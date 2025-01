450 Kilometer Reichweite: Spedition aus Hürth fährt jetzt mit Brennstoffzellen-Laster

Hürth - Wasserstoff-Lastwagen sind in NRW eine Seltenheit. Erst wenige Dutzend sind zugelassen. Am Mittwoch wurde einer Spedition aus Hürth (Rhein-Erft-Kreis) so ein Lkw offiziell zur Miete übergeben. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (47, Grüne) betont die Vorteile.