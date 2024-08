12.08.2024 17:07 3.677 23-Jähriger springt im Schwimmbad vom Zehner, wenig später ist er tot!

In Bremen ist ein 23-Jähriger am heutigen Montag in einem Schwimmbad ums Leben gekommen, nachdem er vom Zehnmeterbrett gesprungen war.

Von Bastian Küsel

Bremen - Schrecklich! Am heutigen Montag ist ein 23-jähriger Mann in Bremen während eines Schwimmbadbesuchs ums Leben gekommen. In Bremen ist ein 23-Jähriger am heutigen Montag in einem Schwimmbad ums Leben gekommen, nachdem er vom Zehnmeterbrett gesprungen war. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa Laut der Polizei sprang der junge Mann gegen 14.50 Uhr vom Zehnmeterbrett ins Wasser. Er tauchte zwar wieder auf, machte aber "unsichere Schwimmbewegungen". Helfer zogen den 23-Jährigen aus dem Wasser. Als sich sein Gesundheitszustand anschließend sichtlich verschlechterte, wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen vorgenommen. Die Versuche waren jedoch erfolglos, der junge Mann verstarb noch vor Ort - die genaue Todesursache ist dabei noch ungeklärt. Wie es zu dem tragischen Unglück in dem Schwimmbad an der Franz-Böhmert-Straße kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.

