Umweltamt gibt Smog-Alarm! Deswegen solltet Ihr auf Sport im Freien verzichten

Dessau-Roßlau - Blauer Himmel, Sonnenschein und kaum Niederschlag - klingt doch eigentlich nach perfektem Winter-Wetter . Doch das ist auch einer der Gründe, weshalb in Deutschland derzeit Smog-Alarm herrscht!

Den größten Einfluss auf die Feinstaubwerte in der Luft hat jedoch das Wetter.

Allgemein ist in den Wintermonaten die Feinstaubbelastung in der Luft höher, da mehr Energie, zum Beispiel zum Heizen, genutzt wird. Zudem erhöhen sich auch die Emissionen aus dem Straßenverkehr.

Damit sich die Lage bessert, muss es einen Wetterumschwung und Regen geben. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Zurzeit befindet sich Deutschland in einem Hochdruckgebiet, was dazu führt, dass die Luftschichten in Bodennähe nur geringfügig untereinander ausgetauscht werden können. Dazu kommt, dass es die meiste Zeit windstill und trocken ist.

Der Feinstaub ist dadurch mehr oder weniger in den unteren Luftschichten eingeschlossen und kann nicht entweichen. Durch einen Wetterumschwung könnte sich die Situation aber schnell wieder entspannen. So bräuchte es ein Tiefdruckgebiet mit Niederschlag wie Regen oder Schnee.

Doch laut einer Prognose von "wetter.de" wird ein solcher Wetterumschwung in absehbarer Zeit nicht stattfinden.