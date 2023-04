17-Jährige stirbt in der Schule, zuvor übergibt sie sich mehrere Tage

Hurricane (USA) - In den USA ist ein Mädchen an einer Schule zusammengebrochen. Offenbar hatten Mitarbeiter der Bildungseinrichtung ihr zuvor die notwendige Hilfe verwehrt. Dabei gab es hinreichend Anzeichen, dass mit der Gesundheit der 17-Jährigen etwas nicht stimmte.

Taylor Goodridge starb am 20. Dezember vergangenen Jahres. Eine neu veröffentlichte Autopsie ergab, dass der Tod des Teenagers an der "Diamond Ranch Academy" in Hurricane im US-Bundesstaat Utah - ein therapeutisches Internat mit stationärem Behandlungszentrum für Jugendliche mit psychischen Problemen - das Ergebnis einer schweren Infektion war, die normalerweise mit Antibiotika behandelt werden muss.

Doch die Mitarbeiter der Schule hatten es wohl versäumt, Goodridge die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen, die sie dringend brauchte, nachdem sie sich bereits seit mehreren Tagen übergeben hatte, berichtet NBC News.

Laut dem Autopsiebericht, der im April erstellt wurde, starb die junge Frau an Peritonitis, also einer Bauchfellentzündung. Diese schwere Erkrankung wird durch Infektionen, nach einer Verletzung der Bauchdecke oder der inneren Organe hervorgerufen und muss schnell mit Antibiotika, manchmal auch mit einer Operation, behandelt werden.

Zu den Symptomen gehören unter anderem Müdigkeit, Erbrechen und ein aufgeblähter Bauch, worüber auch Taylor Goodridge vor ihrem Tod geklagt habe.

In ihrem Fall war es laut Autopsiebericht eine Infektion, die zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung führte und sich auf die lebenswichtigen Organe des Mädchens ausgebreitet und schließlich deren Versagen verursacht hatte.