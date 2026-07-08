Drama am beliebten Foto-Spot: 19-jähriger Deutscher treibt tot in Alpsee
Schwende-Rüte (Schweiz) - Ein schreckliches Schicksal trübt die malerische Landschaft des Seealpsees im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden. Im Wasser trieb die Leiche eines jungen Mannes aus Deutschland.
Bereits am vergangenen Montag ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, das in der Region des traumhaften Gewässers ein 19-jähriger Mann aus Deutschland vermisst wird.
Der Teenager hat sich mit einigen Freunden an dem Tag zum Schwimmen an dem Alpsee verabredet, doch zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, welche Tragödie ihnen bevorsteht.
Gegen Mittag am Folgetag konnten dann Spezialisten der Polizei den leblosen Schwimmer lokalisieren und aus dem Wasser bergen. Zum Zeitpunkt der Bergung war jedoch alles schon zu spät, der 19-Jährige war schon lange tot.
Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte an der Suchaktion und Bergungsaktion beteiligt.
Der genaue Grund für das plötzliche Ableben des jungen Mannes ist derzeit noch unbekannt.
Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.
Bergsee ist Hit in den sozialen Medien
Noch vor einigen Jahren war der Seealpsee in der Schweiz ein absoluter Geheimtipp unter Wanderern. Doch in Zeiten von Social Media, erlangte die malerische Kulisse – insbesondere der Blick auf den Berg Säntis – schnell an Popularität.
Seitdem ist der See stets gut besucht und ein beliebter Fotospot für all jene, die es in die Berge zieht.
Titelfoto: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden