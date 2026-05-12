Schreckliches Unglück! Bundespolizist wird bei Schießtraining von Kugel getroffen und stirbt

Oldenburg in Holstein - Schreckliches Unglück! Bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein ist eine Person ums Leben gekommen.

Bei einer Schießübung in Schleswig-Holstein ist ein Bundespolizist tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagvormittag erklärten, handelte es sich bei dem Opfer um einen Angehörigen von Spezialkräften der Bundespolizei.

Der Vorfall hatte sich am Montagabend ereignet.

Unmittelbar nach dem Unglück begannen die Behörden mit den Ermittlungen und der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen.