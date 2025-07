Drei Menschen nach Explosion in Holz-Fabrik vermisst

Fremont (Nebraska/USA) - Nach einer Explosion in einer Fabrik für Holzpellets im US-Bundesstaat Nebraska werden drei Menschen vermisst.

Alles in Kürze

Die Fabrik ist nach der Explosion einsturzgefährdet. © Chris Machian/Omaha World-Herald/AP/dpa

Die Explosion ereignete sich am Dienstag in den Produktionshallen des Kraftstoffpellets-Herstellers "Biofuels Inc.", wie der US-Sender "ABC" berichtete.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Kleinstadt Fremont, Joey Spellerberg, befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks drei Menschen in dem Gebäude.

Während die Flammen inzwischen zum großen Teil gelöscht werden konnten, werden die drei noch immer vermisst.

Erschwert wird die Suche nach möglichen Überlebenden zudem durch die bestehende Einsturzgefahr der Fabrik. Warum es zur Explosion kam, ist bisher nicht bekannt.