Mit der Schattenflotte versucht Russland, Sanktionen zu umgehen, die wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine für den Handel mit Öl und anderen Waren verhängt wurden.
20. Juni, 20.03 Uhr: Selenskyj warnt Landsleute vor massiven Angriffen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat seine Landsleute vor neuen massiven Angriffen der russischen Streitkräfte gewarnt.
Angesichts der bereits registrierten Angriffe auf die Städte Dnipro und Saporischschja bereite sich Russland auf neue Attacken in der Nacht vor, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Bitte passt gut auf euch auf." "Die Russen stellen den Krieg nicht ein, obwohl alle diesbezüglichen Vorschläge konkrete Formate und realistische Möglichkeiten darstellen", sagte er.
20. Juni, 19.07 Uhr: Tote bei russischen Luftangriffen auf Ukraines Städte
Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.
Weitere sechs Bewohner seien verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit.
20. Juni, 16.01 Uhr: Ukrainische Drohnen greifen Raffinerie in Westsibirien an
Die Anlage sei nicht beschädigt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Alexander Moor, mit. Die Mitarbeiter wurden demnach evakuiert. Einsatzkräfte seien am Ort des Absturzes von Trümmern. Tjumen liegt rund 2.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.
20. Juni, 15.12 Uhr: Toter und Verletzte nach russischem Angriff auf Charkiw
In der ostukrainischen Stadt Charkiw ist bei einem russischen Angriff mindestens ein Mensch getötet worden.
Die Leiche werde aus den Trümmern geborgen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Zuvor schrieb er von neun Verletzten infolge eines Gleitbombenangriffs. Ein zweistöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden.
20. Juni, 7.21 Uhr: Bundeswehr übt in Estland Versorgung von Verwundeten
Mit einer großangelegten Übung trainiert die Bundeswehr in Estland die Versorgung und Behandlung von Verwundeten an der Nato-Ostflanke.
Erstmals wurde dafür aus Deutschland ein komplettes mobiles Krankenhaus, im Jargon der Truppe Einsatzlazarett genannt, in den baltischen EU-Staat verlegt, der an Russland grenzt. Schwerpunkt der Nato-Übung "Vigorous Warrior" ist die Versorgung vieler Verletzter nach intensiven Kampfeinsätzen.
"Der Transport, Aufbau und Betrieb dieser großen Sanitätseinrichtung muss geübt werden, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein", sagte Oberstapotheker Hendrik Ploß der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch der Übung. Bei den Szenarien orientiert sich die Bundeswehr an typischen Verletzungen, die aus dem Abwehrkampf der Ukraine gegen den Einmarsch Russlands bekannt sind und deshalb relevant sein könnten.
19. Juni, 21.23 Uhr: Tote nach russischen Angriffen im Kreis Nikopol
Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind bei russischen Angriffen mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht weitere seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Olexander Hanscha mit.
Russland attackierte demnach die Stadt Nikopol, mehrere Gemeinden im Kreis Nikopol und eine im Kreis Krywyj Rih. Insgesamt habe Moskaus Militär mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.
19. Juni, 21.21 Uhr: Selenskyj macht Belarus Vorwürfe und setzt Frist
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Belarus vorgeworfen, Signalverstärker für russische Drohnen an der Grenze zur Ukraine aufgestellt zu haben und von Machthaber Alexander Lukaschenko deren Abbau innerhalb einer Woche gefordert.
"Wenn er das nicht macht, machen wir es", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten von Honduras, Nasry Asfura. Auf belarussischem Gebiet befinde sich Technik, die den Beschuss auf die ukrainische Bevölkerung lenke, sagte er.
19. Juni, 15.50 Uhr: Tote durch russischen Beschuss in Kramatorsk
In der frontnahen ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden.
Weitere sechs wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Die Industriestadt sei dabei mindestens zweimal beschossen worden. Etwas mehr als zehn Kilometer östlich von Kramatorsk befindet sich die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen.
19. Juni, 15.48 Uhr: Ukraine hat faktisch laut Selenskyj "zweitstärkste Armee der Nato"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als die heute "zweitstärkste Armee der Nato" bezeichnet.
"Und daher braucht uns die Nato auch de-jure", sagte er Journalisten, wie das Internetportal Hromadske berichtete. Das sei bereits eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Das ukrainische Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.
19. Juni, 12.57 Uhr: Costa bekommt Unterstützung für Russland-Initiative
EU-Ratspräsident António Costa hat beim EU-Gipfel von mehreren Regierungschefs Unterstützung für die Kontaktaufnahme seines Teams zu Russland bekommen.
"Die Eröffnung eines Gesprächskanals ist aus unserer Sicht kein Fehler - und ich vertraue António Costa", sagte Irlands Regierungschef Micheál Martin. "Natürlich würde er im Rahmen unserer europäischen Zuständigkeiten im Falle der Aufnahme von Verhandlungen die Union vertreten." Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg.
Auch der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs sprach sich dafür aus, dass Costa für die EU am Verhandlungstisch sitzt. "Es sollte kein einzelnes Land diese Rolle übernehmen", sagte er. "Wir haben die Institutionen geschaffen, das ist also klar. Wir sollten die Regeln nicht ändern."
19. Juni, 8.07 Uhr: Mehrere Verletzte nach russischem Bombardement in Charkiw
Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw offiziellen Angaben nach mindestens neun Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder.
Mehr als 40 private Wohnhäuser seien durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben in der Stadt beschädigt worden, teilte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram mit.
Charkiw liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Die vor dem Krieg zweitgrößte Stadt der Ukraine ist damit eins der häufigsten Ziele russischer Angriffe und wurde in den vier Jahren Krieg stark zerstört.
19. Juni, 6.14 Uhr: Selenskyj will keine Details der Costa-Initiative kennen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Kontaktaufnahme des Teams von EU-Ratspräsident Antonio Costa mit Russland noch nicht beurteilen.
"Ich kenne nicht allzu viele Details darüber", sagte Selenskyj der Deutschen Presse-Agentur beim Verlassen des EU-Gipfels in Brüssel auf die Frage, wie er die Initiative findet.
Costas Büro hatte zuvor bestätigt, Kontakt mit Russland für mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges aufgenommen zu haben. "In den vergangenen Wochen gab es kurze Kontakte auf diplomatischer Ebene, um Kommunikationskanäle zu eröffnen", bestätigte ein EU-Beamter. Es seien jedoch keine inhaltlichen Gespräche geführt worden.
19. Juni, 6.10 Uhr: EU plant neue Sanktionen
In einer Gipfelerklärung zum Ukraine-Krieg heißt es, die Europäische Union bleibe entschlossen, "den Druck auf Russland weiter zu erhöhen und die russische Kriegswirtschaft weiter zu schwächen, damit Russland seinen brutalen Angriffskrieg beendet und ernsthafte Friedensverhandlungen aufnimmt".
Dazu soll es demnach etwa weitere Schritte zur Verringerung der russischen Energieeinnahmen, zur Eindämmung der Aktivitäten der russischen Schattenflotte und zur Isolierung des russischen Bankensystems geben.
Zugleich fordern die Staats- und Regierungschefs Russland erneut zu einem Stopp aller Angriffe auf. Das Land müsse echten Friedenswillen zeigen, einer vollständigen, bedingungslosen und sofortigen Waffenruhe zuzustimmen und ernsthafte Verhandlungen aufnehmen.
18. Juni, 20.19 Uhr: Ukraine erhält Milliardenzusage für Militärhilfe
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.
Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt, wie Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in einer anschließenden Pressekonferenz sagte.
Zudem sei Unterstützung für weitreichende Artilleriesysteme sowie für die Produktion von Drohnen und Raketen angekündigt worden, sagte er. Allein die Niederlande hätten Unterstützung für mehr als 700 Marschflugkörper versprochen.
"Die vollständigen Auswirkungen und die gesamte Bedeutung dieser Zusagen werden wir erst in einigen Stunden überblicken können, weil heute wirklich sehr viele unterschiedliche Ankündigungen gemacht wurden", sagte Fedorow. Schon jetzt sehe man jedoch, dass sich das Gesamtvolumen auf etwa vier Milliarden Dollar belaufen dürfte – möglicherweise sogar mehr.
18. Juni, 20.16 Uhr: Deutschland will Luftverteidigungssystem mit Ukraine bauen
Deutschland und die Ukraine haben den Grundstein für die gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystems gegen ballistische Raketen gelegt.
Dazu sei eine Übereinkunft unterzeichnet worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SDP) in Brüssel, wo sich die Nato-Verteidigungsminister und die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe trafen.
"Mehrere deutsche Unternehmen sind an diesem Projekt interessiert. Es kann ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Europa und der Ukraine sein", sagte Pistorius und verwies auf Innovationen und Erfahrungen der Ukraine. "Unsere Partnerschaft ist keine Einbahnstraße und das schon seit längerer Zeit nicht mehr", sagte er.
18. Juni, 16.30 Uhr: Russland droht Ukraine mit "massiven" Angriffen
Nach dem ukrainischen Großangriff auf Ziele in Moskau hat Russland mit Vergeltung gedroht.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag zu Journalisten in Moskau, Kreml-Chef Wladimir Putin habe bereits angekündigt, dass Russland weitere "massive Angriffe" gegen die Ukraine ausführen werde. Die russische Armee "setzt dies um und wird das auch weiterhin tun."
Die Ukraine hatte zuvor den größten Angriff auf die russische Hauptstadt seit Jahren ausgeführt und dabei auch eine wichtige Ölraffinerie getroffen.
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