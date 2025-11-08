Albtraum im Paradies: Rettungsschwimmer von Hai schwer verletzt

Hawaii - Ein Rettungsschwimmer wurde an einem beliebten Strand auf Hawaii von einem Hai attackiert und liegt seitdem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Chance Swanson zog sich bei dem Haiangriff schwere Verletzungen am linken Bein zu. (Symbolbild) © 123rf/surz

Wie seine Mutter Rose Keaweamahi-Hoovler auf GoFundMe berichtet, wurde Chance Swanson am 5. November beim Surfen in der Bucht von Kuhio, "Hanalei Bay", auf der hawaiianischen Insel Kauai von einem Tigerhai brutal angegriffen.

Der 33-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am linken Bein und verlor große Mengen Blut.

Ersthelfer entdeckten ihn blutüberströmt und bewusstlos im Wasser, versorgten ihn noch am Strand medizinisch und verhinderten damit womöglich Schlimmeres.

Swanson wurde anschließend per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er umgehend operiert wurde. Er überlebte zwar den Angriff, doch sein Genesungsweg wird lang und beschwerlich sein.