Albtraum im Paradies: Rettungsschwimmer von Hai schwer verletzt
Hawaii - Ein Rettungsschwimmer wurde an einem beliebten Strand auf Hawaii von einem Hai attackiert und liegt seitdem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Wie seine Mutter Rose Keaweamahi-Hoovler auf GoFundMe berichtet, wurde Chance Swanson am 5. November beim Surfen in der Bucht von Kuhio, "Hanalei Bay", auf der hawaiianischen Insel Kauai von einem Tigerhai brutal angegriffen.
Der 33-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Bein und verlor große Mengen Blut.
Ersthelfer entdeckten ihn blutüberströmt und bewusstlos im Wasser, versorgten ihn noch am Strand medizinisch und verhinderten damit womöglich Schlimmeres.
Swanson wurde anschließend per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er umgehend operiert wurde. Er überlebte zwar den Angriff, doch sein Genesungsweg wird lang und beschwerlich sein.
Chance Swansons Krankenversicherung übernimmt nur einen Teil der Behandlungskosten
Da seine Versicherung nur einen Teil der Behandlungskosten übernimmt, sieht sich der junge Surfer nun mit hohen finanziellen Belastungen konfrontiert.
Auf der GoFundMe-Seite beschreibt seine Mutter ihn als "immer fröhlich und mit einem Lächeln im Gesicht" und bittet um finanzielle Unterstützung für seinen Genesungsweg. Mittlerweile sind bereits 155.472 US-Dollar (rund 134.382 Euro) zusammengekommen.
Am Samstag gab Rose Keaweamahi-Hoovler ein Update. Der Beatmungsschlauch ihres Sohnes sei inzwischen entfernt worden, sodass Chance selbstständig atmen und ein wenig sprechen könne. Für Sonntag sei zudem eine weitere Operation geplant, bei der die durchtrennten Nerven repariert und alle Wunden gespült werden sollen. Insgesamt stünden ihm noch drei weitere Eingriffe bevor, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann.
Laut Hawaii News Now bleibt seine Familie trotz der schweren Verletzungen und des langen Genesungswegs zuversichtlich, dass Chance die Situation mit seiner Stärke meistern wird.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/surz, GoFundMe/Support Chance Swanson's Shark Attack Recovery