Nissan rast in Imbiss: 77-jähriger Standbesitzer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Los Angeles - Ein schwerer Verkehrsunfall in Los Angeles hat das Leben einer kompletten Familie schlagartig auf den Kopf gestellt: Der Straßenhändler Arnulfo Hernandez (77) arbeitete gerade an seinem Tamale-Stand, als aus dem Nichts plötzlich ein Auto in seinen Imbiss knallte.

Der Standbesitzer Arnulfo Hernandez (77) wurde vor rund zwei Wochen in Los Angeles von einem Auto erfasst. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Yoceline Hernandez

Wie die zuständige Polizeibehörde dem Newsportal PEOPLE mitteilte, ereignete sich das Unglück am 20. Juni gegen 9.52 Uhr (Ortszeit) in Nähe der Maple Avenue. Demnach kam ein schwarzer Nissan Sentra von der Straße ab und erfasste infolgedessen zwei Fußgänger - beide wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Vorfall erlitt Arnulfo mehrere Knochenbrüche, darunter eine Hüftfraktur, die eine sofortige Operation erforderlich machte. Seit fast zwei Wochen befindet sich der 77-Jährige nun in einer Klinik, um sich von dem erschreckenden Vorfall zu erholen.

Auch der Enkel des Mannes meldete sich zu Wort und schilderte die Sekunden vor dem Zusammenstoß: "Die Fahrerin geriet ins Schlingern und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie mit einem Auto zusammen und fuhr dann geradeaus weiter, direkt gegen den Bordstein, und dort erfasste sie meinen Opa und einen anderen Mann."

Er habe die Vermutung, dass die Frau zum Zeitpunkt des Vorfalls am Smartphone war - seitens der Polizei wurde das jedoch nicht bestätigt.

"Es ist traurig, ihn so zu sehen. Aber ich hoffe, er erholt sich vollständig und kann wieder laufen, und unsere Familie kann dann wieder ein friedliches Leben führen", ergänzte Arnulfos Enkel. Bis zu seiner vollständigen Genesung werde es jedoch voraussichtlich noch mehrere Monate dauern.