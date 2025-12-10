Mit KI den Nationalpark-Bewohnern auf der Spur

Bad Langensalza - Um biologische Vielfalt besser zu schützen, beteiligen sich die Nationalparks Harz und Hainich an einem speziellen Großprojekt.

Zum ersten Mal soll ein schutzgebietübergreifendes KI-gestütztes System aufgebaut werden. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Dabei sollen in insgesamt 13 deutschen Nationalparks und zwei Wildnisgebieten Daten aus Wildtierkameras und Aufnahmegeräten mittels Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden.

Es handle sich um ein bundesweit einzigartiges Vorhaben, mit dem so erstmals ein schutzgebietsübergreifendes KI-gestütztes Monitoringsystem aufgebaut werde, teilten die beiden Nationalparks mit.

Die eingesetzten Geräte sollen etwa Bewegungen von Tieren und Geräusche von Vögeln und Fledermäusen, aber auch von Forstmaschinen oder menschlichen Freizeitaktivitäten aufzeichnen.

Im Nationalpark Hainich hat ein Forschungsteam den Angaben nach bereits 71 Standorte mit Fotofallen und Messgeräten eingerichtet. "Diese verteilen sich abseits der Wanderwege über die gesamte Fläche des Schutzgebiets", so Nationalparkleiter Rüdiger Biehl.