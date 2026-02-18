Lawinenabgang in Skigebiet: Acht Wintersportler tot aufgefunden

Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien sind acht zuvor vermisste Skifahrer tot gefunden worden.

Von Khang Mischke Truckee - Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Castle Peak im US-Bundesstaat Kalifornien sind acht zuvor vermisste Skifahrer tot gefunden worden.

Nach einem Lawinenabgang in Kalifornien fehlt von zehn Personen jede Spur. © Nevada County Sheriff Ein Mensch werde weiterhin vermisst, sagte Sheriff Shannan Moon von den örtlichen Behörden auf einer Pressekonferenz. Sechs weitere Menschen hätten den Abgang nahe dem Ort Truckee in dem Nationalwald Tahoe überlebt und seien mit unterschiedlichen Verletzungen von Rettungskräften geborgen worden, teilte das örtliche Nevada County Sheriff's Office in seinem jüngsten Post auf Facebook mit. Zunächst war das Sheriffbüro von zehn Vermissten ausgegangen, korrigierte diese Zahl aber mittlerweile nach unten. Unglück Tiefer Fall in Dresdner Freizeitzentrum: Kletterer stürzt aus sechs Metern Höhe zu Boden Wegen der extremen Wetterbedingungen hatte es dem Sheriffbüro zufolge Stunden gedauert, bis die Einsatzkräfte zu den Überlebenden vordringen konnten. Der Lawinenabgang ereignete sich nordwestlich vom Lake Tahoe.

Warnung vor Ausflügen