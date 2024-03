73-jährige Frau tödlich von Zug erfasst, Lokführer kriegt nichts mit

Grabow - Am Samstag ist eine 73-jährige Frau mutmaßlich von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Umstände ihres tragischen Todes geben allerdings Rätsel auf: Kein Lokführer, der an dem Tag auf der betroffenen Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg unterwegs war, will eine Kollision wahrgenommen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.