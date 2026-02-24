 240.553

Ukraine-Krieg: Westen sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa heute in Kiew erwartet.

Flutlichter leuchten über den Gräbern der gefallenen Soldaten, und mehrere Kerzen wurden anlässlich des vierten Jahrestages der russischen Invasion angezündet.  © Alex Brandon/AP/dpa

Die beiden EU-Spitzen wollen mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs an einer Gedenkzeremonie teilnehmen und ihre Unterstützung für die Ukraine bekunden.

Zudem ist geplant, dass sie sich vor Ort ein Bild von der Zerstörung ukrainischer Energieinfrastruktur durch russische Raketenangriffe machen. Allerdings kommen die EU-Spitzen mit leeren Händen nach Kiew, da sich zwei östliche EU-Mitgliedstaaten gegen die benachbarte Ukraine stellen.

Überschattet wird der Besuch von der Blockade neuer Russland-Sanktionen durch Ungarn und die Slowakei, die beide von russischen Energielieferungen abhängig sind. Ungarn hat zudem auch ein Veto gegen eine EU-Entscheidung eingelegt, die wichtige Finanzhilfen für die Ukraineermöglichen soll.

Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

24. Februar, 20.31 Uhr: UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine

Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung in New York per Resolution eine sofortige Waffenruhe und einen anhaltenden Frieden gefordert.

107 Mitgliedsländer stimmten in New York für das Papier, darunter auch Deutschland. 12 stimmten dagegen, 51 enthielten sich. 

Die Resolution ruft unter anderem zu einer "sofortigen, kompletten und bedingungslosen Waffenruhe" zwischen Russland und der Ukraine auf und fordert einen auf internationalem Recht basierenden "umfassenden, fairen und anhaltenden Frieden". 

Die UN-Vollversammlung fordert eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine. (Symbolfoto)  © John Minchillo/AP/dpa

24. Februar, 19.11 Uhr: EU will Ukraine vor neuer winterlicher Energiekrise bewahren

Die von Russland angegriffene Ukraine soll im kommenden Winter nicht noch einmal eine schwere Energiekrise erleben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) kündigte bei einem Besuch in Kiew einen Plan mit dem Namen "Repair, Rebuild, Restart" an. Er soll mit mehr als 920 Millionen Euro unterlegt sein und im Winter 2026/2027 in der ganzen Ukraine einen verlässlichen Stromfluss sichern.

Dazu werde man die dezentrale Produktion erneuerbarer Energien beschleunigen und durch russische Angriffe beschädigte Netze wieder aufbauen und modernisieren, erklärte von der Leyen bei dem Besuch zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine. Zudem sollten beschädigte Kraftwerke repariert werden.

24. Februar, 18.30 Uhr: Selenskyj hält Reparatur von Druschba-Pipeline für unnötig

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hält trotz des Drucks der EU-Staaten Ungarn und Slowakei eine Reparatur der für russische Öllieferungen wichtigen Druschba-Leitung für unnötig.

"Wozu reparieren? Um Menschen zu verlieren. Ich denke, das ist ein zu großer Preis", sagte Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (67) und Ratspräsident António Costa (64) in Kiew. Ihm zufolge greift das russische Militär gezielt Reparaturtrupps an.

Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban (62), der wegen der ausbleibenden Lieferungen Ukraine-Hilfen blockiert, empfahl er sich an Moskau zu wenden. "Russland zerstörte diese Pipeline mehrfach", sagte Selenskyj. Orban solle beim Kreml um eine Energiewaffenruhe ersuchen. "Es kann nicht sein, dass Russland etwas zerstört und die Ukraine es dann repariert."

Bei einem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (67) und Ratspräsident António Costa (64, l.) stellte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) klar, dass er eine Reparatur der Druschba-Pipeline für unnötig hält.  © Ansgar Haase/dpa

24. Februar, 17.57 Uhr: 1700 ukrainische Kriegsverletzte kamen in deutsche Kliniken

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind laut Bundesgesundheitsministerium inzwischen rund 1700 Kriegsverletzte und Soldaten von dort zu Behandlungen nach Deutschland gekommen.

Die Patienten werden aus der Ukraine geholt und auf Kliniken verteilt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Für die Behandlung in Deutschland stehen demnach in diesem Jahr 25 Millionen Euro über Bundesmittel bereit. 

24. Februar, 17.10 Uhr: Westen sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Westliche Unterstützer haben der Ukraine zum vierten Jahrestag der russischen Invasion weitere Hilfe bei ihrem Abwehrkampf zugesichert.

"Die Luftverteidigung zum Schutz der Bürger hat absolute Priorität", sagte der britische Premierminister Keir Starmer (63) bei Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen", an denen etliche westliche Staatschefs in Kiew teilnahmen oder zugeschaltet wurden. "Wir müssen den Druck auf Russland und seine Kriegswirtschaft erhöhen", sagte Starmer.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48), der das Treffen mit Starmer per Videoschalte leitete, warb für ein verstärktes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (63) sieht die Luftverteidigung zum Schutz der ukrainischen Bürger als besonders wichtig an.  © Kin Cheung/PA Wire/dpa

24. Februar, 14.01 Uhr: Merz - Ukraine-Krieg nur mit gemeinsamer Stärke zu beenden

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine den Zusammenhalt Europas beschworen.

Nur mit gemeinsamer Stärke werden man den Krieg beenden, schrieb der CDU-Politiker auf X. "Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal." Auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) betonte, der russische Präsident Wladimir Putin solle sich keine Illusionen machen, dass die Unterstützung für die Ukraine bröckeln könnte. 

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine den Zusammenhalt Europas beschworen.  © Kay Nietfeld/dpa

24. Februar, 13.56 Uhr: Kreml sieht Kriegsziele in der Ukraine nicht erreicht

Der Kreml hat eingeräumt, dass auch nach vier Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine die anfänglich gesteckten Aufgaben bisher nicht umgesetzt wurden.

"Vollkommen, ja, sind die Ziele bisher nicht erreicht, deshalb geht die militärische Spezialoperation weiter", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Militärische Spezialoperation ist die offizielle Bezeichnung Moskaus für den Krieg gegen das Nachbarland.

Zugleich sagte Peskow, dass Russland bereit sei, eine diplomatische Lösung bei den Verhandlungen mit der Ukraine zu finden. "Jetzt hängt alles von den Handlungen des Kiewer Regimes ab", sagte Peskow. Russland habe seine Bedingungen auf den Tisch gelegt, sie seien hinreichend bekannt.

24. Februar, 13.55 Uhr: Briten verabschieden neues Sanktionspaket gegen Russland

Die britische Regierung hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine neue Sanktionen verhängt.

Das Vereinigte Königreich stehe so lange, wie es nötig ist, an der Seite der Ukraine, sagte Premierminister Keir Starmer. Er würdigte die "unglaubliche Widerstandsfähigkeit" des europäischen Partners.

Das Sanktionspaket ist nach Angaben der Regierung das größte seit den frühen Monaten des Krieges. Es zielt insbesondere auf die Finanzierung der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Invasion. Mit Sanktionen belegt wurden unter anderem der Pipeline-Gigant PJSC Transneft sowie 175 Unternehmen und 48 Öltanker der sogenannten Schattenflotte. Zu dieser gehören meist ältere Schiffe, mit denen Russland nach westlichen Angaben versucht, Sanktionen zu umgehen.

24. Februar, 13.54 Uhr: Selenskyj drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat auf die Verabschiedung des milliardenschweren Kreditpakets der Europäischen Union für die Ukraine gepocht, das Ungarn derzeit blockiert.

"Dies ist eine echte finanzielle Garantie für unsere Sicherheit und unsere Widerstandsfähigkeit, und es muss umgesetzt werden", sagte Selenskyj in einer Videoansprache vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. "Ich danke allen, die daran arbeiten, dies möglich zu machen", fügte er hinzu.

24. Februar, 11.07 Uhr: Nato-Chef - Ukraine braucht wirksame Sicherheitsgarantien

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wirksame Sicherheitsgarantien für einen dauerhaften Frieden gefordert.

"Wenn die Kämpfe endlich aufhören, muss der Frieden Bestand haben", sagte Rutte im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Dafür brauche es starke ukrainische Streitkräfte und Sicherheitsgarantien von Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten, fügte der Niederländer hinzu.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte (59).  © Marijan Murat/dpa

24. Februar, 11.06 Uhr: Kriegs-Jahrestag - EU sichert Kiew weitere Unterstützung zu

Die Spitzen der Europäischen Union haben der Ukraine zum vierten Jahrestag des Beginns der russischen Vollinvasion weitere Unterstützung zugesichert.

"Wir bleiben der größte Geldgeber für die Ukraine", hieß es in einer Erklärung der EU zum Jahrestag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nahmen in Kiew an einer Gedenkzeremonie teil. Für eine Stärkung der Energiesicherheit der Ukraine werde an einem neuen Plan gearbeitet, um beschädigte Kraftwerke schneller zu reparieren und wieder ans Stromnetz zu bringen, hieß es.

Titelfoto: Kin Cheung/PA Wire/dpa

