Trinken für den guten Zweck: 4,25 Tonnen Kronkorken gesammelt
Jena – Beim Kommunalservice Jena (KSJ) sind im vergangenen Jahr insgesamt 4,25 Tonnen Kronkorken zusammengekommen.
Damit erzielte die Sammelaktion das zweitbeste Ergebnis seit ihrem Start im Jahr 2022. Der Erlös in Höhe von 970,02 Euro wurde jetzt der Naturschutzjugend Jena (NAJU) übergeben.
KSJ-Werkleiter Uwe Feige überreichte die Spende an Daniel Werner, Landesjugendkoordinator der NAJU Thüringen, in der NAJU-Landesgeschäftsstelle in Jena-Leutra.
Das Geld fließt in die Umweltbildungsarbeit sowie in den Betrieb des NaturErlebnisHauses Leutratal, einem Bildungszentrum für Kinder- und Jugendgruppen, in dem sie Tiere, Pflanzen und ökologische Zusammenhänge unmittelbar erleben können.
"Dieses Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken. Jeder einzelne Kronkorken zählt – zusammen entsteht eine wertvolle Unterstützung für die Umweltbildung", betonte Feige bei der Übergabe.
Hospiz Jena liefert über 400 Kilo Kronkorken
Daniel Werner bedankte sich bei allen Beteiligten: "Die Spende hilft uns, Kindern und Jugendlichen Natur direkt erlebbar zu machen. Gerade heute, wo Naturerfahrungen seltener werden, ist diese Arbeit wichtiger denn je."
Besonders hervorzuheben ist die größte Einzelspende: Das Hospiz Jena lieferte mehr als 400 Kilo Kronkorken. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Jena und Pößneck spendeten jeweils zwischen 130 und 180 Kilogramm. Außerdem trugen Vereine, Initiativen und regelmäßige Sammler zur Gesamtmenge bei.
Der KSJ übernimmt weiterhin die Arbeitskosten für die Verwertung der Kronkorken, die diesmal rund 650 Euro betrugen. Die Höhe der Spende richtet sich nach der aktuellen Schrottvergütung.
Für 2026 wird mit der Aktion für das Tierheim Jena gesammelt. Die Übergabe des Erlöses ist für Januar 2027 geplant. So wird nicht nur Recycling gefördert, sondern zugleich der Natur- und Umweltschutz vor Ort unterstützt.
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, KSJ