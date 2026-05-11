Kind (†4) mit Laufrad von Zug erfasst: Ermittlungen dauern weiter an

Sipplingen - Nach dem Tod eines vierjährigen Kindes an einem Bahnübergang am Bodensee gehen die Ermittler der Ursache des Unglücks nach. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Hergang.

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unglück am Bahnübergang in Sipplingen dauern an. © Reinert/swd-medien/dpa

Trotz einer Notbremsung hatte ein Regionalexpress am Samstag kurz vor 19.30 Uhr das Kind erfasst. Die Vierjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb das Mädchen in der Nacht an seinen Verletzungen.

Das Mädchen hatte den Übergang in der Ortsmitte von Sipplingen nach Polizeiangaben mit seinem Laufrad überquert, als die Schranken bereits geschlossen waren.

Der Bahnübergang war laut den Ermittlern mit sogenannten Halbschranken ausgestattet. Das bedeutet, dass die Schranken lediglich über die Hälfte der Fahrbahn reichen und nicht auch die Gegenspur versperren. Die Eltern des Mädchens seien zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe gewesen, sagte ein Polizeisprecher.