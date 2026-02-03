Extrem-Radler stirbt auf Tour zu einem der kältesten Orte der Welt

Jakutsk (Russland) - Es war ein verrückter Plan: im Winter 900 Kilometer mit dem Fahrrad durch den kältesten Teil Sibiriens . Doch der polnische Extremsportler Adam Borejko hat es nicht geschafft.

Die Fahrt zum kältesten Ort der Welt wurde Adam Borejko zum Verhängnis. (Symbolbild) © Montage: Sergei Chirikov/dpa, Rettungsdienst Jakutien

Borejko wurde auf halber Strecke in dem Ort Chandyga tot in seinem Hotel aufgefunden, wie der russische Katastrophenschutz in der ostsibirischen Republik Sacha (Jakutien) mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Borejko war, wie aus seinem Blog auf Instagram hervorgeht, am 25. Januar in der Hauptstadt Jakutsk gestartet. Dort herrschen derzeit etwa 35 Grad Frost.

Ziel des Polen war das Dorf Oimjakon, das als einer der kältesten dauerhaft bewohnten Orte der Erde gilt.

Im Jahr 1933 wurden dort 67,8 Grad Frost gemessen. In den ersten Februartagen dieses Jahres war es in Oimjakon nachts minus 39 Grad kalt.