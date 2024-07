29.07.2024 08:38 11.171 Blitzeinschlag im Park: 14-Jährige stirbt im Krankenhaus

Am 21. Juli schlug in einem Park in Delmenhorst ein Blitz ein. Eine achtköpfige Familie wurde verletzt. Nun ist die 14-jährige Tochter verstorben.

Von Bastian Küsel

Delmenhorst - Schrecklich! Nach dem Blitzeinschlag in Delmenhorst (Niedersachsen), bei dem eine achtköpfige Familie verletzt worden war, ist die 14-jährige Tochter verstorben. Am 21. Juli schlug in einem Park in Delmenhorst ein Blitz ein. Eine achtköpfige Familie wurde verletzt. Nun ist die 14-jährige Tochter verstorben. © NonstopNews/Gerrit Schröder Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, erlag die Jugendliche ihren Verletzungen im Krankenhaus - wann genau, teilten die Beamten nicht mit. Die Teenagerin war bei dem Blitzeinschlag in der Parkanlage "An den Graften" am 21. Juli lebensgefährlich verletzt worden. Auch ihr fünfjähriger Bruder erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er liegt weiter im Krankenhaus. Die 38-jährige Mutter und eine Neunjährige waren schwer verletzt worden. Sie mussten mehrere Tage in der Klinik behandelt werden, konnten diese mittlerweile aber wieder verlassen. Unglück Grausiger Fund nach Explosion in Memmingen: Jugendlicher tot aus Trümmern geborgen Der 40-jährige Vater, ein weiterer Sohn (12), eine weitere Tochter (2) sowie ein Verwandter (31) waren lediglich leicht verletzt und nur kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Gemeinsam müssen sie nun den schrecklichen Verlust der 14-Jährigen verkraften, während der lebensgefährlich verletzte Fünfjährige weiter um sein Leben kämpft.

