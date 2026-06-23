Amateurfußballer bricht sich im Pool das Genick: Deshalb lebt er noch

Palma de Mallorca - Sein Schicksal bewegt die Menschen: Amateurfußballer Max Dettmann (19) vom schleswig-holsteinischen Verbandsligisten MTV Ahrensbök brach sich beim Sprung in einen Pool auf Mallorca das Genick - und überlebte. Doch wie war das möglich?

Amateurfußballer Max Dettmann (19) brach sich vor einer Woche auf Mallorca das Genick. © TikTok/max.de23

Seitdem er auf der Lieblingsinsel der Deutschen im Krankenhaus liegt, hält der 19-Jährige seine Community via TikTok auf dem Laufenden. Mit seinen Videos erreicht der Nachwuchskicker Millionen Menschen, die Anteilnahme und das Interesse an seinem Fall sind riesig.

Viele Follower stellten sich vor allem die Frage, wie der Lübecker den dramatischen Pool-Unfall am vergangenen Dienstag überleben konnte - ein Genickbruch sei doch gleichbedeutend mit dem Tod, so ihre Überzeugung.

"Also die Definition von einem Genickbruch ist der Bruch eines Halswirbels. Das bedeutet, das ist erst mal nicht lebensbedrohlich. Das Lebensbedrohliche daran ist, dass an den Halswirbeln Rückenmark und wichtige Nervenstränge entlanglaufen und diese schnell beschädigt sein können", klärte Dettmann nun in einem Video auf.

Dies könne unter anderem zu Atemstillstand führen, so der Fußballer. Er habe jedoch "enormes Glück" gehabt, weder Rückenmark noch Nerven seien in seinem Fall beschädigt worden. "Deswegen konnte ich jetzt auch schon nach so wenigen Tagen wieder aufstehen und alles spüren", verdeutlichte er.