17.09.2023 18:30 545 Autofahrer schläft am Steuer ein und verwüstet veganes Restaurant

Von Simone Bischof

Wohlen (Schweiz) - In Wohlen in der Schweiz ist am Sonntagmorgen ein 19-Jähriger während der Fahrt am Steuer seines Mercedes' eingeschlafen und in ein veganes Restaurant gerast. In der Schweiz raste am Sonntagmorgen ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes in ein Restaurant. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. © Screenshot Instagram/vegano_wohlen Für den Autofahrer gab es im wahrsten Sinne des Wortes ein böses Erwachen. Wie der Schweizer Blick berichtet, krachte der Mann gegen 6.45 Uhr mit voller Wucht in das Lokal, das dabei komplett verwüstet wurde. Doch auch das Gebäude selbst wurde durch den Unfall besonders schlimm in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Polizei erwischte der Sportwagen einen tragenden Pfeiler des Hauses. Es besteht Einsturzgefahr! Außerdem wurden Mauerteile über den gesamten Außenbereich des Gasthauses verstreut. Unglück Tragisches Unglück auf Plantage! Erntehelfer wird unter Trecker eingeklemmt und stirbt Weil die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist, musste die Feuerwehr es behelfsmässig abstützen. Aus Sicherheitsgründen dürfen derzeit weder das Restaurant noch die darüber gelegenen Mietwohnungen betreten werden. Fachleute werden in den nächsten Tagen das Ausmaß des Schadens bewerten. Der Fahrer blieb unverletzt. Er hatte einen Führerschein auf Probe, den ist er nun los. Am Mercedes entstand Totalschaden. Auf seiner Instagram-Seite teilte das betroffene Restaurant Fotos vom Unglück und verkündete, dass es vorübergehend geschlossen bleibt. Ob es je wieder öffnen wird, ist ungewiss.

Titelfoto: Screenshot Instagram/vegano_wohlen