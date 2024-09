09.09.2024 17:50 23.827 Drama im Plattenbauviertel: Junge fällt aus 4. Stock - Klinik!

Von Eric Hofmann

Hoyerswerda - Tragödie in Hoyerswerda: Am frühen Freitagnachmittag stürzte dort ein Junge (12) über das unversehrte Geländer vom Balkon. Glücklicherweise überlebte er das Unglück. Allerdings musste er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Vom Balkon in der vierten Etage stürzte ein Junge (12) auf die Wiese. © Blaulichtreport Lausitz Gegen 13.35 Uhr waren die alarmierten Rettungskräfte zum Plattenbau in der Ferdinand-von-Schill-Straße geeilt. Auf der Wiese hinter dem langgezogenen Wohnblock lag ein junger Vietnamese, war schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber wurde angefordert, landete in der Nähe und brachte den Jungen, um den sich bereits Sanitäter gekümmert hatten, in ein Krankenhaus. Unglück Grauenhafte Puma-Attacke: Großkatze fällt Kind (5) bei Picknick an Ersten Vernehmungen nach soll sich der Schwerverletzte, ehe er vom Balkon der vierten Etage stürzte (etwa zehn Meter Höhe!), als einziges Kind in der Wohnung aufgehalten haben. Nun muss die Polizei klären, was zuvor genau auf dem Balkon geschehen war und wieso der Junge dort herunterfallen konnte. Dazu hat der Revierkriminaldienst in Hoyerswerda die Ermittlungen aufgenommen. Auch wird geprüft, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. In diesem Block geschah das Unglück. © Blaulichtreport Lausitz Erst im April dieses Jahres war in Zittau ein Mädchen (4) aus einem Fenster in ebenfalls rund zehn Metern Höhe gestürzt. Auch dieses Kind hatte der Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Blaulichtreport Lausitz