54-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Durbach - Bei einem Arbeitsunfall in einem metallverarbeitenden Betrieb ist ein 54-Jähriger in Durbach (Ortenaukreis) tödlich verunglückt .

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann wurde demnach in der Firma an der Obertalstraße am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf dem Boden liegend von einem Kollegen aufgefunden, wie die Polizei Offenburg mitteilte.

Ein alarmierter Notarzt konnte gegen 15 Uhr nur noch den Tod feststellen.