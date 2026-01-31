Trauer um Charity Pierce (†50): "Mein Leben mit 300 Kilogramm"-Teilnehmerin tot

Cedar Rapids (USA) - Traurige Nachrichten aus der US -amerikanischen Show-Welt! Die "Mein Leben mit 300 Kilogramm"-Teilnehmerin Charity Pierce (†50) ist am Dienstag in einem Hospiz verstorben.

Charity Pierce (†50) erlitt infolge eines schweren Sturzes 2001 ein Lymphödem - mit dem sie bis zu ihrem Tod zu kämpfen hatte. © Facebook/Screenshoot/Charity Pierce

Die TLC-Bekanntheit litt nach Angaben ihrer Familie unter zahlreichen Erkrankungen. So kämpfte die 50-Jährige unter anderem gegen chronische Schwellungen und Flüssigkeit in der Lunge, teilte TMZ mit.

Doch nicht nur diese Krankheiten erschwerten ihr den Alltag. Im Dezember 2019 wurde bei Charity Nierenkrebs festgestellt - ein Schock für die ganze Familie. Nur wenige Monate später wurde die betroffene Niere operativ entfernt, berichtete Daily Mail.

Ihr gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich von Zeit zu Zeit jedoch so sehr, dass sie vor rund ein bis zwei Monaten in ein Hospiz gebracht wurde. Wie Charitys Angehörigen TMZ erklärten, sei die 50-Jährige gegen 1.20 Uhr (Ortszeit) im Beisein ihrer Familie verstorben.

Auf Facebook bestätigte Charitys Tochter Charly Jo den Tod der TV-Bekanntheit und widmete ihr einige bewegende Worte. "Eigentlich wollte ich es nicht posten, aber das ständige Telefonieren und das SMS-Schreiben bringt meinen Kopf zum Glühen", erklärte sie.

Charly machte deutlich, dass ihre Mutter nun bei ihren verstorbenen Liebsten sei. "Flieg hoch, Mama - ich hoffe du weißt, wie sehr ich dich liebe", schrieb sie.

In den vergangenen Tagen nahmen auf Social Media noch einmal zahlreiche Menschen von der 50-Jährigen Abschied und teilten einige TV-Momente von Charity.