Schnee-Ausflug endet tragisch: Familienvater stirbt beim Schlittenfahren

Tulsa (USA) - Eigentlich sollte es ein wunderschöner Tag im Schnee werden - doch für einen US -amerikanischen Familienvater endete der Ausflug tragisch .

Nathan Phillips erlitt beim Schlittenfahren mit seinen Kindern plötzlich einen Herzstillstand. © Facebook/Screenshot/Shannon Phillips

Wie auf der GoFundMe-Kampagne berichtet wird, starb der Familienvater Nathan Phillips am 24. Januar an einem plötzlichen Herzstillstand beim Schlittenfahren mit seinen Kindern.

Die Spendenaktion soll nun die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie alle unmittelbaren Bedürfnisse seiner Kinder und Familie decken.

Darin heißt es: "Es tröstet uns zu wissen, dass wir ihn wiedersehen werden. Das Letzte, was er sah, war die Freude in den Gesichtern seiner Kinder, und das Erste, was er sah, war das Gesicht Jesu Christi."

Bisher wurden bereits 31.760 US-Dollar (rund: 26.792 Euro) gesammelt.