Trinken für den guten Zweck: 4,25 Tonnen Kronkorken gesammelt

Jena – Beim Kommunalservice Jena (KSJ) sind im vergangenen Jahr insgesamt 4,25 Tonnen Kronkorken zusammengekommen.

KSJ-Werkleiter Uwe Feige (l.) überreichte die Spende an Daniel Werner, Landesjugendkoordinator der NAJU Thüringen, in der NAJU-Landesgeschäftsstelle in Jena-Leutra. © KSJ

Damit erzielte die Sammelaktion das zweitbeste Ergebnis seit ihrem Start im Jahr 2022. Der Erlös in Höhe von 970,02 Euro wurde jetzt der Naturschutzjugend Jena (NAJU) übergeben.

KSJ-Werkleiter Uwe Feige überreichte die Spende an Daniel Werner, Landesjugendkoordinator der NAJU Thüringen, in der NAJU-Landesgeschäftsstelle in Jena-Leutra.

Das Geld fließt in die Umweltbildungsarbeit sowie in den Betrieb des NaturErlebnisHauses Leutratal, einem Bildungszentrum für Kinder- und Jugendgruppen, in dem sie Tiere, Pflanzen und ökologische Zusammenhänge unmittelbar erleben können.

"Dieses Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken. Jeder einzelne Kronkorken zählt – zusammen entsteht eine wertvolle Unterstützung für die Umweltbildung", betonte Feige bei der Übergabe.