Plan beschlossen: Bis dahin will Jena klimaneutral sein

Die Stadt Jena soll klimaneutral werden. Dafür wurde nun ein Klima-Aktionsplan beschlossen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Jena will bis 2035 klimaneutral werden. Ein entsprechender Klima-Aktionsplan wurde am Mittwoch im Stadtrat beschlossen. Anderthalb Jahre hätten Klimaschutzinitiativen, Fachleute und Bürger an dem Fahrplan gearbeitet, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Jena ist damit nach eigenen Angaben die erste Stadt in Thüringen mit einem entsprechenden Vorhaben.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (47, FDP) bezeichnete den Beschluss als ein wichtiges Signal für den Klimaschutz. Er ebne den Weg zu einer nachhaltigen Stadt.

Anstoß für den Aktionsplan war ein Bürgerbegehren, das im Juli 2021 in einen Stadtratsbeschluss mündete. In dem Prozess mit Arbeitstreffen, Workshops und Bürgerveranstaltungen seien rund 800 Vorschläge aus der Bevölkerung zu Klimaschutzmaßnahmen eingegangen, hieß es.

Nach der Einigung über das gemeinsame Ziel geht es in Jena jetzt an die praktische Umsetzung: Ein Katalog mit 73 Maßnahmen aus den Themenfeldern Gebäude und Quartiere, Unternehmen, Verwaltung, Mobilität, Energieversorgung und klimafreundliche Lebensweise soll abgearbeitet werden. Das größte Einsparpotenzial sieht Jena bei der Energieversorgung.