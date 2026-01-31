 1.087

Schnee-Ausflug endet tragisch: Familienvater stirbt beim Schlittenfahren

Eigentlich sollte es ein wunderschöner Tag im Schnee werden - doch für den US-amerikanischen Familienvater endete der Ausflug tragisch.

Von Isabel Klemt

Tulsa (USA) - Eigentlich sollte es ein wunderschöner Tag im Schnee werden - doch für einen US-amerikanischen Familienvater endete der Ausflug tragisch.

Nathan Phillips erlitt beim Schlittenfahren mit seinen Kindern plötzlich einen Herzstillstand.
Nathan Phillips erlitt beim Schlittenfahren mit seinen Kindern plötzlich einen Herzstillstand.  © Facebook/Screenshot/Shannon Phillips

Wie auf der GoFundMe-Kampagne berichtet wird, starb der Familienvater Nathan Phillips am 24. Januar an einem plötzlichen Herzstillstand beim Schlittenfahren mit seinen Kindern.

Die Spendenaktion soll nun die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie alle unmittelbaren Bedürfnisse seiner Kinder und Familie decken.

Darin heißt es: "Es tröstet uns zu wissen, dass wir ihn wiedersehen werden. Das Letzte, was er sah, war die Freude in den Gesichtern seiner Kinder, und das Erste, was er sah, war das Gesicht Jesu Christi."

Sie wurde zum zweiten Mal vermisst: Deutsche Urlauberin tot in Schneehaufen gefunden
Unglück Sie wurde zum zweiten Mal vermisst: Deutsche Urlauberin tot in Schneehaufen gefunden

Bisher wurden bereits 31.760 US-Dollar (rund: 26.792 Euro) gesammelt.

Nathans Beerdigung findet am 7. Februar statt

Die Spendenaktion soll nun die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie alle unmittelbaren Bedürfnisse seiner Kinder und Familie decken.
Die Spendenaktion soll nun die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie alle unmittelbaren Bedürfnisse seiner Kinder und Familie decken.  © Facebook/Screenshot/Shannon Phillips

Seine Ex-Frau bestätigte auf Facebook seinen Tod: "Nathan ist plötzlich verstorben, und der Schmerz über diesen Verlust lässt sich kaum in Worte fassen."

Sie ergänzt: "Unsere Ehe ist zwar gescheitert, aber er war zwei Jahrzehnte lang mein Partner und der Vater unserer drei Kinder - eine Rolle, die er über alles liebte."

Die Beerdigung soll am 7. Februar stattfinden.

Titelfoto: Facebook/Screenshot/Shannon Phillips

Mehr zum Thema Unglück: