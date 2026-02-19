Ihr Hund wich ihr nicht von der Seite: 21-Jährige erfriert bei Winterwanderung
Keene (USA) - Eigentlich sollte es ein unvergesslicher Wanderausflug auf den höchsten Berg des US-Bundesstaats New Yorks werden - doch für eine 21-Jährige endete die Tour tragisch.
Wie Mirror berichtet, war Brianna Mohr am 12. Februar mit ihrem Hund Fezco auf dem 1600 Meter hohen Mount Marcy unterwegs, als sie plötzlich ausrutschte und schwer stürzte.
Sie schaffte es noch, einen Notruf abzusetzen, doch aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen konnten die Retter sie erst nach sechs Stunden im Schnee - gemeinsam mit Fezco - finden.
"Gegen 21 Uhr fanden die Forstbeamten die 21-jährige Brianna L. Mohr [...] zusammen mit ihrem Hund", so die New York State Police. Für die junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ihr Hund war unverletzt und konnte gerettet werden.
"Frau Mohr zeigte keine Lebenszeichen und wurde in der Nähe des Gipfels des Mount Marcy für tot erklärt", erklärte die Polizei. Der treue Vierbeiner blieb bis zuletzt an ihrer Seite.
Die Temperaturen in der Gegend lagen an diesem Tag zwischen -22 Grad und -6 Grad. Brianna starb in der eisigen Kälte an Unterkühlung, wie eine Autopsie am 14. Februar ergab.
Brianna hatte schon mehrere Nationalparks durchwandert
Brianna M. war eine erfahrene Wanderin. Auf einer GoFundMe-Spendenseite heißt es: "Bis zu ihrem 20. Geburtstag hatte sie bereits 48 der 50 US-Bundesstaaten bereist und mehrere Nationalparks durchwandert. Sie lebte, um die Welt zu sehen, war eine begabte Künstlerin und ein wundervoller Mensch."
Auf ihren sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie sie bereits mehrere Nationalparks besucht hatte und dabei stets gut ausgerüstet war.
Angehörige und Freunde trauern nun auf Facebook um die 21-Jährige.
Briannas Mutter, Stephanie West, postete ein Foto mit ihrer Tochter am Valentinstag. "Ich bin so verloren", schrieb sie neben einem Emoji mit gebrochenem Herzen.
Gleichzeitig bittet die Familie um Spenden: "Unser Herz ist gebrochen, und wir bitten um Ihre Unterstützung in dieser schweren Zeit, während wir ihre Beerdigung planen und ihr Leben so feiern, wie sie es sich gewünscht hätte. Die gesammelten Spenden werden dazu beitragen, die Kosten für Briannas Beerdigung und Gedenkfeier zu decken und uns ermöglichen, ihr Andenken und ihr erfülltes Leben zu ehren", heißt es auf der Spendenseite.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/Brimohr