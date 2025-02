Schicksalhafter Gerichtsprozess: Klage bedroht Umweltschutz und Meinungsfreiheit

North Dakota (USA) - Ein Gerichtsprozess wird bald über die Zukunft der Umweltorganisation Greenpeace entscheiden. Laut Greenpeace selbst wird das Urteil nicht nur für den Umweltschutz , sondern auch für die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten eine große Rolle spielen.

Auch bei eisigen Temperaturen verteidigten die Aktivisten ihr Lager, um den Bau der Pipeline zu verhindern. © SCOTT OLSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Klage gegen die Naturschützer wurde vom Energieunternehmen "Energy Transfer" eingereicht. Der Prozess begann am gestrigen Montag an einem Gericht in North Dakota und soll sich über mehrere Wochen ziehen, wie BBC berichtet.

Es geht dabei um Proteste gegen die sogenannte "Dakota Access Pipeline", mit der das Unternehmen, seit der Unterstützung durch Präsident Donald Trump (78) während seiner ersten Amtszeit 2017, Öl fördert.

Tausende hatten damals versucht, mit Protesten den Bau der Pipeline in der Nähe des Standing Rock Sioux Reservats zu verhindern.

Bereits im Jahr 2016 begannen die Proteste, die sich bis zum Februar 2017 zogen, mit der Errichtung eines Lagers durch indigene Gruppen. Sie fanden ihr Ende, als Nationalgarde und Polizei das Protestlager räumten.