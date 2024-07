17.07.2024 22:00 899 Auto rast in Pariser Restaurant: Ein Toter, mehrere Verletzte und etliche unter Schock

In einem Pariser Restaurant ist ein Auto am Mittwoch in die Außenterrasse gekracht. Ein Mensch starb, weitere wurden schwer verletzt.

Paris - In Paris ist ein Auto in die Terrasse eines Restaurants gerast, wobei ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden sind. Zahlreiche Rettungsfahrzeuge parkten am Mittwoch nahe des Restaurants. © Ian Langsdon/AFP/dpa Die Polizei gehe bislang von einem Unfall aus, berichteten die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV unter Verweis auf erste Ermittlungen. Demnach fuhr der Wagen am frühen Abend mit hoher Geschwindigkeit in die Außenterrasse eines Restaurants im 20. Stadtbezirk. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen, es habe drei lebensgefährlich Verletzte und drei Leichtverletzte gegeben. Alle Opfer seien Gäste des Restaurants gewesen. Unglück Nach schwerem Arbeitsunfall: Teenager stirbt im Krankenhaus Rund 20 unmittelbare Augenzeugen erlitten einen schweren Schock. Der Fahrer sei geflohen und der Beifahrer festgenommen worden. Dieser habe unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden, berichteten die Zeitung und der Sender unter Verweis auf die Polizei. Kurz vor Start der Olympischen Spiele in Paris gibt es eine erhöhte Wachsamkeit der Ordnungskräfte vor möglichen Anschlägen. Polizei und Militär zeigen in der Stadt massiv Präsenz.

Titelfoto: Ian Langsdon/AFP/dpa