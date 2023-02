Fragen an Leipziger Umwelt-Forscherin: Frau Professorin, leisten wir uns die Energiewende auf Kosten der Natur?

Leipzig - Mit Ausbruch des Ukrainekriegs und der daraus resultierenden Energiekrise ist die Energiewende stärker in den politischen Fokus gerückt. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Doch zu welchem Preis? Wachsen Windräder wie Pilze in unseren Wäldern? Zerstören Solarparks unsere Landschaften?

TAG24: Worauf kommt es vor allem an, damit die Energiewende umweltverträglich verlaufen kann?

Allerdings muss man sagen, dass man einen naturverträglichen Ausbau idealerweise auch an Vögeln oder Fledermäusen messen müsste. Das kann man aber nicht, weil dazu keine Daten da sind.

Prof. Dr. Daniela Thrän: Man kann schon sagen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung naturverträglich verläuft, weil die Faktoren, so wie wir sie messen können, eingehalten werden.

Ein wissenschaftliches Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig beschäftigte sich mit genau diesen Fragen. TAG24 sprach mit Prof. Dr. Daniela Thrän (54), Leiterin des UFZ-Departments Bioenergie.

Prof. Dr. Daniela Thrän: Die Städte müssen tatsächlich auch alle Möglichkeiten nutzen. In den Städten würde ich drei wesentliche Punkte sehen. Man sollte den Bioabfall als Biogas aufbereiten und nutzen. Das wird noch zu wenig gemacht.

Diese Systeme sind interessant, finden aber noch nicht so viel Anwendung. Es wäre eine Fehlentwicklung, wenn man solche neuen Möglichkeiten nicht nutzt. Und dann ist da die Frage: Wo sind die großen Chancen für die naturverträgliche Energiewende auch in den Städten?

Wenn wir zum Beispiel Solaranlagen in der Landschaft bauen, ist die Fläche quasi verbraucht. Da gibt es neue Systeme, die heißen Agri-PV. Diese ermöglichen, dass unter der Solaranlage noch weiterhin Landwirtschaft betrieben werden kann.

TAG24: Was sollte sich ändern?

Und bei Systemen mit Biomasse oder Biogas kann man sehen, dass über die letzten Jahre neben der Verstromung auch zunehmend Wärme daraus gewonnen wird. So wird aus dem gleichen Rohstoff mehr Energie gewonnen.

Prof. Dr. Daniela Thrän: Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen werden vor allem neben Autobahnen oder an Bahngleisen aufgestellt. Das ist positiv, weil dort der Naturverträglichkeit sowieso Grenzen gesetzt sind.

TAG24: In welchen Bereichen läuft es bisher vorbildlich?

Prof. Dr. Daniela Thrän: Ja, es ist möglich. Strom wird dabei der Energieträger der Zukunft sein, vor allem aus Sonne und Wind. Dabei brauchen wir E-Mobilität, wo es geht, und beim Heizen Wärmepumpen. Aber am Ende werden wir die Energiewende nur schaffen, wenn wir weniger Energie verbrauchen.

Durch die Ukrainekrise hat man aber auch erkannt, dass erneuerbare Energien ein Standortvorteil sind. Da Regionen mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien weniger stark von den hohen Preisen betroffen waren. Das wird in Zukunft noch wichtiger werden.

Wollen wir das 2-Grad-Ziel von Paris noch schaffen, bleiben uns weniger als zehn Jahre. Wir brauchen also die Energiewende um jeden Preis. Dabei müssen Sonne und Wind einen großen Anteil liefern, auch weil sie gut bezahlbar sind. Dafür hat man sich nun darauf verständigt, dass alle Länder zwei Prozent ihrer Fläche zur Verfügung stellen müssen.

Prof. Dr. Daniela Thrän: Eigentlich hat man in den 1990er-Jahren schon erkannt, dass man die Energiewende dringend braucht, um das Klima zu schützen.

2020 standen über acht Prozent aller Windräder in Wäldern. Für die Natur ist das kein optimaler Zustand, aber der dichten Besiedlung in Deutschland geschuldet. © imago images/Westend61

Wie steht es um die Energiewende in Sachsen? Die Expertin konstatiert deutlichen Aufholbedarf.

So haben nur Thüringen und Baden-Württemberg (neben Saarland und den Stadtstaaten) weniger Windenergieanlagen (WEA) als Sachsen (2020: 879 WEA mit 1,267 MW), dafür aber mehr installierte Leistung.

Immerhin: Bei der Sonnenenergie bewegt sich Sachsen mit 412 Flächen-Anlagen und 920 MW installierter Leistung (Stand 2020) im Mittelfeld.

Der umweltfreundliche Ausbau finde hingegen in Deutschland in allen Bundesländern gleichermaßen Beachtung, erklärt Expertin Thrän.

Aber: Ein zunehmender Zubau von Erneuerbaren ist vor allem in Gebieten mit geringem Schutzstatus (Naturparks und Landschaftsschutzgebiete) zu beobachten.

In Sachsen finden sich zum Beispiel 61 Windenergieanlagen in Schutzgebieten, davon die überwiegende Zahl in Naturparks und Landschaftsschutzgebieten. Der Abstand von WEA beträgt im Mittel 950 Meter zu Schutzgebieten und wird mit steigendem Schutzstatus deutlich größer.

In sächsischen Wäldern finden sich kaum Anlagen. Bei Photovoltaik-Freiflächen befinden sich etwa 87 Hektar in Schutzgebieten, auch hier meist in Naturparks und Landschaftsschutzgebieten.