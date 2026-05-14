"Ich liebe dich" waren seine letzten Worte: Solo-Wanderer stirbt bei dramatischem Angriff
West Glacier (Montana) - Ein US-Amerikaner (†33) liebte das Abenteuer – doch genau das wurde ihm Anfang Mai zum Verhängnis.
Wie der Glacier-Nationalpark berichtet, war Anthony Pollio am 3. Mai gegen 20 Uhr in dem Naturreservat zu einer Wanderung aufgebrochen, als plötzlich der Kontakt zu ihm abriss.
Sein Vater, Arthur Pollio, meldete ihn schließlich als vermisst, nachdem er den 33-Jährigen nicht mehr erreichen konnte.
Im Gespräch mit NBC6 verriet dieser die letzte Nachricht seines Sohnes: "Papa, ich wandere gerade einen Berg hinauf. Es ist hier draußen wild … Ich liebe dich, Papa."
Drei Tage später, am 6. Mai, fanden Such- und Rettungsteams entlang des Mount-Brown-Trails persönliche Gegenstände des US-Amerikaners.
Anthony Pollio wurde tot im Gebüsch aufgefunden
Gegen 12 Uhr folgte die traurige Nachricht: Die Leiche des 33-Jährigen wurde abseits des Trails im Gebüsch entdeckt.
Laut der Pressemitteilung des Parks wies der Körper Verletzungen auf, die auf einen Bärenangriff hindeuten, der tödlich endete. Der genaue Hergang wird derzeit untersucht.
Der betroffene Wegabschnitt ist derzeit gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Anthony Pollio, JOSH EDELSON / AFP