20.08.2023 15:34 5.579 25-Jähriger gerät in Mähdrescher: Not-OP mitten auf dem Acker

In Hohen Luckow (Landkreis Rostock) geriet am Samstag ein 25-jähriger Mann in einen Mähdrescher und verletzte sich schwer.

Von Oliver Wunder, Nora Petig

Hohen Luckow - In Hohen Luckow (Landkreis Rostock) geriet am Samstag ein 25-jähriger Mann in einen Mähdrescher und verletzte sich schwer. Die Einsatzkräfte versuchten vergeblich den Mann aus dem Mähdrescher zu befreien. © Stefan Tretropp Wie die Polizei mitteilte, wollte der 25-Jährige gegen 16 Uhr den halbvollen Bunker eines Mähdreschers entleeren. Dabei habe er festgestellt, dass eine Zuführung durch Getreide verstopft war. Bei dem Versuch dieses wieder zu entfernen, geriet der 25-Jährige unglücklicherweise und aus noch unbekannter Ursache mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken, so die Polizei weiter. Noch vor Ort sei er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen durch ein ärztliches Notfallteam versorgt worden. Nach TAG24-Informationen musste ein Operations-Team aus der Uniklinik Rostock eingeflogen werden. Bilder zeigen, dass auf dem Acker ein mobiler OP-Saal eingerichtet wurde. Dem 25-Jährigen mussten beide Beine amputiert werden. Es sei zwei Stunden nicht gelungen, den Mann aus der Maschine zu befreien. Daher griffen die Retter zu dem extrem drastischen Schritt. Danach wurde der Verletzte für die weitere Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Erstmeldung: 8.32 Uhr. Aktualisiert: 15.34 Uhr.

Titelfoto: Stefan Tretropp