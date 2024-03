Klimaaktivisten blockieren Zufahrt zu Flüssiggas-Terminal

Das schwimmende LNG-Terminal liegt am Kai des Elbehafens Brunsbüttel Ports. © Marcus Brandt/dpa

An der Aktion beteiligten sich rund 30 Menschen, wie die Sprecherin der Gruppe am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Einige sitzen auf der Straße, andere in Schaukeln." An einer Brücke über die Straße hat die Gruppe vier Schaukeln angebracht.

Eine Sprecherin der Regionalleitstelle sprach hingegen von lediglich zwölf Beteiligten. "Wir versuchen, in Kooperationsgespräche zu kommen." Bislang gebe es aber keine Bereitschaft der Gruppe dazu.

Die Gruppe "Ende Gelände" fordert mit der Aktion den sofortigen Stopp der Importe von Flüssiggas. Zeitgleich mit der Gruppe in Brunsbüttel würden am Samstag Klimagruppen in insgesamt sechs Nordseeanrainerländern gegen fossile Infrastruktur und die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee demonstrieren, hieß es.