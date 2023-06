Ukrainischer Soldat verfolgt Machtkampf in Russland mit massenweise Popcorn

In der Ukraine wird der Machtkampf in Russland mit großem Interesse verfolgt. Das demonstriert auch ein Video von der Front, das am Samstag viral ging.

Von Oliver Wunder

Ukraine - In der Ukraine wird der Machtkampf in Russland mit großem Interesse verfolgt. Das demonstriert auch ein Video von der Front, das am Samstag viral ging.

Wladimir Putin (70) wird zum Machtkampf herausgefordert. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa "Hast du Popcorn gekauft?", lautete die provokante Beschreibung dazu im Telegramkanal von Robert "Magyar" Brovdy (47). Der Soldat war früher Geschäftsmann. Kurz vor dem russischen Angriffskrieg trat er der Territorialverteidigung der Ukraine bei und hat eine Drohnen-Einheit gegründet, die sich "Magyar's Birds" nennt. Zuletzt war die Aufklärungstruppe 110 Tage bei den Kämpfen um Bachmut im Einsatz. Dass Brovdy auch Humor hat, zeigt er in seinem neuesten Video. Darin sitzt er auf der Ladefläche eines Wagens und schaut auf ein Tablet. In mehreren großen Behältern und auch in Munitionshülsen neben ihm liegt Popcorn. Ukraine Ukraine-Krieg im Liveticker: Teile der russischen Soldaten wechseln offenbar die Seiten! Unter der Ladefläche steht eine Coca-Cola-Kiste mit anscheinend selbstgebastelten Bomben, die von Drohnen abgeworfen werden können. Der 47-Jährige verfolgt ein Video auf dem Tablet, greift immer wieder in die Behälter und isst Popcorn. Was er sieht, sehen die Zuschauer nicht, sie bekommen aber Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin (62) und Wladimir Putin (70) nacheinander zu hören.

Video enthält angedeutete Kapitulation