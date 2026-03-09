50-Meter-Müllberg begräbt mehrere Menschen unter sich: Mindestens fünf Tote

Jakarta (Indonesien) - Bei einem Erdrutsch auf einer der größten Müllhalden der Welt am Rand der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere würden noch vermisst, teilten die örtlichen Rettungsdienste mit.

Rettungskräfte suchen auf der Mülldeponie weiterhin nach Vermissten. © BASARNAS via AP/dpa

Das Unglück ereignete sich am Sonntag auf der riesigen Abfallentsorgungsanlage Bantargebang in der Satellitenstadt Bekasi.

Bantargebang nimmt täglich Tausende Tonnen Abfall aus der indonesischen Hauptstadt auf. Jakarta ist laut einem UN-Bericht aus dem vergangenen Jahr mittlerweile die bevölkerungsreichste Stadt der Welt - in der Metropolregion leben etwa 42 Millionen Menschen.

Rund um das weitläufige Gelände der Deponie arbeiten zahlreiche informelle Müllsammler und Kleinhändler.

Sie sind bei solchen Unglücken besonders gefährdet.