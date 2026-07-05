Blutige Partynacht in Essen: Massenschlägerei mit Stichwaffen endet für Mann tödlich

Essen - Im Zentrum der Stadt Essen lieferten sich mehrere Feiernde auf der Girardetstraße in der Nacht zum Sonntag eine brutale Auseinandersetzung. Infolge der Massenschlägerei wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eingetroffen war, zeigte sich ein Bild der Verwüstung. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die zuständige Polizei gegenüber der BILD mitteilte, ereignete sich der erschreckende Vorfall gegen 2.25 Uhr. Demnach hatten zuvor rund 150 Personen in einem gemieteten Raum gefeiert, bevor die Situation eskalierte.

Mehrere Feierwütige sollen sich vor dem Girardethaus versammelt und gegenseitig angegriffen haben. Die Behörden bestätigten demnach, dass bei der Auseinandersetzung Stichwaffen zum Einsatz kamen – darunter Messer und Macheten.