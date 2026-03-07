Deutscher Skitourengänger verunglückt in Tirol tödlich

Innsbruck - Bei einer Skitour in Tirol ist ein Deutscher Tourist tödlich verunglückt.

Ein Ausflug in die Tiroler Berge ist für einen Mann aus Bayern mit dem Tod geendet. (Symbolbild) © Jürgen Masching/News5/dpa

Der 43-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau (Bayern) war am Samstagmorgen mit einem 51-jährigen Begleiter auf den 2341 Meter hohen Berg Thaneller im Bezirk Reutte gestiegen, wie die Polizei Tirol berichtete.

Gegen 9.30 Uhr erreichten sie demnach den Gipfel, wo sie rund eine Stunde lang Rast machten.

Anschließend hätten die beiden über die Nordrinne talwärts fahren wollen.

Der Jüngere sei gegen 11.35 Uhr auf knapp 2000 Metern Höhe im steilen Gelände gestürzt, rund 370 Meter abwärts gefallen und dabei zu Tode gekommen.