Bauklotz liegt seit drei Jahren unter Schrank: Der Grund ist kaum zu ertragen

Georgia (USA) - Vor beinahe drei Jahren kullerte einem Jungen namens Briggs ein kleiner gelber Holzklotz beim Spielen unter den Schrank im Wohnzimmer. Dass er heute noch immer am selben Platz liegt, hat einen herzzerreißenden Grund, den die Mutter des Kindes auf Instagram teilte.

Alles in Kürze

Vor fast drei Jahren vergaß ein Kind diesen Bauklotz unter einem Schrank. Seine Mutter kann ihn nach seinem Tod nicht wegräumen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/she_who_prays

Meshea Ingram (34) aus Georgia wird es wohl nie übers Herz bringen, den leuchtend gelben Klotz mit dem Buchstaben "C" jemals wegzuräumen. "Briggs hat ihn dort gelassen", schreibt sie in einem Instagram-Post, wo sie die traurige Wahrheit über das Spielzeug enthüllt.

Der Bauklotz ist heute eine kleine aber umso schönere Erinnerung an ihren kleinen Sohn, der am 22. Juli 2022 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam.

Der Junge war nahe dem Haus seiner Großeltern in Alabama in einen See gefallen und ertrunken.

"Ich ging kurz weg, um zu saugen, und innerhalb weniger Augenblicke, Sekunden, war er weg", erinnert sich Mutter Meshea an den Tag, der ihr Leben für immer verändern sollte.