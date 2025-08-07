Touristenboot kentert vor Küste: Zwei Urlauber sterben

Denpasar (Indonesien) - Vor der indonesischen Insel Bali ist erneut ein Touristenboot gekentert. Mindestens zwei Urlauber aus China kamen nach Angaben der örtlichen Such- und Rettungsdienste ums Leben, ein Indonesier wird noch im Meer vermisst. Das Schnellboot Dolphin II war auf dem Weg von der Insel Nusa Penida - einem beliebten Ausflugsziel, das für seine Strände und Korallenriffe bekannt ist - zum Hafen von Sanur.

In der Nähe der Hafeneinfahrt lief das Schiff auf Grund und kenterte. 75 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder waren an Bord. © Dicky Bisinglasi/XinHua/dpa

Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) sei es plötzlich in der Nähe der Hafeneinfahrt auf Grund gelaufen und gekentert, sagte Behördensprecher I Nyoman Sidakarya.

An Bord waren 75 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder.

Die meisten waren ausländische Touristen, vor allem aus China und Australien. Der australischen Regierung zufolge wurden mindestens fünf Australier verletzt. Was das Unglück verursacht hat, wird noch untersucht.

Zuletzt war es in Indonesien mehrmals zu tödlichen Unfällen im Meer gekommen. Im März war ein Touristenboot, das ebenfalls von Nusa Penida auf dem Weg nach Bali war, bei hohem Wellengang gekentert.

Eine australische Urlauberin kam ums Leben.